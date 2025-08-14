  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港匯 | 金管局入市買入近34億港元，銀行結餘將跌穿550億元

14/08/2025

港匯 | 金管局入市買入近34億港元，銀行結餘將跌穿550億元

 

　　港匯偏弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。金管局在紐約時段買入33.76億港元，沽出美元。

 

　　明日本港銀行體系總結餘將降至537.16億港元。

 

撰文：經濟通國金組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

26.020

異動股

03315

金邦達寶嘉

1.080

異動股

00660

瑋俊生物科技

0.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00660 瑋俊生物科技
  • 0.255
  • 02800 盈富基金
  • 26.040
  • 02113 世紀集團國際
  • 0.225
  • 02388 中銀香港
  • 36.420
  • 02627 中慧生物－Ｂ
  • 48.240
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.820
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 79.850
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 31.180
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.000
  • 00388 香港交易所
  • 438.600
  • 00700 騰訊控股
  • 591.500
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 10.190
  • 目標︰$12.00
  • 01729 匯聚科技
  • 12.040
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/08/2025 12:45  《午市前瞻》利好多恒指挑戰兩萬六，騰訊AI推高業績看650元

14/08/2025 12:07  恒指受黑雨影響好淡爭持，半日跌15點報25597，騰訊升1%

14/08/2025 12:27  【新股上市】天岳先進(2631)延遲招股期限至周五

14/08/2025 12:07  希慎中期純利跌82%至7500萬元，派第一次中期息27仙

14/08/2025 12:01  吉利汽車中期純利跌14%至92.9億人幣，不派息

14/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８２﹒７７億元，買信達生物沽盈富基金

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９３，一周拆息微升至０﹒３５％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港聞｜午市前瞻｜利好多恒指挑戰兩萬六 騰訊AI推高業績看650元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想｜上季盈利翻倍惟毛利率收窄，股價曾插逾半成仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

釋永信是商業奇才還是禪門敗類？頭骨圓大、面相肉多顴起屬富格，但面大五官小、齒相唇型差貪得無厭
人氣文章

生財有道

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客
人氣文章

政政經經．石鏡泉

25000今應上破
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

盛夏綻放好氣息！從日本人氣限量版胭脂到今季熱賣液態腮紅，5款必收新品一次看！
人氣文章

Art & Living

展覽「莫臥兒王朝瑰寶」：跨越時空的藝術對話，一窺「泰姬陵」時代美學
人氣文章

Art & Living

澳門雙年展2025｜是藝術家也是遊客？專訪香港藝術家白雙全，三日兩夜的新版《谷之旅》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃癌風險｜28歲女口臭5年，體檢發現胃癌前病變，必看8大高風險因素
人氣文章
一日一蘋果，醫生遠離我！蘋果果膠5大功效：減重、穩定血糖、維持腸道健康、改善情緒及抗癌新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2025 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS14/08/2025
騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處