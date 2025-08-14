騰訊高開2%報600元，次季經調整盈利升一成勝預期

騰訊(00700)現價升2.4%，報600元，四年來首次重見600元。該股成交約316萬股，涉資18.95億元。

集團公布，截至2025年6月30日止次季非國際財務報告準則盈利630.52億元人民幣，按年升10%，勝預期。非國際財務報告準則每股基本盈利6.931元人民幣。至於次季純利為556.28億元人民幣，按年升17%，每股基本盈利6.115元人民幣。





期內收入1845億元人民幣，升15%，亦勝預期。增值服務業務收入按年增長16%至914億元人民幣，其中本土市場遊戲收入404億元人民幣，增長17%；國際市場遊戲收入188億元人民幣，增長35%；社交網絡收入增長6%至322億元人民幣。





另外，營銷服務業務收入按年增長20%至358億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至555億元人民幣。





期內，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數14.11億，按年增長3%。QQ的移動終端月活躍帳戶數按年跌7%至5.32億。





上半年多賺16%，斥365億港元回購





另上半年非國際財務報告準則盈利1244億元，按年升16%，亦勝預期；非國際財務報告準則每股基本盈利13.667元。純利1034億元，按年亦升16%，每股基本盈利11.367元。





此外，於今年上半年騰訊於聯交所以總代價約365億港元購回合共8186.7萬股股份。

撰文:經濟通市場組

