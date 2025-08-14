  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

騰訊高開2%報600元，次季經調整盈利升一成勝預期

14/08/2025

騰訊高開2%報600元，次季經調整盈利升一成勝預期

 

　　騰訊(00700)現價升2.4%，報600元，四年來首次重見600元。該股成交約316萬股，涉資18.95億元。

 

　　集團公布，截至2025年6月30日止次季非國際財務報告準則盈利630.52億元人民幣，按年升10%，勝預期。非國際財務報告準則每股基本盈利6.931元人民幣。至於次季純利為556.28億元人民幣，按年升17%，每股基本盈利6.115元人民幣。


　
　　期內收入1845億元人民幣，升15%，亦勝預期。增值服務業務收入按年增長16%至914億元人民幣，其中本土市場遊戲收入404億元人民幣，增長17%；國際市場遊戲收入188億元人民幣，增長35%；社交網絡收入增長6%至322億元人民幣。


　
　　另外，營銷服務業務收入按年增長20%至358億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至555億元人民幣。


　
　　期內，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數14.11億，按年增長3%。QQ的移動終端月活躍帳戶數按年跌7%至5.32億。


　
上半年多賺16%，斥365億港元回購


　
　　另上半年非國際財務報告準則盈利1244億元，按年升16%，亦勝預期；非國際財務報告準則每股基本盈利13.667元。純利1034億元，按年亦升16%，每股基本盈利11.367元。


　
　　此外，於今年上半年騰訊於聯交所以總代價約365億港元購回合共8186.7萬股股份。

 

撰文:經濟通市場組

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

26.020

異動股

03315

金邦達寶嘉

1.080

異動股

00660

瑋俊生物科技

0.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 26.040
  • 03315 金邦達寶嘉
  • 1.080
  • 00660 瑋俊生物科技
  • 0.255
  • 02113 世紀集團國際
  • 0.226
  • 02388 中銀香港
  • 36.420
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.820
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.340
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.000
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 79.850
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 31.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.950
  • 00388 香港交易所
  • 438.600
  • 00700 騰訊控股
  • 591.000
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 10.190
  • 目標︰$12.00
  • 01729 匯聚科技
  • 12.040
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/08/2025 12:45  《午市前瞻》利好多恒指挑戰兩萬六，騰訊AI推高業績看650元

14/08/2025 12:07  恒指受黑雨影響好淡爭持，半日跌15點報25597，騰訊升1%

14/08/2025 12:27  【新股上市】天岳先進(2631)延遲招股期限至周五

14/08/2025 12:07  希慎中期純利跌82%至7500萬元，派第一次中期息27仙

14/08/2025 12:01  吉利汽車中期純利跌14%至92.9億人幣，不派息

14/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８２﹒７７億元，買信達生物沽盈富基金

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９３，一周拆息微升至０﹒３５％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港聞｜午市前瞻｜利好多恒指挑戰兩萬六 騰訊AI推高業績看650元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想｜上季盈利翻倍惟毛利率收窄，股價曾插逾半成仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客
人氣文章

騙局大拆解

SMS騙案再湧現！扮樓下住戶 訛稱有滲水問題，要求以WhatsApp聯絡 一不小心很易上當！
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞深圳開度假村?! 有麥海灘、麥韆鞦、麥纜車... 酒店仲有滑嘟嘟、漢堡神偷主題房！
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚後性生活：為何就是硬不起來？在床上，情感溫度才是最要注意的地方
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴！松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔尼藍龍蝦，野菌幽香四溢
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

別等到便秘才補救！4個缺乏膳食纖維的早期先兆，疲倦腹脹也有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
按摩致死 │ 20歲女星泰國按摩lock頸身亡，醫生拆解1個位置絕不能按的原因新文章
人氣文章
自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉
人氣文章
腦退化預防｜美國研究指出每周吃1次雞蛋，降低近5成風險 10大健腦食物＋7招護腦抗失智
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2025 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS14/08/2025
騰訊 | FOCUS | 蟄伏四年重見600元，企鵝兩「板斧」修成正果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處