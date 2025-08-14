  • 會員
港聞｜午市前瞻｜利好多恒指挑戰兩萬六 騰訊AI推高業績看650元

14/08/2025

　　受到投資者對聯儲局於9月開始減息周期的高度預期所推動，美股連續兩個交易日高收。港股今早受黑雨影響氣氛，另港元港元滙價再觸發弱方兌換保證，恒指表現好淡爭持，半日收報25597，跌15點或不足0.1%，主板成交超過1628億元。恒生中國企業指數報9166，升16點或0.2%。恒生科技指數報5605，跌25點或0.4%。

 

港聞｜《午市前瞻》 利好多恒指挑戰兩萬六，騰訊AI推高業績看650元

（官方圖片）

 

李偉傑：利好訊號多，挑戰26000關難度小

 

　　恒指今日突破7月高位，天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期美國減息預期升溫，料恒指將維持反覆向上的趨勢，下一步目標為26000整數關至26200點。他指出，恒指要挑戰26000關難度不大，看到近期動力訊號眾多，例如重磅股的業績，美聯儲減息預期強烈，近期內地推出貼息等利好政策，AI應用對科技企業估值的推升。

 

　　減息方面，美國財政部長貝森特於接受彭博電視專訪時，呼籲聯儲局將基準利率應至少下調150個至175個基點，以應對寬鬆需求。貝森特表示，市場很可能迎來一系列減息周期，9月應先減息50個基點。李偉傑表示，呼籲大幅降息是特朗普政府一貫的立場，雖然近期美國通脹放緩，但也要留意到美國勞工市場數據並不理想，核心通脹有所上升，目前市場觀點仍是九月份減息0.25厘。

 

騰訊AI谷起業績且AI的資本開支增長可控，取態正面

 

　　騰訊(00700)公布，截至2025年6月30日止次季非國際財務報告準則盈利630.52億元人民幣，按年升10%，勝預期；次季純利為556.28億元人民幣，按年升17%，每股基本盈利6.115元人民幣；收入1845億元人民幣，升15%，亦勝預期。

 

　　其中，增值服務業務收入按年增長16%至914億元人民幣，營銷服務業務收入按年增長20%至358億元人民幣，金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至555億元人民幣。

 

　　李偉傑表示，騰訊業績有驚喜，尤其是AI的應用能真正反映在業績上面。他進一步指出，遊戲或者企業的AI服務需求增加而推動了這次盈利的提升，並且在此基礎上，AI的資本開支又沒有急劇增加，因此投資者取態偏正面。他提到，AI在遊戲、企業服務等場景應用逐步落地，長遠利好騰訊業績。

 

　　展望未來，李偉傑認為，預期第三季度可維持次季的良好表現。他表示，第三季度要關注新的手機遊戲能否持續帶來高的流水收益，從基本面來看，政策環境偏正面，受內地平台股內捲現象的影響較小，值得期待未來的業績。若第三季度業績報喜，騰訊股價可看到650元。

 

　　對於沒貨的投資者，李偉傑建議在555元至564元（十天線）附近吸納，短線目標看610元，但目前600關是短線較大的阻力位。

 

港聞｜《午市前瞻》 利好多恒指挑戰兩萬六，騰訊AI推高業績看650元

騰訊走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

