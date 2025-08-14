  • 會員
施永青反對投入過多資源鼓勵生育，倡降低永久居民門檻至5年

14/08/2025

施永青反對投入過多資源鼓勵生育，倡降低永久居民門檻至5年

 

　　中原集團主席施永青在旗下報章專欄撰文指出，低生育率並非香港獨有現象，其他先進經濟體亦普遍存在。縱觀全球的鼓勵生育政策，無非包括現金獎勵、生育津貼、稅務寬免及產假優惠等措施，但即使政策不斷增加，生育率仍未見改善。因此，他不贊成香港投入過多資源於該類生育政策。

 

　　施永青進一步表示，香港作為一個城市，無需獨立制定生育政策，只需配合國家的政策精神即可。他認為，香港應專注於人口政策，吸引更多人才來港定居，而非依賴本地生育，「香港需要關注的是，自己的人口政策能否吸引更多人才來港生活，那就毋須靠本地人自己生孩子。」

 

　　他提到，近期香港社會出現本土優先的言論，部分市民擔心內地人士來港購樓或升學會搶奪本地人機會。施永青認為，這種保守主義思維將阻礙香港成為具競爭力的國際大都會。

 

　　目前，新移民需在香港居住滿七年方可申請成為永久居民。施永青指出，過去香港出生率較高時，設定較高門檻並無問題，但現時本土人口增長放緩，應考慮適當降低門檻，例如將居港年期由7年縮短至5年，以增加固定人口並降低人口平均年齡，令社會更具活力。他強調，目前有意來港生活的人數不少，香港應善加利用這一優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

