長和半年基本溢利升11%增派息，港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成

14/08/2025

　　長和(00001)公布，按IFRS 16後基準計算，截至2025年6月30日止中期純利8.52億元，按年跌92%，派中期息0.71元，按年升3%。若撇除一次性項目的基本盈利則錄113.21億元，按年升11%。已就英國電訊合併確認一次性非現金虧損及相關影響109.22億元。

 

長和半年基本溢利升11%增派息，港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成

長江和記集團聯席董事總經理黎啟明先生（左）；集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭先生（中）；集團財務總監張鈞海先生（右）

 

　　集團指，中期業績出現109.22億元非現金虧損，主要是3英國與Vodafone英國合併交易造成的會計虧損。這個非現金會計賬項不影響集團的現金流和現金結餘，亦不影響派息。合併讓長江和記即時收回13億英鎊（約138億港元）現金，為股東創造不菲價值。

 

就出售UK Rails簽訂協議，項目企業價值約280億元

 

　　集團於業績報告中提到，於今年7月，由長江基建(01038)、長實(01113)、電能實業　(00006)及集團共同持有之合資企業Eversholt UK Rails Group Limited，已就出售UK Rails簽訂協議，該項目之企業價值約280億元。

 

　　交易將於買賣協議之若干條件達成後完成。交易一經完成後，其所得款項將大幅降低長江基建之債務淨額對總資本淨額比率。展望本年度餘下時間，基建部門之受規管業務將繼續提供穩定經常性收入，非受規管業務亦將產生良好增長貢獻。與此同時憑藉其強勁之財務狀況，此部門坐擁優勢穩握可能湧現之投資機遇。

 

港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成

 

　　長和及長實今日業績公布後舉行分析員會議，不過長和系主席李澤鉅未有現身出席。長和聯席董事總經理黎啟明出席分析員會議，回應擬議的港口交易是否需要獲得中國監管部門或反壟斷部門的批准一事指出，相關規模的交易對中國、美國，甚至英國、歐盟和許多其他國家和監管機構，均有不同考量。

 

　　他亦提到，對於這類複雜的交易，即使能夠在年內達成具約束力的新協議，進行實際交付亦不會在今年發生。

 

　　他續稱，公司於早前發出的「內幕消息」公告中已重申，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，不會進行任何交易。隨著獨家磋商期於上月27日屆滿，各方已進入交易的新階段，包括邀請來自「中國內地之主要投資者」加入進行討論。

 

有機會達成對所有相關方皆大有裨益的交易

 

　　黎啟明相信，有機會達成對所有相關方皆大有裨益的交易，並希望獲得所有相關監管機構及部門的批准，但預期相較今年3月最初公布交易時，要花更長的時間。

 

　　他亦稱，港口集團今年表現非常出色，錄得的盈利和自由現金流比今年預期的還要好，因此不需要太擔心。

 

撰文：經濟通採訪組

　　

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

