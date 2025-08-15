盤前攻略 | 7月PPI意外急升美股偏軟 恒指創今年高後料整固

美國7月份生產物價指數(PPI)按年升幅由6月的2.3%提速至3.3%，顯著多過預期增長2.5%，按月升0.9%，為2022年6月以來最急，遠超預期增加0.2%。期內核心PPI按年增速自6月的2.6%加快至3.7%，高於預期的3%升幅，按月增長0.9%，快過預期增長0.2%。貨幣市場顯示，聯儲局9月減息機會略為降至90%。美股周四於高位反覆整固。道指最多曾跌231點，全日輕微收跌11點，報44911點。標普500指數高收1點，報6468點，勉強維持三連升；納指低收2點，報21710點。

（互聯網圖片）

反映中國概念股表現的金龍指數回吐2.13%。阿里巴巴跌3.61%，報122.28美元；京東跌2.81%，報31.58美元；百度跌2.57%，報88.73美元；理想跌4.62%，報23.75美元；小鵬跌3.92%，報19.38美元；蔚來跌3.68%，報4.45美元；嗶哩嗶哩跌2.26%，報23.82美元。

夜期低水二百點，ADR普遍走低

恒指夜期跌251點，報25316，低水203點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低2.58%，折合121.8港元；長和(00001)ADR較港股低1.32%，折合51.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.69%，折合585.9港元；小米(01810)ADR較港股低1.05%，折合52.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.83%，折合435.6港元；滙控(00005)ADR較港股高2.64%，折合103.0港元。





好淡雙方態度謹慎，美國9月大手減息預期降溫

參考最新牛熊證街貨分布圖，牛熊街貨比例約為70比30，牛證佔比進一步推升。熊證重貨區維持在26000至26099區間，總數807張對應期指。而熊證最多新增區則在重貨區上方26100至26199區間，新增數量也只有229張，顯示淡友仍然謹慎。至於牛證方面，昨日恒指先升後跌，但無損好友信心。牛證總數升至11767張，重貨區上移至25000至25099區間，該區亦是最多新增區，總數1696張之中，有1265張屬新增。不過，由於該區距離恒指昨日收市價有420至519點，顯示好友即使仍然看好，但仍不敢太進取。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌200點，報25313，低水206點，預料恒指高開過百點。由於美國7月PPI升幅遠高於預期，周三炒作美國9月可能加大減息力度的預期降溫，就連日前指聯儲局應該對9月減息0.5厘抱持開放態度的美國財長貝桑，最新態度回軟，指聯儲局可能先減息25個基點，然後加速。恒指昨日（14日）創今年新高後，預料今日回調整固。另外，新股銀諾醫藥(02591)今日掛牌，該股獲超購5340倍，昨日暗盤升2.8倍，可以關注。

