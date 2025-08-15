  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

盤前攻略 | 7月PPI意外急升美股偏軟 恒指創今年高後料整固

15/08/2025

　　美國7月份生產物價指數(PPI)按年升幅由6月的2.3%提速至3.3%，顯著多過預期增長2.5%，按月升0.9%，為2022年6月以來最急，遠超預期增加0.2%。期內核心PPI按年增速自6月的2.6%加快至3.7%，高於預期的3%升幅，按月增長0.9%，快過預期增長0.2%。貨幣市場顯示，聯儲局9月減息機會略為降至90%。美股周四於高位反覆整固。道指最多曾跌231點，全日輕微收跌11點，報44911點。標普500指數高收1點，報6468點，勉強維持三連升；納指低收2點，報21710點。

 

盤前攻略 | 7月PPI意外急升美股偏軟 恒指創今年高後料整固

（互聯網圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數回吐2.13%。阿里巴巴跌3.61%，報122.28美元；京東跌2.81%，報31.58美元；百度跌2.57%，報88.73美元；理想跌4.62%，報23.75美元；小鵬跌3.92%，報19.38美元；蔚來跌3.68%，報4.45美元；嗶哩嗶哩跌2.26%，報23.82美元。

 

夜期低水二百點，ADR普遍走低

 

　　恒指夜期跌251點，報25316，低水203點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低2.58%，折合121.8港元；長和(00001)ADR較港股低1.32%，折合51.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.69%，折合585.9港元；小米(01810)ADR較港股低1.05%，折合52.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.83%，折合435.6港元；滙控(00005)ADR較港股高2.64%，折合103.0港元。


　　
好淡雙方態度謹慎，美國9月大手減息預期降溫

 

　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，牛熊街貨比例約為70比30，牛證佔比進一步推升。熊證重貨區維持在26000至26099區間，總數807張對應期指。而熊證最多新增區則在重貨區上方26100至26199區間，新增數量也只有229張，顯示淡友仍然謹慎。至於牛證方面，昨日恒指先升後跌，但無損好友信心。牛證總數升至11767張，重貨區上移至25000至25099區間，該區亦是最多新增區，總數1696張之中，有1265張屬新增。不過，由於該區距離恒指昨日收市價有420至519點，顯示好友即使仍然看好，但仍不敢太進取。


　　  
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌200點，報25313，低水206點，預料恒指高開過百點。由於美國7月PPI升幅遠高於預期，周三炒作美國9月可能加大減息力度的預期降溫，就連日前指聯儲局應該對9月減息0.5厘抱持開放態度的美國財長貝桑，最新態度回軟，指聯儲局可能先減息25個基點，然後加速。恒指昨日（14日）創今年新高後，預料今日回調整固。另外，新股銀諾醫藥(02591)今日掛牌，該股獲超購5340倍，昨日暗盤升2.8倍，可以關注。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03600

現代牙科

5.470

異動股

01347

華虹半導體

50.600

異動股

06881

中國銀河

12.450

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03600 現代牙科
  • 5.450
  • 01347 華虹半導體
  • 50.300
  • 06881 中國銀河
  • 12.510
  • 03678 弘業期貨
  • 5.160
  • 03958 東方證券
  • 8.760
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.470
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.680
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.240
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.800
  • 目標︰$125.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00700 騰訊控股
  • 591.000
  • 02318 中國平安
  • 57.650
  • 00388 香港交易所
  • 439.200
  • 00005 滙豐控股
  • 100.100
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 591.000
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 17.780
  • 目標︰$19.30
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.690
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

15/08/2025 12:45  《午市前瞻》港匯弱勢窒礙港股升勢，料京東外賣至少虧損兩個年度

15/08/2025 12:09  恒指半日跌304點報25215，京東跌4%，京東健康飆13%

15/08/2025 09:20  《新股掛牌》銀諾醫藥首掛報72元較上市價高逾2倍，每手賺逾萬

15/08/2025 10:28  京東完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行3天8折促銷

15/08/2025 10:00  【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期

15/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８７，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港鐵中期多賺28%惟收入跌7%，大行看法分歧股價曾插半成可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

佳寶 | 京東完成收購香港佳寶超市，成立新業務部林曉毅任負責人新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

跌完可望升
人氣文章

影視娛樂

陳敏兒成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
人氣文章

Beauty

七夕來了！GIVENCHY、YSL、NARS的絕美限量彩妝登場，顏值與心意也滿分！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

別等到便秘才補救！4個缺乏膳食纖維的早期先兆，疲倦腹脹也有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
害蟲出沒 │ 日本專家警告用廁所沖死曱甴，恐愈殺愈多？3步教正確處理
人氣文章
67歲查小欣心絞痛突襲送ICU，健康現況令人憂心！醫生揭示8個部位劇痛或心肌梗塞先兆新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 14:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 14:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2025 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/08/2025
港鐵中期多賺28%惟收入跌7%，大行看法分歧股價曾插半成可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處