科企業績｜網易績後低開，買入價、止蝕位點部署？

15/08/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Ok88VW4FqnA

 

 

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

異動股

異動股

03600

現代牙科

5.470

異動股

01347

華虹半導體

50.800

異動股

06881

中國銀河

12.450

15/08/2025 12:45  《午市前瞻》港匯弱勢窒礙港股升勢，料京東外賣至少虧損兩個年度

15/08/2025 12:09  恒指半日跌304點報25215，京東跌4%，京東健康飆13%

15/08/2025 09:20  《新股掛牌》銀諾醫藥首掛報72元較上市價高逾2倍，每手賺逾萬

15/08/2025 10:28  京東完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行3天8折促銷

15/08/2025 10:00  【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期

15/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８７，一年拆息較上日微升１０基點

