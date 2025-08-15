港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度

美國7月份生產物價指數(PPI)按年升幅由6月的2.3%急升至3.3%，遠超預期增長2.5%；按月則升0.9%，為2022年6月最大升幅，同樣超過預期升幅0.2%。美股周四於高位反覆整固。夜期及中概股回跌，拖累恒指今早低開接近二百點，隨後走勢反覆向下，恒指半日報25215，跌304點或1.2%，主板成交近1544億元。恒生中國企業指數報9013，跌115點或1.3%。恒生科技指數報5515，跌60點或1.1%。

（網上圖片）

聶振邦：突破25800需要利好消息支撐





受京東外賣大戰影響，恒指今日低開200點，跌幅超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日恒指需要關注能否保持在25200點之上。7月30日至8月12日以來都是低過25200點，如果可以保持在25200則後市有望挑戰前一日頂部位置。他坦言，25800點為關鍵阻力位，自2021年10月以來恒指一直受制於該水平，當前已接近四年高位，突破需利好消息支撐。若缺乏利好，可能在25000至25800點區間震盪。

在外圍方面，聶振邦表示9月美聯儲議息會議受關注。隔晚美國7月份PPI數據高於市場預期，市場擔憂美國物價升溫，或使美聯儲減息路徑存變數，若美股下跌可能拖累港股。他進而表示，金管局頻繁接盤，銀行結餘接近500億位置，銀行業預計同業拆息可能抽高，對港股整體表現或有影響。當前市場缺乏利好消息，聶振邦建議投資者需審慎，考慮分散部署。

外賣大戰短期內還會競爭，預計還要虧損一年

京東(09618)上半日跌近4%；集團中期純利170.68億元人民幣，按年下跌13.7%；經調整純利201.52億元人民幣，按年跌13.7%；季內新業務經營損失147.77億元人民幣，較去年同期虧損6.95億元人民幣擴大20.3倍。聶振邦表示京東業績雖然稍好於市場預期，收入增長但新業務方面仍有虧損。他坦言市場對其後續業務前景仍然存有戒心，自2月起京東不斷拓展新業務，如外賣、酒店旅游等，市場擔憂本業難以推動整體業務發展，而且新業務拓展需要增加成本投放。他強調，若股價持續保持120港元，投資者可考慮趁低吸納，若跌穿該點位收市或有下行空間，可能跌至110港元附近才有支持。

在外賣業務競爭態勢方面，聶振邦表示外賣大戰短期內仍會有價格競爭，但受國家規管及反內捲聲音影響，激進降價策略或減少，將以溫和策略蠶食餓了麼、美團的市場份額，使競爭周期拉長。他坦言2021至2022年美團外賣業務分別錄得幾百億、60多億虧損，可見外賣業務燒錢較多。京東外賣業務保守估計起碼還要虧損一年，常態下未來兩三年虧損可能性較高，預計可能到 2027年才實現扭虧。

京東集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東健康前景發展良好，交叉銷售助業績增長

同系京東健康(06618)中期純利按年升27.5%至25.96億人民幣，帶動股價上半日急升逾13%，為上半日最佳表現藍籌。聶振邦表示看好京東健康前景，尤其是在內地人口老齡化的趨勢下，使健康、保健需求日益增加，預計京東健康未來兩三年業績表現良好。他進而表示，京東綫上銷售普及且已形成生態，結合京東本身資源可進行交叉銷售，對京東健康業績有幫助。他坦言，當前主力為醫療、健康產品銷售，未來若能拓展類似平安好醫生的健康保健咨詢服務等新業務，可能進一步提升增長引擎。

京東健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

