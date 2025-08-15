  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度

15/08/2025

　　美國7月份生產物價指數(PPI)按年升幅由6月的2.3%急升至3.3%，遠超預期增長2.5%；按月則升0.9%，為2022年6月最大升幅，同樣超過預期升幅0.2%。美股周四於高位反覆整固。夜期及中概股回跌，拖累恒指今早低開接近二百點，隨後走勢反覆向下，恒指半日報25215，跌304點或1.2%，主板成交近1544億元。恒生中國企業指數報9013，跌115點或1.3%。恒生科技指數報5515，跌60點或1.1%。

 

港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度

（網上圖片）

 

聶振邦：突破25800需要利好消息支撐


　　
　　受京東外賣大戰影響，恒指今日低開200點，跌幅超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日恒指需要關注能否保持在25200點之上。7月30日至8月12日以來都是低過25200點，如果可以保持在25200則後市有望挑戰前一日頂部位置。他坦言，25800點為關鍵阻力位，自2021年10月以來恒指一直受制於該水平，當前已接近四年高位，突破需利好消息支撐。若缺乏利好，可能在25000至25800點區間震盪。

 

　　在外圍方面，聶振邦表示9月美聯儲議息會議受關注。隔晚美國7月份PPI數據高於市場預期，市場擔憂美國物價升溫，或使美聯儲減息路徑存變數，若美股下跌可能拖累港股。他進而表示，金管局頻繁接盤，銀行結餘接近500億位置，銀行業預計同業拆息可能抽高，對港股整體表現或有影響。當前市場缺乏利好消息，聶振邦建議投資者需審慎，考慮分散部署。

 

外賣大戰短期內還會競爭，預計還要虧損一年

 

　　京東(09618)上半日跌近4%；集團中期純利170.68億元人民幣，按年下跌13.7%；經調整純利201.52億元人民幣，按年跌13.7%；季內新業務經營損失147.77億元人民幣，較去年同期虧損6.95億元人民幣擴大20.3倍。聶振邦表示京東業績雖然稍好於市場預期，收入增長但新業務方面仍有虧損。他坦言市場對其後續業務前景仍然存有戒心，自2月起京東不斷拓展新業務，如外賣、酒店旅游等，市場擔憂本業難以推動整體業務發展，而且新業務拓展需要增加成本投放。他強調，若股價持續保持120港元，投資者可考慮趁低吸納，若跌穿該點位收市或有下行空間，可能跌至110港元附近才有支持。

 

　　在外賣業務競爭態勢方面，聶振邦表示外賣大戰短期內仍會有價格競爭，但受國家規管及反內捲聲音影響，激進降價策略或減少，將以溫和策略蠶食餓了麼、美團的市場份額，使競爭周期拉長。他坦言2021至2022年美團外賣業務分別錄得幾百億、60多億虧損，可見外賣業務燒錢較多。京東外賣業務保守估計起碼還要虧損一年，常態下未來兩三年虧損可能性較高，預計可能到　2027年才實現扭虧。

 

港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度

京東集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

京東健康前景發展良好，交叉銷售助業績增長

 

　　同系京東健康(06618)中期純利按年升27.5%至25.96億人民幣，帶動股價上半日急升逾13%，為上半日最佳表現藍籌。聶振邦表示看好京東健康前景，尤其是在內地人口老齡化的趨勢下，使健康、保健需求日益增加，預計京東健康未來兩三年業績表現良好。他進而表示，京東綫上銷售普及且已形成生態，結合京東本身資源可進行交叉銷售，對京東健康業績有幫助。他坦言，當前主力為醫療、健康產品銷售，未來若能拓展類似平安好醫生的健康保健咨詢服務等新業務，可能進一步提升增長引擎。

 

港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度

京東健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

866

下跌

907

不變

335

無成交

569

恒生指數

25,231.84

最大成交額股票

02800

盈富基金

25.780

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03600 現代牙科
  • 5.450
  • 01347 華虹半導體
  • 50.300
  • 06881 中國銀河
  • 12.510
  • 03678 弘業期貨
  • 5.160
  • 03958 東方證券
  • 8.760
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.470
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.680
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.240
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.800
  • 目標︰$125.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00700 騰訊控股
  • 591.000
  • 02318 中國平安
  • 57.650
  • 00388 香港交易所
  • 439.200
  • 00005 滙豐控股
  • 100.100
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 591.000
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 17.780
  • 目標︰$19.30
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.690
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

15/08/2025 12:45  《午市前瞻》港匯弱勢窒礙港股升勢，料京東外賣至少虧損兩個年度

15/08/2025 12:09  恒指半日跌304點報25215，京東跌4%，京東健康飆13%

15/08/2025 09:20  《新股掛牌》銀諾醫藥首掛報72元較上市價高逾2倍，每手賺逾萬

15/08/2025 10:28  京東完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行3天8折促銷

15/08/2025 10:00  【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期

15/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８７，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港鐵中期多賺28%惟收入跌7%，大行看法分歧股價曾插半成可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股｜午市前瞻｜港匯弱勢窒礙港股升勢 料京東外賣至少虧損兩個年度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

佳寶 | 京東完成收購香港佳寶超市，成立新業務部林曉毅任負責人新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國各地再爆發反非法移民示威 ，港人站在哪一方？ 1
人氣文章

Shopping What’s On

Le Creuset 網上開倉優惠：低至三折！超過500款鍋具及陶瓷產品，買滿5件再享額外85折
人氣文章

政政經經．石鏡泉

上望三萬？
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Jisoo 也愛的 Sporty Chic 風格！寬鬆運動褲 + 極簡上衣，輕鬆穿出慵懶時尚感
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

是長情還是恐怖情人？苦苦糾纏前度，或許是為愛執迷的自我感動
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門銀河六星聯乘黑松露盛宴！松露雅枝竹、細香蔥海鰲蝦、布列塔尼藍龍蝦，野菌幽香四溢
健康好人生 Health Channel
人氣文章
高血壓 │ 女性更年期易血壓高，日做1件事輕鬆降血壓，3個月見效
人氣文章
血癌｜台灣知名主持人確診血癌，需化療或骨髓移植，親自透露病況與專注治療
人氣文章
全面放鬆及伸展前臂 減低腕屈肌群勞損
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 14:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2025 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/08/2025
港鐵中期多賺28%惟收入跌7%，大行看法分歧股價曾插半成可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處