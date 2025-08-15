  • 會員
京東系 | 京東上季新業務虧損急速擴大，縱獲大行力撐股價照跌，寧吼其他同系股份？

15/08/2025

　　京東集團(09618)昨日(14日)收市後公布業績，第二季經調整盈利按年跌49%至74億元人民幣，收入增22%至3567億元人民幣，兩者都勝預期，但受外賣大戰影響，期內新業務虧損擴大20倍至148億元人民幣，集團又宣布已完成對香港佳寶食品超級市場收購。績後京東雖獲大行力撐，股價今日(15日)仍最多跌逾4%。同系京東物流(02618)第二季多賺5.4%，收入升近17%，惟子公司德邦物流(滬:603056)中期盈利跌84%，京東物流股價曾插逾半成。而京東健康(06618)中期盈利升近28%，收入亦升近25%，績後獲大行大幅上調目標價，股價飆逾一成破頂。京東系股份中，看來以京東集團業績表現最差，系內其他股份更值博？

 

京東系 | 京東上季新業務虧損急速擴大，縱獲大行力撐股價照跌，寧吼其他同系股份？

（AP圖片）


京東次季經調整純利跌49%收入增22%　新業務經營損失148億人幣

 

　　京東集團公布，今年第二季純利61.78億元人民幣，按年下跌51%，每股基本收益2.17元人民幣；非美國通用會計準則下純利73.94億元人民幣，按年跌49%。另相關經營利潤率0.3%，按年大幅下跌3.7個百分點，主要是由於對新業務的戰略投入增加導致。而且，季內轉錄經營損失9億元人民幣，去年同期經營利潤105億元人民幣。季內新業務經營損失147.77億元人民幣，較去年同期虧損6.95億元人民幣擴大20.3倍；經營利潤率負106.7%。次季收入則按年增加22.4%至3567億元人民幣，其中商品收入增加20.7%，服務收入增加29.1%。此外，季內營業成本增加22.2%；營銷開支增加127.6%。

 

　　另集團中期純利170.68億元人民幣，按年下跌13.7%，每股基本收益5.95元人民幣；非美國通用會計準則下純利201.52億元人民幣，按年跌13.7%。期內收入6577.42億元人民幣，按年升19%。

 

京東：外賣行業過度競爭擾亂價格體系　短期利潤率或現波動

 

　　京東集團首席執行官許冉表示，目前「京東外賣」首要任務是提升核心系統能力，增強服務用戶能力，季內該業務訂單量仍保持健康增長。他亦指，集團將針對不同地域及用戶群體作精細化促銷，上季外賣單位經濟(UE)改善，料未來將逐漸釋放規模效應。

 

　　許冉提及，外賣行業競爭自今年7月以來一直加劇，這些過度競爭行為並沒有產生模式創新，也不會為行業產生增量價值，反而在一定程度上擾亂行業的價格體系，也為商家帶來很多困擾，因此它是不可持續。集團首席財務官單甦承認，京東短期利潤率可能受累於行業競爭及投資節奏而出現波動，但長遠達到高單位數的目標不變。

 

　　另外，京東宣布，近日正式完成對香港佳寶食品超級市場收購。京東稱，雙方將以此為契機深化合作，依托京東的供應鏈優勢，推動佳寶完善全渠道業務的拓展，進一步豐富香港零售消費市場的優質商品供應，促進京東在粵港澳大灣區的生鮮供應鏈布局，加速拓展香港本地零售市場。同時，京東集團正式成立創新零售-佳寶業務部，並委任香港佳寶創始人林曉毅出任該業務部負責人。收購完成後，京東佳寶超市將於8月16日至18日在香港開啟為期三天的全場8折大促活動，涵蓋首批數十款京東供應鏈商品。


大和：京東今季新業務虧損料與次季相若　仍予目標價191元

 

　　大和發表研報指，京東第二季收入、經調整淨利潤優於預期，主因京東零售業務表現強勁。雖然認為京東外賣單位經濟(UE)正在溫和改善，但預測今年第三季新業務虧損與第二季情況相似，而日均訂單量將按季逐步增加。預計第三季京東集團收入及京東零售收入將分別按年增長10%及11.9%。由於競爭加劇部分抵銷其營運槓桿利好效應，第三季京東零售經調整營運利潤將維持約10%按年增長，與京東零售收入增長相若。


　　大和表示，外賣及即時零售是公司持續改善用戶體驗、成本及效率的長期戰略方向。不過，隨著騎手網絡擴大，預計包括外賣在內的新業務下半年的營運虧損將達到257億元人民幣。考慮京東第二季業績強勁，將其2025至27年每股盈利預測上調0.3%至1.7%，重申其「買入」評級，目標價191元。

 

花旗：外賣業務帶來顯著協同效應　升目標價至44美元   

 

　　花旗指，京東受惠於以舊換新計劃的強勁需求，電子產品及家電類別銷售額按年增長23%，以及日用百貨銷售額按年增長16%，京東零售業務的營業額按年增長21%，營業盈利增長38%，達139億元人民幣。另外，外賣業務的戰略機遇連同對「京喜」的投資共計產生148億元人民幣的新業務營運虧損。隨著日活躍用戶數量和購物頻次的強勁增長，京東管理層注意到與超市品類的初步交叉銷售協同效應顯著。管理層重申外賣業務是核心零售業務整合的一部分，屬於長期戰略投資項目；公司認為激進的補貼策略不可持續，因此將專注於提升用戶體驗和營運能力，以推動更好的協同效應。調整預測後，將京東美股目標價由42美元上調至44美元，維持「買入」評級。

 

京東物流次季多賺5.4%收入升16.6%　子公司德邦物流中期少賺84%

 

　　京東物流公布，截至2025年6月30日止第二季期間非國際財務報告準則利潤25.88億元人民幣，按年升5.4%。期內收入515.65億元人民幣，升16.6%。毛利54.79億元人民幣，增4.3%。經調整EBITDA為57.19億元人民幣，升1.5%，惟調整毛利率11.1%，降約1.7個百分點。另集團上半年非國際財務報告準則利潤33.39億元人民幣，按年升7.1%，每股基本盈利0.41元，不派中期息。期內收入985.32億元人民幣，升14.1%。


　　京東物流同時公布，子公司德邦物流截至6月30日止中期盈利約5214.7萬元人民幣，跌84.34%：收入205億元人民幣，升11.4%，除稅前利潤6523萬元人民幣，跌83.6%，扣除非經常性損益之虧損3344萬元人民幣，去年同期扣除非經常性損益之純利1.9億元人民幣，加權平均淨資產收益率0.61%，跌3.65個百分點。

 

野村：京東物流季績超預期　維持目標價15.3元

 

　　野村指，京東物流今年第二季業績超預期，但第三季指引表現不一，維持目標價15.3元及「買入」評級。京東物流第二季總收入同比增長16.6%，高於彭博及該行預期，主要由於內部和外部綜合供應鏈(ISC)收入增長，抵銷了其他客戶收入的下降。季内經調整經營利潤率同比降1.1個百分點至3.8%，這主要受到毛利率收窄的拖累。這亦是由於對末端配送和倉庫運營人員、卡車及航空資源的前置投資所致，毛利率約比該行預測低0.7個百分點。然而，受惠於非經營性收入的增加，經調整淨利潤同比增長5.4%至26億元人民幣，分別高於市場一致預期和該行預測1%。

 

　　麥格理稱，京東物流第二季業績大致符合預期，且收入達到市場預期高端水平。就算面對行業定價壓力，進取地聘請全職外賣人員，第二季盈利只見溫和影響，不過長期協同效應仍不明朗。公司正在加快其海外布局，在沙特阿拉伯推出自營品牌「JoyExpress」，並進一步擴大海外倉庫網絡。惟由於全球供應鏈布局僅可於未來帶來結構性增長，且外賣協同效應的前景有限，預計擴張將在短期內拖累利潤，加上持續投資自動化設備，預計公司2025年盈利增長6%；收入增長低於預期的17%。為反映預期收入及盈利增長，下調公司2025、26年經調整純利預測4%、3%，目標價由12元上調至12.6元，維持「中性」評級。

 

京東健康中期純利升27.5%　收入升24.5%


　　京東健康公布，截至2025年6月30日止中期純利25.96億元人民幣，按年升27.5%；每股基本盈利0.82元人民幣，不派息。期內非國際財務報告準則盈利按年升35%至35.7億元人民幣，收入352.9億元人民幣，升24.5%，主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增加22.7%。線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入升34.4%。

 

　　期內毛利率由去年同期23.6%增至25.2%，主要是由於收入組合變動。截至6月底止過去12個月的年度活躍用戶數突破兩億，上半年日均問診單量超過50萬。


滙研：料京東健康增長勢頭持續　升目標價至65元


　　滙豐環球研究稱，京東健康今年第二季業績超出預期，廣告和藥品增長均受益於京東健康強大的供應鏈能力。儘管公司持續投資於線下和人工智能，但預期增長勢頭將持續，利潤率仍將保持穩定，將其2025至2027年收入預測上調3%至6%，並根據更好的利潤率展望，上調淨利潤8%至18%。隨著中國醫療改革的持續推進，京東健康處於有利位置，能捕捉線上醫療保健需求的增長。預計其2025年全年營收成長率為21%，調整後淨利率為8%，將目標價從49元上調至65元，評級從「持有」 升至「買入」，因公司不僅實現了超出預期的收入增長，有利的收入組合轉變和較預期好的履約成本控制也有助於推動強勁的盈利展望。

 

　　中信里昂指，京東健康上半年業績符合預期，且預計下半年收入將按年增長16%，主要由藥品銷售按年預期增長逾25%所帶動；保健品銷售預計將錄得高雙位數增長。經調整EBIT料按年持平，或受制於投資O2O、線下藥房及人工智能。基於銷售勢頭強勁，將公司2025、26年經調整純利預測分別上調15%、13%，並上調公司目標價，由56元升至64元，維持「優於大市」評級。

 

伍禮賢：京東暫宜觀望京東健康55元可吸　京東物流12.5元也可吼       

 

京東系 | 京東上季新業務虧損急速擴大，縱獲大行力撐股價照跌，寧吼其他同系股份？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢指，京東系每隻股份都反映其各自面對的基本面因素有些不同，京東集團業績反映其開闢新業務有利有弊，收入端雖有較明顯增加但不賺錢，拖累盈利表現，儘管數字比預期理想，市場仍擔心其在新業務有較大虧損情況下，往後利潤表現乏力，股價料繼續偏弱為主。京東物流有些不同，雖然今次業績數據受毛利率較低影響，比市場預期差，但其業務更受惠京東集團業務體量規模的增加，故對其未來前景看法較京東集團好，不排除短期消化了毛利率偏低因素後，股價可重拾動力。

 

　　至於京東健康，伍禮賢認為，其表現較出色，仍保持強勁增長，其實在線醫療平台股過去增長趨勢都不錯，京東健康情況也一樣，同時其活躍用戶人數亦持續增加，料各項營運數據繼續有助其未來仍有不錯的業績表現，但今日股價升得過急，待其回落再作部署可能更好。若純從業績來看，京東健康好過京東物流，更比京東集團好，可待其回至10天線附近約55元再作吸納，京東物流亦可待跌至12.5元買入，京東集團則暫宜觀望。

 

　　京東今日跌3.44%收報120.8元，成交34.52億元；京東物流跌4.51%報13.33元，成交7.85億元；京東健康升11.67%報61.25元，成交18.38億元。其他科技股普遍下跌，阿里(09988)跌3.04%報118.1元，美團(03690)跌2.17%報121.7元，百度(09888)跌1.02%報87.05元，網易(09999)跌3.66%報200.2元，小米(01810)跌0.66%報52.85元，快手(01024)跌0.53%報74.8元，惟騰訊(00700)升0.34%報592元，嗶哩嗶哩(09626)升2.02%報191.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

