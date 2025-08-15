  • 會員
小米預測 | 小米周二放榜次季料多賺65%，汽車毛利率企穩兩成

15/08/2025

　　小米(01810)將於下周二（19日）公布今年第二季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第二季收入預測1143.6億元（人民幣．下同），按年升29%；經調整純利料錄102.05億元，按年升65%。

 

（資料圖片）

 

　　小米業績次季業績將會造好，受惠於小米汽車及IoT業務毛利率預期上升所帶動，但同時存在隱憂，包括補貼政策雖利好手機銷售，但外地市場，如印度手機出貨量下跌，或拖累整體出貨量。

 

手機出貨量料遜預期，毛利率約11%

 

　　大和預期，小米第二季收入1126億元；經調整淨利潤102億元。不過，智能手機方面，出貨量料低於預期，主要受印度市場出貨量按年下跌25%所拖累，但仍看好公司獲得中國及印度以外的強勁出貨量表現。此外，平均售價亦料按年跌2%至1075元；業務毛利率亦似乎低於預期，為11.3%，因公司在激烈競爭下提供更多折扣。

 

　　IoT方面，受618促銷帶動，分部收入預測361億元，按年增長35%；毛利率22.5%。電動車交付量料為8.2萬輛，平均售價達24.2萬元人民幣，毛利率因(售價較高)SU7 Ultra出貨量增加而升至25%。

 

小米汽車毛利受惠於產品組合提升

 

　　花旗預計，小米第二季經調整淨利潤104億元，按年增長68%，按季下跌3%，下跌主要受智能手機平均售價及毛利率下降，以及營運開支上升所拖累，並且受制於首季調基數效應。電動車業務方面，次季估算毛利率24%，按季升0.8個百分點，經營虧損收窄至1.41億元。

 

　　瑞銀則預計，小米第二季智能手機毛利率將維持在11.6%，主要由於中國618促銷活動及新興市場貢獻增加的影響被高端化趨勢所抵銷。AIoT收入366億元，按年增長37%；由於618促銷活動影響，AIoT毛利率將按季下降3.7個百分點。小米電動車預期次季交付量8.2萬輛，按季升8%；由於SU7 Ultra季內出貨量貢獻較高，汽車毛利率上升0.4個百分點至23.6%。

 

投資者關注電動車新產能；智能手機財務指引；汽車業務會否扭虧

 

　　雖然季內小米消息好壞參半，既發布了自研3納米芯片「玄戒O1」，展現技術突破實力，且新款汽車YU7預售量好於預期，但同時面對汽量產日期、產能延遲等質疑，甚或是為汽車致命事故解畫。儘管如此，大行皆看好小米中、長期增長，關注第二階段電動車產能提升、小米16系列發布、智能手機出貨量及毛利率指引。

 

　　小米過去兩個月股價在高位回落，分析師紛紛對電動車交付量利好消息有所預期，甚至預期業務可於下半年扭虧為盈，由此引證估值吸引。

 

撰文：經濟通採訪組

 

