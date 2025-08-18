開市Go | 特再針對半導體徵稅，關注俄烏停火談判，金沙盈利跌

1、美國股市上周五（15日）收盤表現分化，道指小幅向上，標準普爾500指數及納指則微跌。道指收市升34.86點，或0.08%，報44946.12點；標普500指數跌18.74點，或0.29%，報6449.8點；納指跌87.69點，或0.4%，報21622.98點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午7時52分升15點。

2、美國商務部最新數據顯示，2025年7月美國零售銷售按月上升0.5%，增幅較6月的0.9%有所放緩，符合市場預期。剔除汽車後的核心零售銷售增幅則收窄至0.3%，同樣低於6月的0.8%。美國密歇根大學公布8月消費者信心指數初值大幅下挫至58.6，遠遜市場預期的62，以及7月終值的61.7，為四個月來首次顯著回落。

3、美國總統特朗普於飛往阿拉斯加與俄羅斯總統普京峰會途中，在空軍一號向記者透露，未來兩周他將對半導體產品出台新關稅政策，稅率可能高達200%至300%。

4、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在阿拉斯加州安克雷奇正式展開自2021年以來首次美俄會談，會議重點聚焦如何推動俄烏停火及區域和平。

5、8月1日，本港《穩定幣條例》生效，證監會中介機構部執行董事葉志衡在無綫節目《講清講楚》表示，留意到近期投資者反應熾熱，擔心與穩定幣相關的詐騙風險增加。

6、中國人民銀行發布2025年第二季度貨幣政策執行報告。下一階段將紮實推進適度寬鬆貨幣政策的落實工作。根據國內外經濟金融形勢與金融市場運行狀況，精準調控政策實施力度與節奏，維持流動性合理充裕，確保社會融資規模、貨幣供應量增速與經濟增長及物價預期目標相協調，持續營造適宜的金融環境。同時將促進物價溫和回升作為制定貨幣政策的重要考量因素，致力於維持物價穩定在合理區間。

7、印度商業媒體NDTV Profit引述消息人士稱，美國貿易談判代表已取消原定本月25至29日訪問印度的行程，使雙方在27日期限前達成協議的希望破滅。路透社表示尚無法證實該報導。此前兩國已進行五輪談判，但因印度拒絕開放農產品及乳製品市場，並持續購買俄羅斯石油，導致談判陷入僵局。

8、財政司司長陳茂波發表網誌指出，當前國際地緣政治局勢持續變化，加上美國關稅政策對全球貿易的制約，宏觀環境與科技革新雖為香港經濟前景增添變數，卻也蘊藏重大發展契機。若能把握時機，將經濟轉型過程中傳統與新興模式交替所產生的矛盾，轉化為推動產業升級的動力，將為香港開拓新的經濟增長空間。

9、根據智元機器人官方微博消息，智元機器人全系列產品將於8月18日在智元商城及京東商城同步開售，產品線包括OmniHand靈動款、OmniHand專業款以及商清絕塵C5。

10、大數據及通信領域能源存儲公司雙登股份(06960)今日至周四（21日）公開招股，計劃全球發售5855.7萬股，當中約10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價14.51元，每手500股，入場費7328.17元，預期於8月26日掛牌，中金、華泰國際及建銀國際為聯席保薦人。

