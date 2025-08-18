  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

開市Go | 特再針對半導體徵稅，關注俄烏停火談判，金沙盈利跌

18/08/2025

要聞盤點

 

1、美國股市上周五（15日）收盤表現分化，道指小幅向上，標準普爾500指數及納指則微跌。道指收市升34.86點，或0.08%，報44946.12點；標普500指數跌18.74點，或0.29%，報6449.8點；納指跌87.69點，或0.4%，報21622.98點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午7時52分升15點。

 

2、美國商務部最新數據顯示，2025年7月美國零售銷售按月上升0.5%，增幅較6月的0.9%有所放緩，符合市場預期。剔除汽車後的核心零售銷售增幅則收窄至0.3%，同樣低於6月的0.8%。美國密歇根大學公布8月消費者信心指數初值大幅下挫至58.6，遠遜市場預期的62，以及7月終值的61.7，為四個月來首次顯著回落。

 

3、美國總統特朗普於飛往阿拉斯加與俄羅斯總統普京峰會途中，在空軍一號向記者透露，未來兩周他將對半導體產品出台新關稅政策，稅率可能高達200%至300%。

 

4、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在阿拉斯加州安克雷奇正式展開自2021年以來首次美俄會談，會議重點聚焦如何推動俄烏停火及區域和平。

 

5、8月1日，本港《穩定幣條例》生效，證監會中介機構部執行董事葉志衡在無綫節目《講清講楚》表示，留意到近期投資者反應熾熱，擔心與穩定幣相關的詐騙風險增加。

 

6、中國人民銀行發布2025年第二季度貨幣政策執行報告。下一階段將紮實推進適度寬鬆貨幣政策的落實工作。根據國內外經濟金融形勢與金融市場運行狀況，精準調控政策實施力度與節奏，維持流動性合理充裕，確保社會融資規模、貨幣供應量增速與經濟增長及物價預期目標相協調，持續營造適宜的金融環境。同時將促進物價溫和回升作為制定貨幣政策的重要考量因素，致力於維持物價穩定在合理區間。

 

7、印度商業媒體NDTV Profit引述消息人士稱，美國貿易談判代表已取消原定本月25至29日訪問印度的行程，使雙方在27日期限前達成協議的希望破滅。路透社表示尚無法證實該報導。此前兩國已進行五輪談判，但因印度拒絕開放農產品及乳製品市場，並持續購買俄羅斯石油，導致談判陷入僵局。

 

8、財政司司長陳茂波發表網誌指出，當前國際地緣政治局勢持續變化，加上美國關稅政策對全球貿易的制約，宏觀環境與科技革新雖為香港經濟前景增添變數，卻也蘊藏重大發展契機。若能把握時機，將經濟轉型過程中傳統與新興模式交替所產生的矛盾，轉化為推動產業升級的動力，將為香港開拓新的經濟增長空間。

 

9、根據智元機器人官方微博消息，智元機器人全系列產品將於8月18日在智元商城及京東商城同步開售，產品線包括OmniHand靈動款、OmniHand專業款以及商清絕塵C5。

 

10、大數據及通信領域能源存儲公司雙登股份(06960)今日至周四（21日）公開招股，計劃全球發售5855.7萬股，當中約10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價14.51元，每手500股，入場費7328.17元，預期於8月26日掛牌，中金、華泰國際及建銀國際為聯席保薦人。

 

開市Go | 特再針對半導體徵稅，關注俄烏停火談判，金沙盈利跌

 

開市Go | 特再針對半導體徵稅，關注俄烏停火談判，金沙盈利跌

 

開市Go | 特再針對半導體徵稅，關注俄烏停火談判，金沙盈利跌

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

92.250

異動股

00515

中華銀科技

0.710

異動股

02587

健康之路

9.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00917 趣致集團
  • 92.250
  • 00515 中華銀科技
  • 0.710
  • 02587 健康之路
  • 9.950
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.630
  • 02522 一脈陽光
  • 23.300
股份推介
  • 09985 衛龍美味
  • 13.200
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.580
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 00700 騰訊控股
  • 587.000
  • 00388 香港交易所
  • 439.600
報章貼士
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2025 12:32  立法會秘書處:7月下旬隨政府向鑫鼎鑫訂水，現已改向屈臣氏採購

18/08/2025 12:17  特步國際中期純利升21.5%至9.1億人幣，息增至18港仙

18/08/2025 13:44  【俄烏開戰】特朗普將於本港時間周二凌晨1時許，會晤澤連斯基

18/08/2025 12:45  《午市前瞻》港股要突破北水與外資缺一不可，賭股首選銀娛美高梅

18/08/2025 12:06  恒指半日升156點報25426，京東健康升7%，康師傅跌3%

18/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８２６３，一周拆息較上日升５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

教育局︰成立突擊巡查小組巡查借殼辦學高風險學校新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

屈臣氏中醫義診：連續4星期！提供免費耳穴壓貼治療、體質諮詢、頭皮分析服務
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

有了AI，該如何教仔？
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜東華三院首次推出「軟餐月餅」：奶黃紅豆口味 以南瓜蓉加鹹蛋黃做餅皮 低糖低鹽
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Peep x HER 展覽「她的士多」：記憶可以由別人的故事拼湊而成
人氣文章

先行入手．Onki Chan

保值耐看不過時！2大東京最強 Hermès 中古飾品寶庫：親民價入手稀有經典 Vendôme 系列，還有人氣豬鼻首飾！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

以步行當作運動？研究：餐後散步10分鐘減慢性便秘！高血壓、糖尿病患者也要多走路
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食 │ 養生變傷身？醫生揭露飲茶4大地雷、飯後勿立即飲用，3招正確飲茶 新文章
人氣文章
高血壓 │ 女性更年期易血壓高，日做1件事輕鬆降血壓，3個月見效
人氣文章
通便飲食 │ 長期便秘患慢性腎病風險增逾五成，醫生推介早上喝1種飲品快速通便
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2025 16:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞18/08/2025
李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處