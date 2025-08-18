  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 北水淨流入新高掃ETF 審慎偏好料大市兩萬五爭持

18/08/2025

　　上周美國公布8月消費者信心指數出現四個月以來首次下滑，加上美國總統特朗普預告晶片關稅將於未來兩周內出爐，關稅率更有可高達300%，費城半導體指數急挫逾2%；其餘三大指數個別發展，道指升34點報44946，納指跌87點報21622，標普跌18點報6449。

 

盤前攻略 | 北水淨流入新高掃ETF 審慎偏好料大市兩萬五爭持

（互聯網圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.83%報121.26美元，拼多多升3.67%報118.95美元，京東升0.38%報31.70美元，網易跌0.35%報129.22美元，嗶哩嗶哩升4.32%報24.85美元，理想升1.85%報24.19美元，小鵬升1.65%報19.70美元，蔚來飆8.09%報4.81美元，禾賽飆9.73%報25.59美元。

 

夜期報跌，ADR偏軟

 

　　上周五恒指夜期跌21點報25214。ADR造價較港股偏軟；騰訊(00700)ADR較港股低0.06%，折合591.6港元；美團(03690)ADR較港低0.05%，折合121.6港元；友邦(01299)ADR較港股高0.12%，折合75.0港元；滙控(00005)ADR較港股低0.34%，折合100.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.09%，折合52.8港元。

 

北水創單日淨流入新高惟主力ETF，胃納不高料觀望偏好

 

　　上周五(15日)港股回吐再觸20天線水平，但港股淨流入擴大，同時北水淨流入近359億元，創下港股通歷史最高單日淨流入紀錄，令港股回吐期間也傾向有較大支持。港股業績期間仍有待好消息催化，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25267，升15點，恒指開市料升跌不足100點。

 

　　回顧上周五北水創單日淨流入新高，數據顯示當日北水當日都主要掃貨指數ETF為主，三大淨買都為ETF，為港股三大指數ETF：盈富(02800)淨買127.88億元、恒生中國企業(02828)淨買53.56億元及南方恒生科技(03033)淨買21.77億元，合共約203億元，佔淨流入超過一半。若以風險胃納而言，北水掃貨指數ETF而非個股，反映整體仍偏向審慎，但高淨流入顯示審慎間仍算偏好，預料因應業績期關係，北水傾向炒市不炒股，以避個別股份業績不利影響，料恒指短線將維持整固。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，日前恒指創年內高位吸引資牛友大注重押，上周五恒指裂口回吐後令牛友有所收斂，最貼價牛區25000至25099淨減207張對應期指張數，但仍達1489張，料仍成為淡友下殺誘因，短線試穿25000機會不細。

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

92.250

異動股

00515

中華銀科技

0.710

異動股

02587

健康之路

9.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00917 趣致集團
  • 92.250
  • 00515 中華銀科技
  • 0.710
  • 02587 健康之路
  • 9.950
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.630
  • 02522 一脈陽光
  • 23.300
股份推介
  • 09985 衛龍美味
  • 13.200
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.580
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 00700 騰訊控股
  • 587.000
  • 00388 香港交易所
  • 439.600
報章貼士
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2025 12:32  立法會秘書處:7月下旬隨政府向鑫鼎鑫訂水，現已改向屈臣氏採購

18/08/2025 12:17  特步國際中期純利升21.5%至9.1億人幣，息增至18港仙

18/08/2025 13:44  【俄烏開戰】特朗普將於本港時間周二凌晨1時許，會晤澤連斯基

18/08/2025 12:45  《午市前瞻》港股要突破北水與外資缺一不可，賭股首選銀娛美高梅

18/08/2025 12:06  恒指半日升156點報25426，京東健康升7%，康師傅跌3%

18/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８２６３，一周拆息較上日升５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

教育局︰成立突擊巡查小組巡查借殼辦學高風險學校新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

麥當勞因何賣舖？
人氣文章

Shopping What’s On

消委會︱網購投訴高企：去年1.7萬宗網購爭議︰逾期取件費、拒收退貨，選用網購物流實用貼士
人氣文章

Foodie What’s On

美食優惠︱麥當勞$1咖啡、$30雙層芝士孖堡、麥炸雞或雙層魚柳飽套餐
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

香港新地標The Henderson：由建築女王Zaha Hadid續寫的現代國際大都會傳奇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
自製走肉點心系列二：芫荽雙菇腸粉
人氣文章
通便飲食 │ 長期便秘患慢性腎病風險增逾五成，醫生推介早上喝1種飲品快速通便
人氣文章
67歲查小欣心絞痛突襲送ICU，健康現況令人憂心！醫生揭示8個部位劇痛或心肌梗塞先兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2025 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞18/08/2025
李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處