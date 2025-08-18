盤前攻略 | 北水淨流入新高掃ETF 審慎偏好料大市兩萬五爭持

上周美國公布8月消費者信心指數出現四個月以來首次下滑，加上美國總統特朗普預告晶片關稅將於未來兩周內出爐，關稅率更有可高達300%，費城半導體指數急挫逾2%；其餘三大指數個別發展，道指升34點報44946，納指跌87點報21622，標普跌18點報6449。

（互聯網圖片）

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.83%報121.26美元，拼多多升3.67%報118.95美元，京東升0.38%報31.70美元，網易跌0.35%報129.22美元，嗶哩嗶哩升4.32%報24.85美元，理想升1.85%報24.19美元，小鵬升1.65%報19.70美元，蔚來飆8.09%報4.81美元，禾賽飆9.73%報25.59美元。

夜期報跌，ADR偏軟

上周五恒指夜期跌21點報25214。ADR造價較港股偏軟；騰訊(00700)ADR較港股低0.06%，折合591.6港元；美團(03690)ADR較港低0.05%，折合121.6港元；友邦(01299)ADR較港股高0.12%，折合75.0港元；滙控(00005)ADR較港股低0.34%，折合100.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.09%，折合52.8港元。

北水創單日淨流入新高惟主力ETF，胃納不高料觀望偏好

上周五(15日)港股回吐再觸20天線水平，但港股淨流入擴大，同時北水淨流入近359億元，創下港股通歷史最高單日淨流入紀錄，令港股回吐期間也傾向有較大支持。港股業績期間仍有待好消息催化，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25267，升15點，恒指開市料升跌不足100點。

回顧上周五北水創單日淨流入新高，數據顯示當日北水當日都主要掃貨指數ETF為主，三大淨買都為ETF，為港股三大指數ETF：盈富(02800)淨買127.88億元、恒生中國企業(02828)淨買53.56億元及南方恒生科技(03033)淨買21.77億元，合共約203億元，佔淨流入超過一半。若以風險胃納而言，北水掃貨指數ETF而非個股，反映整體仍偏向審慎，但高淨流入顯示審慎間仍算偏好，預料因應業績期關係，北水傾向炒市不炒股，以避個別股份業績不利影響，料恒指短線將維持整固。

參考恒指牛熊證街貨分布，日前恒指創年內高位吸引資牛友大注重押，上周五恒指裂口回吐後令牛友有所收斂，最貼價牛區25000至25099淨減207張對應期指張數，但仍達1489張，料仍成為淡友下殺誘因，短線試穿25000機會不細。

