京東購佳寶，林曉毅笑稱似嫁女，年底引入近百款京東自營品牌產品

18/08/2025

京東購佳寶，林曉毅笑稱似嫁女，年底引入近百款京東自營品牌產品

 

　　京東(09618)完成收購本地「平價超市」佳寶，正式進軍香港實體零售市場。京東與佳寶周六(16日)舉行發布會，佳寶食品超級市場創始人兼總經理；京東創新零售佳寶業務部負責人林曉毅在發布會上稱，佳寶服務宗旨與京東理念吻合，因此促成此次合作。林曉亦稱「真的有點像把女兒出嫁，既開心又有點期待」。

 

　　他續稱，雙方合作目的為「令街坊可以買較便宜的東西」，當中通過產地直接採購等方式，可以優化供應鏈，免除經銷商所收取的利潤，並降低成本，令價格更加實惠。此外，他認為京東重視本地團隊，未來會保留佳寶本地化管理，在尊重本土特色與品牌認同前提下提供技術及資源支持。

 

65歲或以上客戶消費獲贈免費月餅

 

　　佳寶超市將本月16日至18日開啟為期3天的全場8折推廣活動，涵蓋首批數十款京東供應鏈商品。林曉毅亦透露，菲在活動期間，65歲或以上客戶購買任何產品送出一盒兩個裝月餅，總數6萬份。

 

目標至年底引入近百款京東自營品牌產品

 

　　京東創新零售供應鏈運營部負責人柴艷則指出，佳寶貨架上已提供不少京東直接採購產品，如四川陽光玫瑰葡萄；自有品牌如京鮮舫啤酒、七鮮果汁和無糖茶飲等。她預計，佳寶超市到今年年底將引入近百款京東自有品牌商品和生鮮商品，品類會覆蓋水果、蔬菜、肉禽蛋和海鮮水產等多個領域。此外，京東香港站點亦新開設佳寶食品京東香港自營旗艦店。

 

收購作價、詳情未明惹市場猜測

 

　　京東數日前落實收購本地「平價超市」佳寶，惟當中未有透露作價及持股。京東同時成立「創新零售-佳寶業務部」，並委任佳寶創始人林曉毅出任該業務部負責人。另據市場傳聞指出，京東是次斥資40億元收購佳寶七成股權，涉及零售網絡及物業，交易設有過渡期，由林曉毅等代為管理三年，但同時卻有接近京東的人士透露，實際交易金額遠低於40億元。

 

　　京東表示，此次對佳寶的收購意味著京東正式進軍香港實體零售領域，通過全面整合佳寶線下門店網絡，進一步提升香港零售市場的商品豐富度和價格競爭力，且重申其強大的供應鏈能力有望優化佳寶供應鏈的成本與效率，為香港消費者帶來更多「優質優價」的購物選擇。

 

　　由於京東並非超市或實體零售「門外漢」，因此是次此種規模收購惹來不少市場猜測，例如會否將內地低價即時配送、零售等業務模式引入本港，可見京東旗下內地自營生鮮品牌「七鮮超市」強調三公里範圍內30分鐘配送的能力。此外，京東多年前已透過旗下基金曾多次投資佳寶競爭對手「錢大媽」　的母公司，後者亦順利攻港。

 

撰文：經濟通採訪組

