  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | Philip Morris推動無煙產品

18/08/2025

　　《比拼華爾街》上周五（15日）美股三大指數個別發展，標指及納指溫和下跌，主要受累經濟數據令人失望，以及部分科技股業績不及預期。反觀道指則受惠聯合健康（UnitedHealth）(US.UNH)股價急升而向好。而按周計，三大指數均上升。

 

聯合健康受惠股神效應

 

　　上段提到聯合健康，其股價於上周五急升接近12%，原因是隨著機構投資者需要公布他們次季的持倉報告（13F），投資者發現原來股神巴菲特及其他知名基金經理，例如David Tepper均於期內大舉買入UNH，消息令其他投資者積極追入，因而推升UNH的股價。基於上周股價已明顯揚升，建議大家稍作觀望，本欄往後將會詳談UNH的投資價值。

 

　　經濟數據方面，美國7月零售銷售按月增加0.5%，略低過預期增長0.6%；而8月密歇根大學消費信心指數初值亦由7月的61.7降至58.6，差過預期的62。上周當地公布了兩項通脹數據，包括CPI及PPI，前者大致符合預期，後者則顯著高於預期，按月升0.9%，預期漲0.2%。根據利率期貨，9月17日減息25點子的機會為92.1%，而至12月累計減50點子及75點子的機會分別為45.0%及41.8%。

 

關稅戰仍為市場焦點

 

　　今周大家需要留意地緣政局及關稅發展，針對前者，最新消息是美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，俄烏停火協定仍有可能達成，但俄羅斯必須接受烏克蘭加入防禦性聯盟的權利；至於關稅方面，據印度電視台所報道，美國貿易談判代表原定於8月25日至29日訪問印度的行程已取消。另總統特朗普稱，將在未來兩周設定半導體關稅，稅率可能定在200%、300%。

 

　　與此同時，美國會於周內公布多項經濟數據，包括製造業及服務業指數，以及多項勞動市場及房地產相關數據。由於有關數據的重要性相對較低，除非最後結果與預期大幅偏離，否則料對大市影響有限。

 

Philip Morris積極轉型

 

　　今次介紹的股份是菲利普莫里斯（Philip Morris）(US.PM)，部分沒有投資美股的朋友或許不認識此集團，但她的旗艦品牌「萬寶路」就應該大部分讀者都聽過。集團是全球最大的煙草公司，正致力推動煙草行業轉型，透過創新技術和產品（指無煙產品Smoke-Free Products，SFP）來減少傳統香煙的使用。數據上，雖然萬寶路佔集團總收入仍達35%，惟近年銷售的增長動力其實來自標榜加熱不燃燒（Heat-not-burn）的加熱煙（iQos）。

 

　　其第二季度收入增長6.8%至101.4億美元，略低於市場預期，調整後每股攤薄盈利則達1.91美元，較市場預期的1.85美元高出3.2%。管理層預計全年調整後每股盈利將介乎7.43美元至7.56美元。若用今年盈利預測上限計算（即7.56美元），預測市盈率為22倍（166.19/7.56）。

 

盈利料持續雙位數增長

 

　　受惠於加熱煙（iQos）及尼古丁口含煙袋（Zyn），集團盈利有望持續增長，筆者估計今明兩年每股盈利的按年增幅均達10%以上。大家可把握每次集團股價回落時分注吸納，中長線前景吸引。當然，大家亦要關注市場競爭及監管風險等變數。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

＊筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

＊《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

92.250

異動股

00515

中華銀科技

0.710

異動股

02587

健康之路

9.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00917 趣致集團
  • 92.250
  • 00515 中華銀科技
  • 0.710
  • 02587 健康之路
  • 9.950
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.630
  • 02522 一脈陽光
  • 23.300
股份推介
  • 09985 衛龍美味
  • 13.200
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.580
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 00700 騰訊控股
  • 587.000
  • 00388 香港交易所
  • 439.600
報章貼士
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2025 12:32  立法會秘書處:7月下旬隨政府向鑫鼎鑫訂水，現已改向屈臣氏採購

18/08/2025 12:17  特步國際中期純利升21.5%至9.1億人幣，息增至18港仙

18/08/2025 13:44  【俄烏開戰】特朗普將於本港時間周二凌晨1時許，會晤澤連斯基

18/08/2025 12:45  《午市前瞻》港股要突破北水與外資缺一不可，賭股首選銀娛美高梅

18/08/2025 12:06  恒指半日升156點報25426，京東健康升7%，康師傅跌3%

18/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近３５９億元，買盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８２６３，一周拆息較上日升５０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

教育局︰成立突擊巡查小組巡查借殼辦學高風險學校新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美俄峰會無協議但意義重大
人氣文章

Shopping What’s On

消委會︱網購投訴高企：去年1.7萬宗網購爭議︰逾期取件費、拒收退貨，選用網購物流實用貼士
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門祐漢街市熟食中心尋貼地美食：人氣菠蘿豬扒包、煎椰菜餃子
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘五星酒店最強菇菌宴！雲南野菌獻萃、菌湯六重奏、牛肝菌「冬坡玉」，六手創意珍菌菜式
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
超級老人 │ 25年長期追蹤揭示85歲婆婆記憶力仍如50歲，公開3大長壽關鍵
人氣文章
髖關節伸展動作，促進血液循環、緩解痠痛新文章
人氣文章
香港學生輔助會寶達幼兒園「中華美德在寶達」嘉年華
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2025 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞18/08/2025
李家超:至今收逾6900份意見，按年增約一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處