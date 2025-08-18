  • 會員
華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？

18/08/2025

　　華虹半導體(01347)(滬:688347)公布，為解決同業競爭，擬以發行股份及支付現金方式購買華力微電子控股權，今早(18日)股價曾大跌一成。惟值得一提，近日美國總統特朗普表示不允許對華出售最先進晶片，又傳美國在晶片出口貨物暗裝追蹤器，特朗普最新更預告在兩周內可能對半導體產品徵收高達300%關稅，上述消息都使內地晶片股股價持續強勢，其中華虹上日才破頂，或可趁其終見較似樣調整吸納。

 

華虹擬股份加現金購華力微電子控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股也可吼？

（華虹半導體網頁截圖）

 

華虹擬發股及現金購華力微電子控股權　A股今日起停牌


　　華虹半導體公布，為解決IPO承諾的同業競爭事項，正籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海華力微電子控股權，同時配套募集資金。A股今日起開始停牌，預計為期不超過10個交易日。

 

　　集團指，與上海華虹簽署購買資產意向協議，收購資產為上海華力微電子所運營的與華虹公司在65/55nm和40nm存在同業競爭的資產(華虹五廠)所對應的股權。目前，該資產正處於分立階段。交易的資產範圍、具體交易方式、交易方案、發股價格等安排由交易各方協商確定，交易具體方案將另行簽署正式文件確定。

 

傳美在晶片出口貨物暗裝追蹤器　特朗普不允對華售最先進晶片


　　另方面，據《路透》近日引述消息人士報道，美國當局已在他們認為極有可能被非法轉移到中國的先進晶片貨物中，暗中安裝定位追蹤裝置，旨在查探AI晶片是否被轉運到美國出口限制的目的地，而且僅適用於受到調查的特定貨物。而五位熟知AI服務器供應鏈的消息人士稱，他們知道戴爾(DELL)和Supermicro(超微科技)等製造商的服務器出貨中也使用了追蹤器。這些製造商的服務器內含來自英偉達和AMD的晶片。


　　此外，美政府官員早前證實，英偉達(US.NVDA)和超微半導體(US.AMD)將向華府支付部分銷售收入，以換取向中國銷售晶片的許可。兩家公司向華府支付的銷售收入比例高達15%，當中包括英偉達向中國銷售的H20晶片，以及AMD的MI308晶片。不過，美國總統特朗普表示，他不會接受將最先進晶片賣往中國，只會接受算力方面削減30%到50%的英偉達Blackwell晶片出口到中國。

 

　　另特朗普上周五(15日)於飛往阿拉斯加與俄羅斯總統普京峰會途中，在空軍一號向記者透露，未來兩周他將對半導體產品出台新關稅政策，稅率可能高達200%至300%。

 

華虹次季純利按年升19%收入升18%　獲中金升目標價至50元

 

　　值得一提，華虹早前公布，截至2025年6月30日止第二季純利795.2萬美元，按年升19.2%；期內收入5.66億美元，升18.3%。毛利率按年升0.4個百分點至10.9%。集團預計今年第三季銷售收入約在6.2億至6.4億美元之間。預計毛利率約在10%至12%之間。

 

　　中金近日發表研報指，華虹次季營收5.66億美元，按年升18.3%，符合此前指引的5.5至5.7億美元區間；毛利率10.9%，按年升0.4個百分點，超出此前指引7%至9%；歸母淨利潤800萬美元，按年升19.2%，整體略超該行預期，因產能利用率和晶圓平均售價超預期。考慮到公司出貨量及價格均好過此前預期，上調公司2025年收入預測6%至24.04億美元，即按年增長20%，但考慮到折舊因素，基本維持歸母淨利潤預測1.49億美元不變；由於量價齊升，上調2026年收入預測12.1%至27.98億美元，即按年增長16.4%，上調2026年歸母淨利潤預測10.5%至1.7億美元。目標價上調39%至50元，維持「跑贏行業」評級。

 

花旗：中國晶圓廠逐步復甦　維持中芯華虹中性評級

 

　　花旗則指，中國晶圓廠正逐步復甦。中芯(00981)及華虹第二季業績優於市場預期，主要受惠於國內訂單帶動的高產能利用率。在定價環境改善及產能利用率持續高企下，儘管上半年有提前訂單，中芯及華虹第三季收入指引分別按季增長6%及11%(以中位數計)，反映半導體需求正逐步復甦，但毛利率復甦仍需時日。兩家公司的銷售指引及行業觀點與台灣成熟製程晶圓廠一致，預期季度出貨量增長，而平均售價趨於穩定。花旗認為，成熟製程晶圓廠行業需求穩健，但進一步上升空間需要毛利率改善帶動，維持中芯及華虹「中性」評級，目標價分別為53元及45元。


　　花旗又指，美國新公布的100%半導體關稅對中芯及華虹的影響有限，因為兩家公司來自美國客戶的收入分別僅佔13%及9%。雖然部分向美國出售產品的中國或國際客戶可能受到負面影響，但在「China-for-China」趨勢下，兩家公司將繼續專注於國內市場。

 

麥嘉嘉：晶片股具中長線吸納價值　華虹45.8元中芯48元可吸

 

華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，內地晶片股具投資價值，尤其在消息面上，現正傳特朗普擬對半導體產品徵收高達200%至300%關稅。而內地整個半導體產業有國內政策作正面催化，除了美國的一些供應，國產自製傾向明顯受國家支持，部分中資企業亦已暫緩採購英偉達以外的外資高端AI晶片，這反而為華虹及中芯等半導體公司帶來一些投資價值。而今次華虹用股份加現金方式收購華力微電子控股權也是解決其自身同業競爭問題，A股有停牌，H股現時則較A股仍有明顯折讓，近期資金尤其喜歡炒AH股差價收窄，所以在整個行業受關稅影響、政策推動及AH股差價等利好因素下，華虹中長線有吸納價值。事實上，華虹今年以來明顯跑贏大市，升勢頗持續，沒太多機會讓投資者入場，今次趁著少少消息反而提供了入場機會，策略上建議作中長線部署，若有機會回至約45.8元即接近10天線，是頗佳的買入機會，中線料可反覆升至54元關口。


　　麥嘉嘉續指，中芯同樣受美國關稅政策影響，另方面亦受國內鼓勵自製晶片政策支持，中長線價值突出，但股價累積升幅頗大，估值上亦超前反映眾多利好因素，可待股價有較明顯調整才分段收集，而中芯今日也未如華虹受本身消息影響急跌，可待行業整體有些消息令股價調整才吼，回至48元可考慮作中長線吸納，短期目標可定於56元。(麥嘉嘉為為證監會持牌人，並未持有以上股份)

 

　　華虹半日跌5.89%收報48.28元，成交44.09億元。其他晶片股表現各異，中芯升0.28%報52.9元，上海復旦(01385)跌1.99%報30.56元，ASMPT(00522)跌0.21%報71.6元，晶門半導體(02878)升5.26%報0.5元，宏光半導體(06908)升15.25報0.68元。

 

華虹擬股份加現金購華力微電子控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股也可吼？

 

華虹擬股份加現金購華力微電子控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股也可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

