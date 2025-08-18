  • 會員
說說心理話
內地本月舉辦多個人形機械人大會，相關概念股強勢可以點部署？

18/08/2025

　　本月內地先後舉辦多個機器人大會，其中上周五(15日)起一連三天舉行的世界人形機器人運動會剛落幕，「人形機器人第一股」優必選(09880)參與研發的「天工」獲得人形機器人史上首個百米「飛人」稱號。部分相關概念股近日也表現強勢，其中敏實集團(00425)及德昌電機(00179)今日(18日)曾齊破頂，人形機械人概念股應如何選擇及部署？

 

（優必選網頁截圖）


優必選「天工」獲人形機器人史上首個百米「飛人」稱號

 

　　2025世界人形機器人運動會在北京舉行，上周五(15日)起一連三天圍繞競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽26個賽項展開487場比併，共有來自16個國家和地區的280支隊伍、500餘台機器人參與各項活動。其中由優必選作為發起單位和大股東的北京人形機器人創新中心研發的「天工」獲得人形機器人史上首個百米「飛人」稱號。天工以21.5秒的成績獲得100米冠軍，是全場唯一全自主奔跑毋須人工遙控的選手。「天工」還獲得了1500米亞軍，包攬400米第二名、第三名、第四名，以及4x100米接力賽亞軍。在100米、400米和1500米三項比賽中，「天工」全程通過視覺感知、環境感知，基於多傳感器融合的SLAM算法，並結合OCC環視感知模塊，實現對環境的實時佔用與語義感知，能自主識別賽道分道線，面對多台機器人同向奔跑的干擾與大曲率彎道，仍能穩定保持在規定賽道內。

 

　　此外，由北京人形機器人創新中心研發的類人形機器人「天軼2.0」則包攬了工業場景的物料整理賽冠軍、亞軍和物料搬運賽亞軍、季軍，以及酒店場景迎賓服務技能競賽的亞軍，展現出在多個場景中自主完成任務的落地能力。

 

北京舉行世界機器人大會   200餘家企業參展100款新品首發


　　另外，2025世界機器人大會(WRC 2025)8月8日至12日在北京舉行，200餘家國內外機器人企業的1500餘件展品集中亮相。據介紹，整個大會首發新品超100款，首發新品數量創歷史新高，是去年的近2倍，從工業製造到家庭服務，從醫療護理到應急救援，新品覆蓋全場景應用，集中展現了全球機器人產業最新的前沿突破。其中優必選攜五大人形機器人亮相，包括全球首個可自主換電人形機器人Walker S2、全尺寸通用輪式人形機器人Cruzr S2、「入職」全球最多工廠的工業人形機器人Walker S1、大阪世博會中國館首個具身智能「導覽大使」Walker C、全尺寸科研級人形機器人天工行者。

 

　　而2025中國具身智能機器人產業大會暨展覽會則於8月13日至15日在上海新國際博覽中心開幕，吸引200個參展品牌、20000名觀眾及20個專業採購團，助力打通具身智能產業鏈，從原材料、零部件供應商、系統集成商、仿真及測試到整機製造，為行業提供一個全面展示前沿的技術、方案，深入行業交流，促進資源對接的舞台。

 

　　中國電子學會理事長徐曉蘭指，自今年年初以來，人形機器人頻頻火爆出圈，國內人形機器人企業訂單爆滿，彰顯了這一領域的廣闊發展空間。過去十年間，中國機器人產業取得長足發展，形成了豐富的自有産品譜系，無框力矩電機、空心杯電機、行星滾柱絲杠等核心零部件均已實現自主研發。

 

（AP）

 

招商證券：港股機器人上市公司逐步增加　行業板塊效應已成

 

　　招商證券國際早前發表報告指，全球人工智能/機器人行業密集利好來襲，看好龍頭領先公司。港股機器人上市公司逐步增加，行業板塊效應已成。人形機器人整機看好優必選、上緯新材(滬:688585)、特斯拉(US.TSLA)等龍頭優勢公司，股價催化劑關注大額訂單落地，技術重大突破。優必選全球進入最多工廠實訓且訂單密集落地，特斯拉全球技術最創新且引領行業變革。


　　該行指，其他機器人領域看好越疆(02432)的協作機器人，極智嘉(02590)的倉儲機器人。機器人零部件供應商看好敏實集團、德昌電機。泛機器人領域供應商方面，從車端向機器人延伸，包括地平線機器人(09660)、禾賽科技(US.HSAI)、速騰聚創(02498)。

 

德昌電機夥上海電氣合資人形機械人業務　花旗升目標價至29元

 

　　值得一提，德昌電機旗下德昌汽車電氣早前與上海電氣(02727)旗下上海機電合資成立「動界智控」新公司，公司坐落長寧區「上海硅巷」，專注於人形機械人全套關節模組核心技術，其揭牌儀式於上月尾舉行。

 

　　花旗指，德昌電機與上海機電成立兩家合資公司，以加強在中國人形機器人業務的渠道及應用案例。兩家合資公司的註冊資本總額為1.5億元人民幣，德昌電機將透過內部現金流投資7500萬元人民幣。儘管德昌電機2026財年第一季銷售額下跌2%，但預計第二季及第三季銷售額將受惠於強勁的訂單積壓而回升，將目標價由23.5元上調至29元，維持「買入」評級。

 

　　另建銀國際看好敏實集團，指其盈利正進入強勁復甦軌道，海外業務重回增長。儘管內地市場短期競爭加劇，但對內地業務的擴張，以及全球汽車市場穩健前景仍持樂觀預期。公司不僅在全球新能源車發展中佔據優勢地位，更積極探索人形機器人等新領域，將目標價從24.5元上調至35.1元，維持「跑贏大市」評級，料敏實2025、2026及2027年每股盈利增長各為27%、27%及32%。

 

摩通：優必選擁強大客戶基礎　予目標價135元


　　摩通則稱，優必選是一家以深圳為基地，領先的機械人公司，作為人形機械人行業的戰略性早期參與者，公司擁有強大的客戶基礎，包括超過10家處於試運行或已確認訂單的客戶，主要合作夥伴包括比亞迪(01211)(深:002594)、東風柳汽、極氪、賽力斯(滬:601127)、富士康和北汽(01958)等行業巨頭。公司與同樣總部位於深圳的比亞迪關係密切，受益地方及中央政府的重大政策支持。


　　摩通預計，優必選人形機械人收入於2025至27年期間年複合增長率達260%，到2027年其貢獻將達到約60%(相比2024年為零，2025年預計為12%)，令公司當年收入達50億元人民幣，並於2027年下半年達致盈虧平衡，首予「增持」評級，目標價135元。

 

麥嘉嘉：優必選步入商用化92.7元可分段吸　德昌敏實只宜短炒

 

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，踏入8月份，機械人會議有進一步催化，包括人形機器人運動會、世界機器人大會及智能機器人產業大會，可見人形機械人已從夢想去到落地，相信2025年是機械人概念的商用元年，研發生產明顯急速布局，投資主線開始明確，成長預期也高，預測人形機械人5年複合年增長率(CAGR)最高可達30%，互動及真實應用場景的快速拓展令AI硬體加產業落地整個板塊成為核心看點。當然，短線可能較波動，並面對未來的監管風險，而題材有時熱炒過後會有些獲利回吐及政策調控。不過，2025年會是人形機械人概念量產元年，其商用步伐應是從文娛開始，之後去到工業，再普及至家庭，整個產業化周期明顯加快，由之前市場預計超過20年壓縮到5至10年。總之，人形機械人不止複合年增長率高，市場規模又大，相關概念股指數近期升幅也大，資金流入活躍，故對其看法較正面。

 

　　不過，麥嘉嘉表示，在選股上會較謹慎，會揀一些已有機械人相關產品，或已開始有商用化排程即有時間點的公司，會比處於研發階段的公司好，其中優必選已慢慢步入商用化，或可於未來幾年開始變現，可待股價回至保歷加通道底部即92.7元分段買入，中長期目標價暫定於保歷加通道頂部99元。德昌電機及敏實集團則屬短線炒作，其本身業務與機械有關，其中德昌有些汽車業務，其過往核心業務必定對其發展人形機械人有幫助，可說具備相關概念，短線一旦有資金流入，此類破頂股仍可短線投機，所以風險偏好承受能力較高的投資者也可對其作短線操作，但需嚴定止賺位，其中德昌電機今日上試26.4元高位，短線技術上有機會挑戰28元，但始終它們要靠核心本業去支撐盈利，人形機械人的研發仍需時體現或將其商業化變現，過程會較長，後續一旦有資金趁高獲利，股價會有些調整壓力。敏實也與德昌類似，但其股價可能較強勢，資金流入較活躍，策略上亦宜走超短線，待回至28.8元買入，短期目標定於32.5元。(麥嘉嘉為為證監會持牌人，並未持有以上股份)

 

　　人型機器人概念股今日個別發展，優必選升0.65%收報93.5元，德昌電機倒跌0.85%報25.72元，敏實集團升4.93%報31.06元，上海電氣跌0.77%報3.89元，微創機器人(02252)跌0.18%報22.68元，地平線機器人跌1.36%報7.26元，速騰聚創跌0.22%報35.68元，美的集團(00300)升0.25%報80.95元，首程控股(00697)升0.5%報2.03元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺

  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
熱炒概念股
