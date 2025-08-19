  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

開市Go | 美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

19/08/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（18日）表現反覆，三大指數在上周錄得升幅後呈好淡爭持格局。投資者正密切留意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。道指收市跌34.30點，或0.08%，報44911.82點；標普500指數跌0.65點，或0.01%，報6449.15點；納指升6.8點，或0.03%，報21629.77點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午8時05分升15點。

 

2、美國國債孳息率周一呈現小幅上揚，儘管7月份生產者物價格數據仍高於預期，市場依然預期聯儲局將於9月減息。

 

3、巴克萊經濟學家指出，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)對於9月份是否減息仍存顯著分歧。報告中表示，核心爭議在於委員們是否認為經濟風險正從控制通脹，轉向支持充分就業目標。

 

4、據內地媒體報導，雲南昆明多家自行車門店近期大幅降價，多數品牌降幅達千元，部分中高端進口車型甚至降價50%以上。業內人士表示，自去年12月起，因騎行熱潮帶動市場過度擴張，供過於求，加上消費趨於理性，廠商被迫降價促銷。

 

5、德勤中國華南區主管合夥人歐振興建議，為提升港股流動性及吸引資金，可分階段延長交易時段，並適度放寬「同股不同權」上市限制，擴大保密上市申請範圍，以吸引更多新經濟企業來港上市。

 

6、港交所(00388)在上月16日發布有關縮短香港股票現貨市場結算周期討論文件，希望與業界就如何及何時縮短結算周期至T+1達成共識。金管局8月18日向認可機構發出公告，鼓勵銀行體系為縮短香港股票現貨市場結算周期作出準備。

 

7、烏克蘭總統澤連斯基時隔半年重返美國白宮，與美國總統特朗普在橢圓形辦公室舉行正式會談。特朗普表示，很榮幸能與澤連斯基會面，並認為解決烏克蘭戰爭的問題正取得實質進展。

 

8、受美俄阿拉斯加峰會和美國對烏援助前景不明刺激，歐洲主要軍工股向上。多國領袖齊集美國，公開重申歐洲將加大對烏克蘭軍事與安全支持，力圖在美國政策轉向下填補防線。

 

9、據Mysteel消息，山東濰坊、濱州等市場計劃自8月19日起調漲焦炭價格，其中搗固濕熄焦漲50元/噸，搗固乾熄焦漲55元/噸，頂裝焦漲75元/噸。

 

10、Meta(US.META)將於下月發布旗下首款嶄新配備顯示屏的AI智能眼鏡，產品代號「Hypernova」。

 

開市Go | 美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

 

開市Go | 美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

 

開市Go | 美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09863

零跑汽車

73.350

異動股

01797

東方甄選

34.320

異動股

01612

永勝醫療

1.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09863 零跑汽車
  • 73.350
  • 01797 東方甄選
  • 34.320
  • 01612 永勝醫療
  • 1.110
  • 02020 安踏體育
  • 97.500
  • 02269 藥明生物
  • 29.780
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.230
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.380
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.910
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.550
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.810
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.300
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 433.800
  • 00005 滙豐控股
  • 99.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.400
報章貼士
  • 02386 中石化煉化工程
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 51.500
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 目標︰$700.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/08/2025 16:35  《盤後部署》恒指窄幅上落料二萬五爭持，潤啤績後急升青啤追落後

19/08/2025 17:28  【小米業績】第二季經調整盈利升75%至108億人幣，勝預期

19/08/2025 18:28  【小米業績】小米(01810)料汽車業務下半年扭虧為盈

19/08/2025 17:04  泡泡瑪特(09992)中期純利升3.96倍，不派息

19/08/2025 17:15  小鵬次季虧損收窄至4.8億人幣，料第三季收入增最多1.08倍

19/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１８６億元，買盈富基金沽東方甄選

19/08/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升翰森目標四成，富瑞上調零跑目標逾兩成

19/08/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２３，一個月拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

潤啤：電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

歐陽震華與朋友慶祝65歲生日，太太突然暴瘦、雙頰凹陷引起關注
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

RWA代幣化驅動香港智慧城市新階段：促進資產流動性、透明度與包容性發展
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲近90宗WhatsApp帳戶騎劫騙案 總損失金額超過400萬港元！騙徒假冒WhatsApp官方發出的短訊 一不留神就中伏！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

以步行當作運動？研究：餐後散步10分鐘減慢性便秘！高血壓、糖尿病患者也要多走路
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

一嘗北京川菜大師星級手藝！東坡雞豆花、鮮切水煮吊龍牛肉、鱔饌擔擔麵，天府美饌在香江
健康好人生 Health Channel
人氣文章
情緒健康丨36歲美妝網紅「荔枝兒」逝世，丈夫確認噩耗，生前患重度憂鬱
人氣文章
美白精華比拼 │ 日本雜誌評測6款獲A級、袪斑力第一，只售$50
人氣文章
43歲李日朗自爆：嫲嫲離世後曾陷抑鬱，遭公司高層冷待改變人生觀新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 20:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/08/2025
小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處