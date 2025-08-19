開市Go | 美股窄幅橫行，9月減息存變數，特斯拉擬中國推新車

要聞盤點

1、美股周一（18日）表現反覆，三大指數在上周錄得升幅後呈好淡爭持格局。投資者正密切留意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。道指收市跌34.30點，或0.08%，報44911.82點；標普500指數跌0.65點，或0.01%，報6449.15點；納指升6.8點，或0.03%，報21629.77點。中國金龍指數升143點。日經期貨截至上午8時05分升15點。

2、美國國債孳息率周一呈現小幅上揚，儘管7月份生產者物價格數據仍高於預期，市場依然預期聯儲局將於9月減息。

3、巴克萊經濟學家指出，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)對於9月份是否減息仍存顯著分歧。報告中表示，核心爭議在於委員們是否認為經濟風險正從控制通脹，轉向支持充分就業目標。

4、據內地媒體報導，雲南昆明多家自行車門店近期大幅降價，多數品牌降幅達千元，部分中高端進口車型甚至降價50%以上。業內人士表示，自去年12月起，因騎行熱潮帶動市場過度擴張，供過於求，加上消費趨於理性，廠商被迫降價促銷。

5、德勤中國華南區主管合夥人歐振興建議，為提升港股流動性及吸引資金，可分階段延長交易時段，並適度放寬「同股不同權」上市限制，擴大保密上市申請範圍，以吸引更多新經濟企業來港上市。

6、港交所(00388)在上月16日發布有關縮短香港股票現貨市場結算周期討論文件，希望與業界就如何及何時縮短結算周期至T+1達成共識。金管局8月18日向認可機構發出公告，鼓勵銀行體系為縮短香港股票現貨市場結算周期作出準備。

7、烏克蘭總統澤連斯基時隔半年重返美國白宮，與美國總統特朗普在橢圓形辦公室舉行正式會談。特朗普表示，很榮幸能與澤連斯基會面，並認為解決烏克蘭戰爭的問題正取得實質進展。

8、受美俄阿拉斯加峰會和美國對烏援助前景不明刺激，歐洲主要軍工股向上。多國領袖齊集美國，公開重申歐洲將加大對烏克蘭軍事與安全支持，力圖在美國政策轉向下填補防線。

9、據Mysteel消息，山東濰坊、濱州等市場計劃自8月19日起調漲焦炭價格，其中搗固濕熄焦漲50元/噸，搗固乾熄焦漲55元/噸，頂裝焦漲75元/噸。

10、Meta(US.META)將於下月發布旗下首款嶄新配備顯示屏的AI智能眼鏡，產品代號「Hypernova」。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好