理財秘笈
etnet專輯

融創中國重組境外債務，發行121億美元強制可轉債

19/08/2025

融創中國重組境外債務，發行121億美元強制可轉債

 

　　融創中國(01918)公布，擬進行重組交易，包括根據特別授權發行本金總額約121.2億元（美元．下同）強制可轉換債券、向主要股東發行強制可轉換債券、採納團隊穩定計劃及建議增加法定股本。重組範圍包括發行或擔保的境外債務，截至6月30日估計債務求償額合計約95.5億元。有關交易須待股東批准。

 

換股價溢價最高3.4倍

 

　　該集團指，作為註銷現有債務，將向計劃債權人分派兩個系列的無息強制可轉換債券作為重組對價，兩者本金額合計應等同於所有計劃債權人的債權總金額，其中強制可轉換債券1的本金總額最高97.1億元，每股換股價6.8港元，比昨天收報1.54港元溢價3.4倍、悉數行使發行最多111.38億股新股，而強制可轉換債券2的本金總額最高24.1億元，每股換股價3.85港元，比昨天收報溢價1.5倍，悉數行使發行最多48.87億股新股。

 

　　該集團指，孫宏斌作為債權人可能獲發本金額1581萬元的強制可轉換債券。此外，該集團指，將支付早鳥同意費，金額等同於債務本金總額的1%。

 

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺

返回財經熱話

