同程旅行季績符預期獲大行唱好，股價急彈逾半成仲有得升？攜程也可吼？

19/08/2025

　　內地線上旅遊平台(OTA)同程旅行(00780)昨日(18日)收市後公布業績，第二季純利按年升48%至6.42億元人民幣，經調整溢利升18%至7.75億元人民幣，收入升10%至46.69億元人民幣，大行指其季績符合預期，其中花旗指其估值吸引及住宿業務趨勢向好，將目標價升至28元。同程股價此前調整了不少，今早(19日)乘著業績表現令市場滿意，急彈逾半成，看來還有上升空間。另一線上旅遊平台攜程(09961)今日也造好，公司將於本月尾公布業績，或許也可部署吸納。

 

（截自同程旅行網頁）


同程次季經調整溢利按年升18%　收入增10%


　　同程旅行公布，截至2025年6月30日止第二季純利6.42億元人民幣，按年升48%，每股基本盈利0.28元人民幣；經調整溢利淨額7.75億元人民幣，升18%，經調整EBITDA為11.9億元人民幣，升29.7%。經調整淨利潤率由2024年第二季的15.5%，升至2025年第二季的16.6%。期內收入46.69億元人民幣，升10%。平均月付費用戶增加9.2%至4640萬人。截至6月30日止，年付費用戶再錄歷史新高，按年增長10.2%至2.5億人，且12個月累計服務人次增長7.2%至19.9億。

 

　　集團第二季核心在線旅遊平台業務收入46.7億元人民幣，按年升13.7%，當中住宿預訂服務收入13.7億元人民幣，升15.2%，期內積極挖掘周末度假、演唱會及體育賽事等新興住宿預訂場景，推動日均間夜量達到歷史新高。交通票務服務收入升7.9%至18.8億元人民幣，當中國際機票的業務量創新高，增長近30%。在火車票票務業務方面，繼續專注於升級慧行系統並優化運營策略，變現能力進一步提升，推動收入健康增長。度假業務收入則為6.6億元人民幣，跌8%，主要由於受持續的安全顧慮影響，東南亞出境旅行團的收入減少所致。


　　另集團中期純利13.11億元人民幣，按年升57.9%；每股基本盈利0.58元人民幣，不派中期息；經調整溢利淨額15.63億元人民幣，按年升28.65%。

 

花旗：估值吸引及住宿業務趨勢向好　升目標價至28元

 

　　花旗發表研報指，同程旅行第二季業績符合預期，交通業務表現疲弱，但住宿業務動力良好，主要受惠於6月份平均房價回升。預計2025年下半年住宿收入增長將逐步加快，主要由於平均房價進一步回升及過夜日數基數較低。而交通收入增長或維持疲弱，但佣金率及票務交易量料按年略有改善。

 

　　管理層解釋，暑假期間機票業務表現疲弱，主要由於基數較高及短途旅遊表現較好，但稱整體需求仍然穩健。該行則認為，管理層取態或較部分投資者的擔憂更為樂觀。該行微調其盈利預測，由於估值基準年度推進至2026年，上調目標價7.7%，由26元升至28元；維持「買入」評級，主要考慮其估值吸引及住宿業務趨勢向好。


滙豐研究：次季利潤勝預期　升目標價至24元


　　滙豐研究稱，同程旅行第二季度利潤優於預期，主要受惠於嚴格的營銷管理及成本效益。管理層則預計，出境遊業務將於2025年底前實現收支平衡。該行認為，雖然出入境活動轉趨正常化，但同程旅行利潤有望持續改善及維持，主要受惠於營銷效率提升、銷售強度下降，以及營運效率和規模效應。


　　該行估算，同程旅行第三季度核心在線旅遊業務收入將按年增長13%；經調整後核心在線旅遊業務營運利潤率將達31.5%，按年增加0.4個百分點，經調整後淨利潤將達10.3億元人民幣。該行上調公司2025至27年淨利潤預測1%至2%，反映第二季度利潤較好情況，評級由「持有」上調至「買入」；升目標價14%，由21元升至24元。

 

麥格理：季績大致符預期　惟降目標價至24.2元


　　麥格理指，同程旅行第二季業績大致符合預期，住宿業務表現穩健，房價、過夜日數、佣金率表現良好；交通業務維持疲弱，由於長途旅遊需求有所減弱。預計同程2025年下半年核心在線旅遊業務收入按年增長16%，全年經調整純利34億元人民幣，按年增長22%，主要受惠於住宿業務增長強勁及出境機票業務盈利能力改善。


　　不過，該行因應整體利潤前景，下調公司2025、26年經調整純利預測分別4%、2%。基於業務缺乏併購活動等原因，該行調低公司預測市盈率，由15倍降至13倍，因此下調公司目標價5%，由25.5元降至24.2元，維持「優於大市」評級。

 

郭家耀：同程業績消除市場憂慮上望23元　攜程近500元也可吸

 

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，早前因為同程旅行做了一些收購，市場擔心會對業績有些拖累，所以股價也調整下來，近期算是於20元以下「打了個底」，而今次業績稍為比預期理想，沒有市場擔心的事情發生。市場本來擔心受經濟影響，此類體驗式消費的消費者預算最終會縮窄，但同程今次業績暫沒看到此點。其實，同程股價已調整了一段時間，今次業績令市場有些驚喜，所以有個較正面反應，若配合技術形態，此前做了一個相當不錯的底部，令其今日可重展升勢，料可挑戰早前23元的阻力位。不過，經過今日因業績急升，之後可能會有些整固，回至20天線附近約20.5元吸納會更理想。


　　郭家耀又指，攜程(09961)近期走勢也有改善，與同程一樣，攜程亦於450元附近「打了個底」，開始展現些反彈，按同程交出不錯的業績來看，攜程業績應也有一定憧憬，可看其能否在業績過後再衝上早前550元的阻力位置。其實攜程技術走勢比同程更好，已重上所有移動平均線，可考慮近500元吸納，應有不錯水位。

 

　　同程旅行半日升6.41%收報20.92元，成交5.14億元。攜程亦升1.65%報506元，中國中免(01880)則升0.17%報60.1元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

 

