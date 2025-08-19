趙國雄︰有發展商洽談項目入股，航天城「接手唔難但諗唔到點招商」

長實(01113)執行董事趙國雄接受本地傳媒訪問時表示，香港樓市過去多年雖有起伏，但目前呈現「L型」橫行格局，疊加高息環境影響，銀行借貸利率達8至10厘，建築成本亦持續上升，對發展商「很傷」。

趙國雄透露，近期有發展商與長實洽談短期周轉或項目入股，長實持開放態度並已提供短期融資。他直言：「任何一間爆煲對行業都好大影響，可以幫手都盡量幫。」惟入股項目暫未成事，主因對方開價偏高，未達長實預期回報。他強調：「好歡迎同行家一齊研究，當然要用今日價錢，無理由用過去成本去傾。」長實傾向投資「單頭大少少」的項目，如收購整幢寫字樓或成為主要股東，「如果太細、太濕碎一定唔做。」

對於市場傳聞長實有意購入麗新集團於中環的中國建設銀行大廈50%股權，趙國雄指，因涉及其他業權僅表示「不予置評」。至於新世界(00017)旗下航天城綜合項目11 SKIES傳尋找新買家，他坦言接手成本不高，但「諗唔到點招商，可能其他行家容易啲」，並指長實目前未收到相關接觸。

後市展望方面，趙國雄認為，樓價已觸及谷底，預料不會進一步下跌，後市表現取決於去庫存速度。目前一手貨尾逾2萬伙，屬不健康水平，需約2年消化至1.2萬至1.3萬伙的健康範圍，參考過去數年一手年均成交量約1.2萬至1.3萬伙。

撰文：經濟通採訪組

