施政前瞻| 羅兵咸倡分階段取消股票印花稅，港股短期無需推24小時交易

羅兵咸倡分階段取消股票印花稅，港股短期無需推24小時交易

羅兵咸永道中國資本市場及會計專業技術部主管合夥人黃金錢表示，作為長遠目標，建議分階段取消股票交易印花稅，最終使香港的交易成本與其他主要股票市場看齊。

倡擴大OTC市場，實施「新股通」

他指出，建議擴大場外交易（OTC）市場，為創新及初創企業提供前期融資交易平台，協助具備發展潛力的企業未來可透過《香港上市規則》第18A章或第18C章上市。他又建議實施「新股通」，讓內地投資者可以認購香港IPO，同時香港投資者也可以認購內地IPO，使跨境投資更為便捷，並指首階段可以大灣區企業作為先行試點。

短期內港股未必需要推行24小時交易

對於坊間有建議港股未來研究推行24小時交易，羅兵咸永道中國副主席兼管理合夥人李尚義表示，短期內港股未必需要推行24小時交易，認為應先讓其股市與其他地區股市的交易時段進行銜接，並需要豐富港股的相關產品，讓投資者可以在相關時段也能交易有關產品，並指香港有能力做更多人民幣產品。

對於新股新回撥機制，黃金錢指出，該機制有助增加公司來港上市的吸引力，並指該機制可幫助公司上市時在定價方面有更大空間，亦能幫助公司在市道較差時也能成功上市。

倡擴保密上市申請範圍，優化稅務吸引家辦落戶

黃金錢表示，香港具備獨特優勢，可以通過擴大場外交易市場以支持創新和初創企業，促進資本市場的創新；並通過實施新股通使跨境投資更為便捷；同時擴大以保密提交上市申請的範圍，涵蓋雙重主要上市申請人、大型市值及高增長公司，使企業能夠在成功通過上市審批後才披露敏感信息，以保持競爭優勢。

他續指，完善改善股東保障標準，提供針對人民幣資產的稅收激勵，以及逐步降低股票交易成本，香港可以增強市場的開放度和競爭力，確保可持續的增長並鞏固其作為全球領先金融中心的角色。

倡進一步優化現有稅務優惠措施，吸引家辦落戶香港

羅兵咸永道香港資產及財富管理行業主管合夥人關維端表示，香港的資產及財富管理行業規模巨龐大，目前管理4.5萬億美元的資產，乃香港金融生態系統的基石。為了鞏固香港作為國際金融中心的領先地位，必須採取全方位的舉措以促進香港作為企業首選目的地，其中包括適當的稅收優惠、吸引人才政策，以及推廣香港基金結構，並持續推進及完善跨境投資機制，如跨境理財通、基金互認及ETF港股通。

羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，家族辦公室是香港資產及財富管理行業的重要一環。為吸引更多家族辦公室落戶香港，該行建議進一步優化現有的稅務優惠措施，包括擴大合資格資產的範圍至藝術品及收藏品、允許香港的住宅及非住宅物業均可計入最低資產門檻，以及引人其他配套措施。

