翰森中生中期盈利收入雙位數增長，同獲大行祝福惟股價表現迥異，應如何部署？

翰森製藥(03692)及中國生物製藥(01177)齊公布業績，其中翰森中期純利按年升15%，派息亦增15%至23.16港仙，收入則升14%；創新藥與合作產品銷售收入更升22%，佔比提高至82.7%。翰森績後獲多家大行唱好，均指其業績勝預期，股價今日(19日)最多飆逾7%高見39.76元。中生製藥中期純利及收入亦分別有12%及11%的雙位數增長，其中創新產品收入更增27%，派息亦增近67%至5港仙，績後大行指其業績大致符合預期，其中花旗將目標價升至10.5元，惟其股價今日卻急插逾半成。值得一提，翰森及中生今年仍分別累升約1.3倍及1.4倍，是否仍可吸納？應如何部署？

翰森製藥中期純利升15%息增至23.16港仙 收入升14%



翰森製藥公布，截至2025年6月30日止中期純利31.35億元人民幣，按年升15%，每股基本盈利0.53元人民幣，派中期息23.16港仙，按年增加15.22%。期內收入74.34億元人民幣，升14.3%，主要受惠創新藥與合作產品銷售收入增加。集團上半年創新藥與合作產品銷售收入約61.45億元人民幣，按年增22.1%，佔收入比升至82.7%。研發開支14.41億元人民幣，升20.4%，佔收入比約19.4%。

在治療領域方面，集團上半年抗腫瘤業務收入達45.31億元人民幣，增長1.3%。抗感染業務收入7.35億元人民幣，增長4.9%。中樞神經系統業務收入7.68億元人民幣，增長4.8%。代謝及其他疾病業務收入14億元人民幣，增長134.5%。展望未來，集團表示，會持續聚焦創新及國際化戰略，深化抗腫瘤等布局，堅定對外合作及「出海」步伐。

花旗：中期業績勝預期屬行業首選 升目標價至45元

花旗發表研報指，翰森製藥上半年收入74億元人民幣，按年增長14.3%，高於該行及市場預期介乎67億至69億元人民幣，主要受高於預期的業務拓展(BD)收入推動。淨利潤按年增長15%至31.4億元人民幣，高於該行及市場預期各22億元人民幣。

花旗將翰森製藥2025至27年各年收入預測分別上調8.9%、5.6%及3.8%，每股盈測分別上調13.4%、14.3%及14.6%，以反映最新銷售趨勢及業務拓展合作收入，又將其目標價從32元上調至45元，並維持「買入」評級，屬醫藥板塊內首選之一。長線看好該股票，原因包括：創新及國際化支持的可持續領導地位及較快增長；研發推動轉型及增長，包括向生物技術的戰略擴展；經證實的銷售平台及強勁定位。

麥格理：上半年收入及淨利潤均勝預期 予目標價40.5元

麥格理稱，翰森製藥上半年收入按年增長14%，較該行及市場預期高出12%至13%，主要受惠於合作收入增加；淨利潤按年增長15%，較該行及市場預期高出41%，主要受惠於銷售及管理費用控制。翰森管理層將2025年銷售增長目標由「雙位數」上調至「高雙位數」。創新藥物銷售按年增長21%佔上半年銷售額的82.7%，高於2024年的77%。該行維持對翰森「優於大市」評級，目標價40.5元。該行認為，公司研發實力強勁，已有8款新藥進入臨牀階段，預計將吸引眾多全球生物製藥公司的關注。該行同時強調翰森是中國生物技術公司中最成功的授權企業之一。

高盛指，翰森製藥上半年銷售額按年增長14.3%，超出該行預期；純利按年增長15%，同樣高於該行預期。管理層上調2025年產品銷售指引至高雙位數增長，較早前的雙位數增長指引更為樂觀，並重申海外合作將為翰森製藥提供可持續的盈利驅動力。該行將翰森2025至2027年盈利預測分別上調10.4%、8.9%及6.3%，以反映更高的合作收入及創新藥銷售。同時將目標價由34.83元上調至39.93元，基於更新的預估，給予「買入」評級。

中生製藥中期純利升12%息增至5港仙 收入升11%

中生製藥公布，截至2025年6月30日止中期純利33.89億元人民幣，按年升12.3%；每股基本盈利18.82分人民幣，派中期息5港仙，按年增加66.67%。期內持續經營業務收入175.75億元人民幣，升10.7%；毛利144.94億元人民幣，升11.2%。

中生製藥上半年創新產品收入錄78億元人民幣，按年增27.2%。集團稱，上半年2個創新產品獲國家藥監局批准上市，分別為普坦寧(美洛昔康注射液II)和安啟新(注射用重組人凝血因子VIIa N01)，除創新產品外，集團還有5個仿製藥獲國家藥監局批准上市，整體仿製藥收入上半年保持正增長。而上半年研究與開發成本為31.9億元人民幣，按年增23.6%。未來集團將繼續聚焦創新，提升四大治療領域的研發效率與質量，加快國際化步伐，力爭實現業務快速發展與業績穩步提升。

野村：上半年業績大致符預期 升目標價至9.17元

野村指，中生製藥2025年上半年業績大致符合預期，收入按年增長10.7%至176億元人民幣，與該行預期及市場預測基本相符，純利增長12.3%至34億元人民幣，較該行預測高19億元人民幣。若撇除已終止業務的收益，中期純利接近翻倍達到約31億元人民幣。中生製藥的業績增長主要來自於創新藥物銷售帶動，將其今明兩年收入預測上調0.4%，並因較高股息收入，將盈利預測分別上調37%及1.3%，相信TQB3616、TQB2102及TQC3721等創新藥商業化及臨床進展可成為股價短期催化劑，維持「買入」評級，目標價由7.69元上調至9.17元。

花旗稱，中生製藥上半年利潤和營收均高於預期，創新產品銷售額按年增長27%至78億元人民幣，管理層預期2025財政年度創新產品銷售額按年增長25%，並維持2025財政年度收入及淨利的雙位數增長指引目標。管理層又預期未來3年將有19種以上的新產品獲批，其中許多產品的銷售潛力超過20億。管理層亦對包括TQC3721(PDE3/4)在內的創新候選製劑的外授權潛力充滿信心。基於積極的進展，將其目標價由8.8元升至10.5元，評級「買入」。

大摩：中期收入及核心利潤勝預期 予目標價8.4元

大摩指，中生製藥上半年收入及核心淨利潤分別按年增長10.7%及101%，較該行預期分別高出2%及11%。若撇除來自科興生物的13.6億元人民幣稅後股息收入，中生製藥上半年核心利潤按年增長13%。管理層維持全年收入及核心利潤雙位數增長的指引，新產品銷售符合全年增長25%的指引。另外，管理層預期將有更多新藥推動加速增長，屆時新藥收入佔比將達約60%。國際化戰略保持不變並仍是首要任務，管理層有信心在未來數月達成對外授權協議，予「增持」評級，目標價8.4元。

高盛表示，中生製藥上半年銷售額按年增長10.7%，符合該行預期，主要受創新藥品銷售穩健增長所帶動。管理層重申2025年銷售額及盈利均有望實現雙位數增長，並指出合作收入可能帶來額外增長。高盛認為，鑑於公司擁有多元化的產品組合，未來兩年將推出超過10種新藥，但非核心收入(股息及投資收益)的可預測性較低，予「買入」評級。

郭家耀：翰森屬稀有優質創新藥股37元可吸 中生技術回吐7.3元可再吼

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，翰森製藥創新藥佔比較高，且屬少數已達致盈利的創新藥公司，並有派息，此類股份市場上選擇不多。其實其股價今年表現已很好，由10幾元起步，足足升了一倍以上，今次業績大家又算是「收貨」。記得由2021年開始因為進入加息期，大家對此類高估值的創新藥公司都有些估值憂慮，當時翰森跌幅也頗顯著，由近50元跌至10元以下才見底，但近一年已差不多完全收復失地，而且見公司無論在藥物研發及銷售方面的進度都符合市場期望，表現應可繼續維持得較理想，當然股價始終升了那麼多，現在才買一定沒那麼穩陣，宜控制注碼。現時其技術走勢較理想，一直在所有移動平均線之上，若近期回調至10天線約37元才考慮吸納會較好，它既然之前也是由40幾元跌下來，且經過幾年發展，其藥物管線已不同，盈利能力及派息又增強，再上試2021年時的歷史高位逾46元也不太出奇，若打個折扣，中線也可以45元為目標。

至於中生製藥，郭家耀指，其業績未致令市場太失望，但之前股價已升了不少，今年由約3元起步，升幅比翰森製藥更誇張。公司由以往做傳統仿製藥，現在轉型做創新藥，當然其創新藥佔比不及翰森那麼高，但其轉型過程大家都覺得成功，業績也見再有增長動力，可能因在績前已炒起不少，所以有些投資者借勢獲利，但今次業績見不到很令人失望的地方，相信是正常技術回吐為主，回至20天線約7.3元可吸納，應有機會重上8元以上。

翰森製藥今日升4.75%收報38.82元，成交8.71億元；中生製藥跌6.57%報7.39元，成交27.43億元。其他醫藥股表現各異，石藥(01093)跌2.56%報10.64元，三生製藥(01530)跌3.01%報31.54元，百濟神州(06160)跌1.86%報190.1元，聯邦制藥(03933)升4.55%報17元，信達生物(01801)跌4.07%報97.75元，康方生物(09926)升0.18%報172元，再鼎醫藥(09688)跌1.68%報28.06元，先聲藥業(02096)升2.92%報12.68元，康臣葯業(01681)升10.39%報14.88元。

