  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

翰森中生中期盈利收入雙位數增長，同獲大行祝福惟股價表現迥異，應如何部署？

19/08/2025

　　翰森製藥(03692)及中國生物製藥(01177)齊公布業績，其中翰森中期純利按年升15%，派息亦增15%至23.16港仙，收入則升14%；創新藥與合作產品銷售收入更升22%，佔比提高至82.7%。翰森績後獲多家大行唱好，均指其業績勝預期，股價今日(19日)最多飆逾7%高見39.76元。中生製藥中期純利及收入亦分別有12%及11%的雙位數增長，其中創新產品收入更增27%，派息亦增近67%至5港仙，績後大行指其業績大致符合預期，其中花旗將目標價升至10.5元，惟其股價今日卻急插逾半成。值得一提，翰森及中生今年仍分別累升約1.3倍及1.4倍，是否仍可吸納？應如何部署？

 

翰森中生中期盈利收入雙位數增長，同獲大行祝福惟股價表現迥異，應如何部署？

（翰森製藥網頁截圖）

 

翰森製藥中期純利升15%息增至23.16港仙　收入升14%


　　翰森製藥公布，截至2025年6月30日止中期純利31.35億元人民幣，按年升15%，每股基本盈利0.53元人民幣，派中期息23.16港仙，按年增加15.22%。期內收入74.34億元人民幣，升14.3%，主要受惠創新藥與合作產品銷售收入增加。集團上半年創新藥與合作產品銷售收入約61.45億元人民幣，按年增22.1%，佔收入比升至82.7%。研發開支14.41億元人民幣，升20.4%，佔收入比約19.4%。

 

　　在治療領域方面，集團上半年抗腫瘤業務收入達45.31億元人民幣，增長1.3%。抗感染業務收入7.35億元人民幣，增長4.9%。中樞神經系統業務收入7.68億元人民幣，增長4.8%。代謝及其他疾病業務收入14億元人民幣，增長134.5%。展望未來，集團表示，會持續聚焦創新及國際化戰略，深化抗腫瘤等布局，堅定對外合作及「出海」步伐。

 

花旗：中期業績勝預期屬行業首選　升目標價至45元

 

　　花旗發表研報指，翰森製藥上半年收入74億元人民幣，按年增長14.3%，高於該行及市場預期介乎67億至69億元人民幣，主要受高於預期的業務拓展(BD)收入推動。淨利潤按年增長15%至31.4億元人民幣，高於該行及市場預期各22億元人民幣。

 

　　花旗將翰森製藥2025至27年各年收入預測分別上調8.9%、5.6%及3.8%，每股盈測分別上調13.4%、14.3%及14.6%，以反映最新銷售趨勢及業務拓展合作收入，又將其目標價從32元上調至45元，並維持「買入」評級，屬醫藥板塊內首選之一。長線看好該股票，原因包括：創新及國際化支持的可持續領導地位及較快增長；研發推動轉型及增長，包括向生物技術的戰略擴展；經證實的銷售平台及強勁定位。

 

麥格理：上半年收入及淨利潤均勝預期　予目標價40.5元

 

　　麥格理稱，翰森製藥上半年收入按年增長14%，較該行及市場預期高出12%至13%，主要受惠於合作收入增加；淨利潤按年增長15%，較該行及市場預期高出41%，主要受惠於銷售及管理費用控制。翰森管理層將2025年銷售增長目標由「雙位數」上調至「高雙位數」。創新藥物銷售按年增長21%佔上半年銷售額的82.7%，高於2024年的77%。該行維持對翰森「優於大市」評級，目標價40.5元。該行認為，公司研發實力強勁，已有8款新藥進入臨牀階段，預計將吸引眾多全球生物製藥公司的關注。該行同時強調翰森是中國生物技術公司中最成功的授權企業之一。

 

　　高盛指，翰森製藥上半年銷售額按年增長14.3%，超出該行預期；純利按年增長15%，同樣高於該行預期。管理層上調2025年產品銷售指引至高雙位數增長，較早前的雙位數增長指引更為樂觀，並重申海外合作將為翰森製藥提供可持續的盈利驅動力。該行將翰森2025至2027年盈利預測分別上調10.4%、8.9%及6.3%，以反映更高的合作收入及創新藥銷售。同時將目標價由34.83元上調至39.93元，基於更新的預估，給予「買入」評級。

 

中生製藥中期純利升12%息增至5港仙　收入升11%

 

　　中生製藥公布，截至2025年6月30日止中期純利33.89億元人民幣，按年升12.3%；每股基本盈利18.82分人民幣，派中期息5港仙，按年增加66.67%。期內持續經營業務收入175.75億元人民幣，升10.7%；毛利144.94億元人民幣，升11.2%。

 

　　中生製藥上半年創新產品收入錄78億元人民幣，按年增27.2%。集團稱，上半年2個創新產品獲國家藥監局批准上市，分別為普坦寧(美洛昔康注射液II)和安啟新(注射用重組人凝血因子VIIa N01)，除創新產品外，集團還有5個仿製藥獲國家藥監局批准上市，整體仿製藥收入上半年保持正增長。而上半年研究與開發成本為31.9億元人民幣，按年增23.6%。未來集團將繼續聚焦創新，提升四大治療領域的研發效率與質量，加快國際化步伐，力爭實現業務快速發展與業績穩步提升。

 

翰森中生中期盈利收入雙位數增長，同獲大行祝福惟股價表現迥異，應如何部署？

（中生製藥網頁截圖）

 

野村：上半年業績大致符預期　升目標價至9.17元

 

　　野村指，中生製藥2025年上半年業績大致符合預期，收入按年增長10.7%至176億元人民幣，與該行預期及市場預測基本相符，純利增長12.3%至34億元人民幣，較該行預測高19億元人民幣。若撇除已終止業務的收益，中期純利接近翻倍達到約31億元人民幣。中生製藥的業績增長主要來自於創新藥物銷售帶動，將其今明兩年收入預測上調0.4%，並因較高股息收入，將盈利預測分別上調37%及1.3%，相信TQB3616、TQB2102及TQC3721等創新藥商業化及臨床進展可成為股價短期催化劑，維持「買入」評級，目標價由7.69元上調至9.17元。

 

　　花旗稱，中生製藥上半年利潤和營收均高於預期，創新產品銷售額按年增長27%至78億元人民幣，管理層預期2025財政年度創新產品銷售額按年增長25%，並維持2025財政年度收入及淨利的雙位數增長指引目標。管理層又預期未來3年將有19種以上的新產品獲批，其中許多產品的銷售潛力超過20億。管理層亦對包括TQC3721(PDE3/4)在內的創新候選製劑的外授權潛力充滿信心。基於積極的進展，將其目標價由8.8元升至10.5元，評級「買入」。

 

大摩：中期收入及核心利潤勝預期　予目標價8.4元

 

　　大摩指，中生製藥上半年收入及核心淨利潤分別按年增長10.7%及101%，較該行預期分別高出2%及11%。若撇除來自科興生物的13.6億元人民幣稅後股息收入，中生製藥上半年核心利潤按年增長13%。管理層維持全年收入及核心利潤雙位數增長的指引，新產品銷售符合全年增長25%的指引。另外，管理層預期將有更多新藥推動加速增長，屆時新藥收入佔比將達約60%。國際化戰略保持不變並仍是首要任務，管理層有信心在未來數月達成對外授權協議，予「增持」評級，目標價8.4元。

 

　　高盛表示，中生製藥上半年銷售額按年增長10.7%，符合該行預期，主要受創新藥品銷售穩健增長所帶動。管理層重申2025年銷售額及盈利均有望實現雙位數增長，並指出合作收入可能帶來額外增長。高盛認為，鑑於公司擁有多元化的產品組合，未來兩年將推出超過10種新藥，但非核心收入(股息及投資收益)的可預測性較低，予「買入」評級。

 

郭家耀：翰森屬稀有優質創新藥股37元可吸　中生技術回吐7.3元可再吼

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，翰森製藥創新藥佔比較高，且屬少數已達致盈利的創新藥公司，並有派息，此類股份市場上選擇不多。其實其股價今年表現已很好，由10幾元起步，足足升了一倍以上，今次業績大家又算是「收貨」。記得由2021年開始因為進入加息期，大家對此類高估值的創新藥公司都有些估值憂慮，當時翰森跌幅也頗顯著，由近50元跌至10元以下才見底，但近一年已差不多完全收復失地，而且見公司無論在藥物研發及銷售方面的進度都符合市場期望，表現應可繼續維持得較理想，當然股價始終升了那麼多，現在才買一定沒那麼穩陣，宜控制注碼。現時其技術走勢較理想，一直在所有移動平均線之上，若近期回調至10天線約37元才考慮吸納會較好，它既然之前也是由40幾元跌下來，且經過幾年發展，其藥物管線已不同，盈利能力及派息又增強，再上試2021年時的歷史高位逾46元也不太出奇，若打個折扣，中線也可以45元為目標。

 

　　至於中生製藥，郭家耀指，其業績未致令市場太失望，但之前股價已升了不少，今年由約3元起步，升幅比翰森製藥更誇張。公司由以往做傳統仿製藥，現在轉型做創新藥，當然其創新藥佔比不及翰森那麼高，但其轉型過程大家都覺得成功，業績也見再有增長動力，可能因在績前已炒起不少，所以有些投資者借勢獲利，但今次業績見不到很令人失望的地方，相信是正常技術回吐為主，回至20天線約7.3元可吸納，應有機會重上8元以上。

 

　　翰森製藥今日升4.75%收報38.82元，成交8.71億元；中生製藥跌6.57%報7.39元，成交27.43億元。其他醫藥股表現各異，石藥(01093)跌2.56%報10.64元，三生製藥(01530)跌3.01%報31.54元，百濟神州(06160)跌1.86%報190.1元，聯邦制藥(03933)升4.55%報17元，信達生物(01801)跌4.07%報97.75元，康方生物(09926)升0.18%報172元，再鼎醫藥(09688)跌1.68%報28.06元，先聲藥業(02096)升2.92%報12.68元，康臣葯業(01681)升10.39%報14.88元。

 

翰森中生中期盈利收入雙位數增長兼增派息，同獲大行祝福惟股價表現迥異應如何部署？

 

翰森中生中期盈利收入雙位數增長兼增派息，同獲大行祝福惟股價表現迥異應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他藥股相關新聞：
大行報告 | 零跑、翰森、美圖績後點部署？一表盡掌握
港股 | 午市前瞻 | 港股靜待業績築支持位 中生製藥創新業務收成期不遠
《外資精點》麥格理：翰森製藥中期業績超預期，目標價４０﹒５元
《外資精點》大摩：中生製藥中期業績勝預期，評級「增持」
《外資精點》高盛：翰森中期業績勝預期，升目標價至３９﹒９３元
《外資精點》高盛：中生製藥上半年銷售額符預期，評級「買入」
《異動股》中生製藥仍跌３％，中期多賺１２％息急升６７％
《異動股》翰森製藥升半成，中期純利按年升１５％息同升１５％

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09863

零跑汽車

73.350

異動股

01797

東方甄選

34.320

異動股

01612

永勝醫療

1.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09863 零跑汽車
  • 73.350
  • 01797 東方甄選
  • 34.320
  • 01612 永勝醫療
  • 1.110
  • 02020 安踏體育
  • 97.500
  • 02269 藥明生物
  • 29.780
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.230
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.380
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.910
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.550
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.810
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.300
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 433.800
  • 00005 滙豐控股
  • 99.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.400
報章貼士
  • 02386 中石化煉化工程
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 51.500
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 目標︰$700.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/08/2025 16:35  《盤後部署》恒指窄幅上落料二萬五爭持，潤啤績後急升青啤追落後

19/08/2025 17:28  【小米業績】第二季經調整盈利升75%至108億人幣，勝預期

19/08/2025 18:28  【小米業績】小米(01810)料汽車業務下半年扭虧為盈

19/08/2025 17:04  泡泡瑪特(09992)中期純利升3.96倍，不派息

19/08/2025 17:15  小鵬次季虧損收窄至4.8億人幣，料第三季收入增最多1.08倍

19/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１８６億元，買盈富基金沽東方甄選

19/08/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升翰森目標四成，富瑞上調零跑目標逾兩成

19/08/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２３，一個月拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

潤啤：電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

沙特沽美股
人氣文章

生財有道

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

RWA代幣化驅動香港智慧城市新階段：促進資產流動性、透明度與包容性發展
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

喝太多咖啡奶茶令牙齒變黃？3大居家美白牙齒方法，告別惱人牙漬！
人氣文章

Beauty

新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sulfur 10%： 以硫抗痘，是看不見的暗瘡貼？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚後性生活：為何就是硬不起來？在床上，情感溫度才是最要注意的地方
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻咽癌 │ 30歲男長期鼻塞確診鼻咽癌，巨瘤塞滿鼻腔，醫生揭示3個異樣信號，盡快就醫新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
軟餐奶黃月餅＋即沖增稠奶茶  長者中秋嚐月無障礙【內附軟餐加熱秘技】新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/08/2025
小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處