小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利

19/08/2025

　　小米(01810)公布，今年上半年純利按年大升1.46倍至228.29億元（人民幣．下同），不派中期息。期內收入2272.49億元，升38.2%。單計第二季度，純利119.04億元，按年升1.34倍，經調整淨利潤108.3億元，按年增75.4%，勝預期。小米指，第二季智能電動汽車及AI等創新業務持續高速增長，汽車業務經營虧損降至3億元，預計下半年實現盈利。

 

（資料圖片）

 

智能手機收入跌2%，ASP跌3%

 

　　小米第二季收入1159.56億元，升30.5%。毛利率22.5%，按年升1.8個百分點。按業務分部劃分，「手機xAIoT」分部收入947億元，按年增長14.8%；分部毛利率為21.6%，按年增長0.5個百分點。

 

　　當中，智能手機收入按年減少2.1%至455億元，主要是由於智能手機平均銷售單價(ASP)按年下降2.7%至1073.2元；IoT與生活消費產品收入按年增加44.7%至387億元，創歷史新高。另互聯網服務收入按年增加10.1%至91億元。

 

　　此外，智能手機毛利率按年下降0.6個百分點至11.5%，主要是由於境外市場競爭加劇及毛利率較低的產品收入佔比增加所致。

 

IoT收入創新高

 

　　智能電動汽車及AI等創新業務分部收入213億元，按年升233.9%，其中智能電動汽車收入206億元，按年升230.3%；分部毛利率為26.4%，按年升11個百分點。期內智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損3億元，較去年同期經調整淨虧損為18億元。

 

　　另外，於第二季交付新車達81302輛。截至6月底，已在中國內地92個城市開業了335家汽車銷售門店。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

