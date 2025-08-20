港股 | 午市前瞻 | 恒指等國策二萬五爭持 小米績佳惟大行唱淡股價受壓

市場觀望聯儲局主席鮑威爾演說內容，英偉達領納指跌利淡外圍氣氛，恒指今日低開失守兩萬五，半日報24980，跌142點或0.6%，主板成交逾1444億元。恒生中國企業指數報8945，跌60點或0.7%。恒生科技指數報5472，跌69點或1.3%。

憧憬內地提振內房，大市觀望氣氛濃

隔夜美股走勢偏弱，道指盤中雖創新高，惟收市僅升10點，由於美國科技股跌勢顯著，拖累港股今早低開過百點，盤中一度跌逾200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國自7月以來累積升幅不少，部分投資者獲利回吐亦屬正常。港股方面，大市觀望氣氛濃厚，憧憬內地稍後推國策扶持內房。日前總理李強提及，要多方提振內房銷售。此外，發改委自6月亦提及會推出穩經濟政策，惟至今未見有具體公布。因此，市場仍期待9月會有相關政策出台。

恒指今日早段曾失二萬五，但很快便修復該水平。聶振邦表示，恒指8月13日裂口高開，現時仍在修補8月12日至13日的裂口位。預料恒指暫時在二萬五附近爭持，一旦再次失守二萬五，預料在24800點才見初步支持。不過他指出，恒指過去連跌四日，今日再跌便是第五日，後市不排除有反彈，但即使反彈，預料幅度不會太大。

小米業績勝預期，惟股價過去幾年升幅大

小米(01810)第二季純利119.04億元人民幣，按年升1.34倍；經調整淨利潤108.3億元人民幣，按年增75.4%，勝預期。期內收入1159.56億元人民幣，升30.5%，亦好於預期。集團中期純利228.29億元人民幣，按年升1.46倍。期內收入2272.49億元人民幣，升38.2%。

集團稱，第二季智能電動汽車及AI等創新業務持續高速增長，汽車業務經營虧損降至3億元人民幣，預計下半年實現盈利。集團截至2025年7月，累計交付汽車總量突破30萬輛大關。其中第二季汽車收入首次突破200億元人民幣，見證該業務已步入規模化增長的快車道。季內交付量持續增長，達到81302輛，其中在第二季YU7尚未開始交付的情況下，上半年小米汽車交付量已超15.7萬輛。

儘管中期業績勝預期，小米績後仍被多家大行包括花旗、高盛、富瑞、麥格理下調目標價。其中麥格理削目標價12%，幅度相對較大。大行之中，暫時只有德銀輕微上調1.3%，目標價由76元微升至77元。小米股價今日低開2%，聶振邦指，小米股價過去幾年升幅驚人，股價今年來更屢創新高。其他科技股如騰訊（00700），目前股價遠遠未及其2021年股價高位。而阿里（09988）目前股價更無法同2020年的高位（約304元）相比。相反，小米目前股價即使從6月高位回調，但現價仍比其2021年高位升超過四成。

聶振邦認為，小米目前已是恒指五大權重股之一，市場難免與其他科技龍頭相比較。儘管小米中期純利升幅不俗，但預測市盈率高達30倍以上，而騰訊預測市盈率只有23倍，而阿里更只有14至15倍。因此，即使中期業績理想，股價仍受壓。他指出，從技術走勢圖看，小米股價現時與6月初水平相當，由於現時大市走勢反覆，只要股價守得住50元，則自6月底高位61.45元的回調大致上完成，預料該股稍後繼續在50元至55元區間整固。

