  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指等國策二萬五爭持 小米績佳惟大行唱淡股價受壓

20/08/2025

　　市場觀望聯儲局主席鮑威爾演說內容，英偉達領納指跌利淡外圍氣氛，恒指今日低開失守兩萬五，半日報24980，跌142點或0.6%，主板成交逾1444億元。恒生中國企業指數報8945，跌60點或0.7%。恒生科技指數報5472，跌69點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指等國策二萬五爭持 小米績佳惟大行唱淡股價受壓

（官方圖片）

 

憧憬內地提振內房，大市觀望氣氛濃

 

　　隔夜美股走勢偏弱，道指盤中雖創新高，惟收市僅升10點，由於美國科技股跌勢顯著，拖累港股今早低開過百點，盤中一度跌逾200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國自7月以來累積升幅不少，部分投資者獲利回吐亦屬正常。港股方面，大市觀望氣氛濃厚，憧憬內地稍後推國策扶持內房。日前總理李強提及，要多方提振內房銷售。此外，發改委自6月亦提及會推出穩經濟政策，惟至今未見有具體公布。因此，市場仍期待9月會有相關政策出台。

 

　　恒指今日早段曾失二萬五，但很快便修復該水平。聶振邦表示，恒指8月13日裂口高開，現時仍在修補8月12日至13日的裂口位。預料恒指暫時在二萬五附近爭持，一旦再次失守二萬五，預料在24800點才見初步支持。不過他指出，恒指過去連跌四日，今日再跌便是第五日，後市不排除有反彈，但即使反彈，預料幅度不會太大。

 

小米業績勝預期，惟股價過去幾年升幅大

 

　　小米(01810)第二季純利119.04億元人民幣，按年升1.34倍；經調整淨利潤108.3億元人民幣，按年增75.4%，勝預期。期內收入1159.56億元人民幣，升30.5%，亦好於預期。集團中期純利228.29億元人民幣，按年升1.46倍。期內收入2272.49億元人民幣，升38.2%。　 

 

　　集團稱，第二季智能電動汽車及AI等創新業務持續高速增長，汽車業務經營虧損降至3億元人民幣，預計下半年實現盈利。集團截至2025年7月，累計交付汽車總量突破30萬輛大關。其中第二季汽車收入首次突破200億元人民幣，見證該業務已步入規模化增長的快車道。季內交付量持續增長，達到81302輛，其中在第二季YU7尚未開始交付的情況下，上半年小米汽車交付量已超15.7萬輛。

 

　　儘管中期業績勝預期，小米績後仍被多家大行包括花旗、高盛、富瑞、麥格理下調目標價。其中麥格理削目標價12%，幅度相對較大。大行之中，暫時只有德銀輕微上調1.3%，目標價由76元微升至77元。小米股價今日低開2%，聶振邦指，小米股價過去幾年升幅驚人，股價今年來更屢創新高。其他科技股如騰訊（00700），目前股價遠遠未及其2021年股價高位。而阿里（09988）目前股價更無法同2020年的高位（約304元）相比。相反，小米目前股價即使從6月高位回調，但現價仍比其2021年高位升超過四成。

 

　　聶振邦認為，小米目前已是恒指五大權重股之一，市場難免與其他科技龍頭相比較。儘管小米中期純利升幅不俗，但預測市盈率高達30倍以上，而騰訊預測市盈率只有23倍，而阿里更只有14至15倍。因此，即使中期業績理想，股價仍受壓。他指出，從技術走勢圖看，小米股價現時與6月初水平相當，由於現時大市走勢反覆，只要股價守得住50元，則自6月底高位61.45元的回調大致上完成，預料該股稍後繼續在50元至55元區間整固。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指等國策二萬五爭持 小米績佳惟大行唱淡股價受壓

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02231

景業名邦集團

0.280

異動股

02882

金至尊集團

1.020

異動股

03893

易緯集團

0.208

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.280
  • 02882 金至尊集團
  • 1.020
  • 03893 易緯集團
  • 0.208
  • 09863 零跑汽車
  • 73.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 82.250
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.440
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.010
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 9.310
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 590.500
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 20.060
  • 目標︰$23.50
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
  • 目標︰$28.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.420
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/08/2025 17:12  《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博

20/08/2025 17:36  港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家

20/08/2025 17:14  百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%

20/08/2025 17:41  恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙

20/08/2025 12:01  港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元

20/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

20/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標

20/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

金融新法現．陳政匡

穩定幣，搵？定弊？
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜李強指持續激發消費潛力 內需股有炒作空間？｜前瞻今年內地經濟數據！
人氣文章

一本萬利．林本利

收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》：大雄筆下的塗鴉，是對多啦A夢的愛
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從萬人迷變成追著孩子跑的狼狽母親？決定當媽之前，請先認清自己的意向
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘五星酒店最強菇菌宴！雲南野菌獻萃、菌湯六重奏、牛肝菌「冬坡玉」，六手創意珍菌菜式
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食 │ 養生變傷身？醫生揭露飲茶4大地雷、飯後勿立即飲用，3招正確飲茶
人氣文章
中醫八字解讀過敏性鼻炎：上熱下虛體質與如何 透過辨別「用神」與「忌神」進行治療
人氣文章
肝臟健康 │ 醫生揭露都市人10大陋習是傷肝元兇，護肝7招與飲食建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 20:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/08/2025
港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處