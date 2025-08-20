  • 會員
泡泡瑪特 | 中期盈利升4倍獲大行唱好，股價飆逾8%破頂可否追入？

20/08/2025

　　「新消費F4」之一的內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)昨日(19日)收市後公布業績，中期盈利按年升近4倍至45.74億元人民幣，比早前盈喜預告的3.5倍表現更佳，收入則增2倍至138.76億元人民幣，其中海外業務收入佔比增至四成。集團創辦人王寧表示，感覺今年收入300億元人民幣也很輕鬆，並預告本周將發布迷你版LABUBU。泡泡瑪特績後獲多間大行唱好，股價今早(20日)低開高走，半日升逾8%高見305元，創上市新高，是否仍可追入？

 

（AP圖片）

（AP圖片）


中期純利按年升近4倍收入增2倍　海外業務收入佔比增至四成

 

　　泡泡瑪特公布，截至2025年6月30日止中期純利45.74億元人民幣，按年升3.96倍，多於早前盈喜預告升不低於3.5倍，勝市場預期；每股基本盈利344.17分人民幣，不派中期息。期內非國際財務報告會計準則經調整純利47.1億元人民幣，按年升3.63倍；毛利97.61億元人民幣，按年升234.4%；毛利率70.3%，按年升6.3個百分點；收入138.76億元人民幣，按年升2.04倍，與盈喜預告增長不低於2倍相符。

 

　　以地區劃分收入，期內中國地區收入按年增長1.35倍至82.83億元人民幣，續為公司最大收入來源，但佔比由77.2%降至59.7%；亞太區收入增2.6倍至28.51億元人民幣；美洲區收入增11.4倍至22.65億元人民幣；歐洲和其他地區收入增7.3倍至4.78億元人民幣。海外業務收入佔比合計由22.8%增至40.3%。


　　集團稱，今年上半年共有13個藝術家IP收入過億，當中LABUBU所屬THE MONSTERS家族收入48.1億元人民幣，按年升6.68倍。期內於全球18個國家運營571家門店，上半年淨增40家，運營2597台機器人商店，上半年淨增105台。集團表示，未來將持續以IP為核心，不斷探尋其他延展的可能性，使每個IP都能釋放出更深厚的價值，與粉絲形成更深遠的連接。


王寧：感覺今年收入300億人幣也很輕鬆　本周將發布迷你版LABUBU

 

　　泡泡瑪特創辦人王寧今早在業績直播會上表示，初時說非常有信心達成50%的整體增長，去年營收是100億人民幣，今年希望能夠做到200億元人民幣，但現在感覺今年應該300億元人民幣也很輕鬆。他指，過去半年有很多公司想像不到的驚喜，LABUBU已成世界級IP。他透露本周將發布可以掛在手機的迷你版LABUBU，有望成為下個超級爆款。

 

　　王寧闡釋LABUBU成為世界級IP背後的商業意義，例如米奇老鼠、火影忍者、Hello Kitty等超級IP，儘管如今的討論度並不高，但商業價值仍然很高，這是LABUBU希望實現的目標。不過，他指，在LABUBU如此火爆的情況下，其銷售收入也只佔35%左右，坦承公司下半年的產能確實面臨比較大的挑戰。另外，他指，海外市場增長比想像中更快，德國、墨西哥等很多國家的市場才剛剛開始，對此非常有信心，又透露正探索中東、中歐及中南美等新興市場，下半年將保持每周平均開3間店的步伐。


花旗：上半年業績強勁符預期　予目標價384.5元


　　花旗表示，泡泡瑪特上半年業績強勁符合預期，IP實力全面展現，評級「買入」，目標價384.5元。摩通稱，泡泡瑪特上半年盈利超出預期4%，強勁海外擴張推動毛利率改善，評級「增持」，目標價340元。里昂指，泡泡瑪特上半年淨利潤及調整後淨利潤超預期，維持「跑贏大市」評級，目標價318元。美銀證券稱，泡泡瑪特優質產品組合推動全線強勁增長，評級「買入」，目標價370元。高盛指，泡泡瑪特上半年收入略高於該行預期，股東應佔淨利潤較該行預期高出10%，維持「中性」評級，目標價260元。

 

　　野村指，泡泡瑪特上半年銷售及盈利增長加速。由於海外市場對其收入的貢獻提高，更嚴格的成本控制措施，集團上半年利潤率顯著改善。儘管公司上半年業績穩健，但利好因素已大部分被市場定價。股價的更重要驅動因素包括2025年下半年產品管線、產品品類擴展及海外增長策略。暫維持目標價330元及「買入」評級。


熊麗萍：靠海外市場推動可延續增長　惟股價太高近250元才值博


　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，若單靠今次業績公布，相信難再推高泡泡瑪特股價，因為早已發了盈喜預告，且大家都已從其IP銷售等預計數字理想，現就只看下半年能否延續。以公司目前手上IP來看，LABUBU收入已佔差不多三成幾，但留意往後不能單靠其貢獻，儘管LABUBU所屬家族仍有很多其他IP，仍要看公司能否繼續找到新的IP。最重要往後要看其在海外市場的表現，雖然過去兩年主要靠內地市場，但見其打入歐洲及美洲等市場十分成功，若能在這方面進一步推動，增長應可延續，但未必能如上半年般以倍數增長，因為基數不同，加上這些最熱門IP的表現過去一直在反映，若要延續其表現，先看這幾個在內地及香港已很熱門的IP在海外市場的延續性，再看有否如LABUBU般的大熱新IP發掘出來，至於集團擬用這些IP來拍戲，能否成功實屬後話。

 

　　熊麗萍續指，不太擔心泡泡瑪特往後業績，不過股價已升得太高，加上反映完今次業績，要看下一步再有甚麼消息，料現階段會按照正常表現，消化一下後可能再升，今年不難上試300元。若無貨，起碼回至近250元才值得吸納，因業績公布後再沒甚麼新消息，若回不到該處，寧可「睇定啲」或揀買另一隻股份。

 

　　泡泡瑪特半日升8.62%收報305元，成交61.84億元。其他新消費股升跌不一，蜜雪集團(02097)升1.96%報458.8元，毛戈平(01318)跌0.26%報96.1元，老鋪黃金(06181)升2.78%報738.5元，布魯可(00325)跌0.53%報112.4元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，中原資產管理投資策略師劉偉強，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫

 

 

