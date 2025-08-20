  • 會員
港交所 | 季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？

20/08/2025

　　港交所(00388)於今日(20日)中午公布業績，第二季盈利按年升41%至逾44億元，收入及其他收益升33%至逾72億元，兩者都創歷年季度新高，且皆勝市場預期，中期息亦按年增38%至6元，績後獲花旗給予目標價490元，摩通則於績前搶閘上調目標價至500元。港交所績後最多升近2%，若看好市況想吸納，應如何部署？

 

港交所季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？

（AP圖片）

 

中期純利按年升39%息增至6元　次季多賺41%收入升33%

 

　　港交所公布，截至2025年6月30日止中期純利85.19億元，按年增39%，每股基本盈利6.74元，派中期息6元，按年增38%。期內收入及其他收益為140.76億元，按年升33%；EBITDA為109.39億元，按年升43%。


　　集團今年第二季收入及其他收益以及溢利均創歷年季度新高，股東應佔溢利為44.42億元，按年上升41%，勝預期，基本每股盈利為3.51元。收入及其他收益為72.19億元，按年上升33%，EBITDA按年增44%至56.85億元。公司資金的投資收益淨額為5.28億元，源於內部管理的公司資金的投資收益上升。

 

上半年日均成交額達2402億元　滬深港通收入及其他收益升51%

 

　　2025年上半年標題平均每日成交金額刷新歷來半年度最高紀錄，達2402億元，是2024年上半年的兩倍有多。2025年第二季的市場交投保持活躍，標題平均每日成交金額達2377億元，是歷季第二高紀錄。上半年衍生產品合約(即所有期貨及期權合約，包括股票期權)平均每日成交合約張數約170萬張，刷新歷來半年度新高紀錄，較2024年上半年上升11%，主要源於股票期權、恒生科技指數期貨及美元兌人民幣(香港)期貨成交合約張數增加。

 

　　上半年滬深股通及港股通交易成交量錄得強勁增長，創歷來半年度新高。滬深股通平均每日成交金額達1713億元人民幣，較2024年上半年上升32%。隨著中國內地大量資本尋求多元化投資渠道，中國內地投資者的離岸市場參與度不斷提高，帶動港股通2025年上半年平均每日成交金額達1110億元，是2024年上半年的接近三倍，佔2025年上半年現貨市場成交量23%。因此，滬深港通的收入及其他收益按年上升51.2%至至18.13億元的歷來半年度新高，其中14.45億元來自交易及結算活動。

 

上半年新股集資額增逾8倍　處理中IPO申請增至207宗


　　在中國內地和國際發行人上市宗數增加的帶動下，2025年上半年香港重回全球新股市場榜首。2025年上半年共有44家公司新上市，總集資額達1094億元，是2024年上半年的8倍有多，也是2021年以來最強勁的半年度表現。截至2025年6月30日，處理中的首次公開招股申請數目增至207宗，是截至2024年12月31日的84宗申請的兩倍多。

　
　　另港交所表示，為撥資購置香港交易所總部物業，外部組合於2025年第二季全數贖回，所得款項將在任何適用的鎖定期屆滿後交回集團。集團於2025年上半年共收到這些外部組合贖回款項43億元，其後於2025年第三季再收到6億元，於2025年6月30日此數列作應收款項。

 

港交所：今年開局良好　將推進多項提升市場競爭力措施

 

港交所 | 季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？

陳翊庭（港交所網站截圖）

 

　　港交所集團行政總裁陳翊庭在業績報告中提及，港交所今年開局良好，上半年收入及溢利均創下集團半年度歷史新高。現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的成交量均創半年新高，新股市場融資額重回全球交易所榜首。集團於2025年上半年繼續落實多項戰略舉措，包括豐富旗下產品生態圈，優化集團的上市制度，開拓商品業務新方向，以及在香港固定收益和貨幣產品生態圈的發展上迎來新的里程碑。


　　她續指，過去6個月收到的新股上市申請創歷史新高，在2025年下半年，集團將積極推進多項進一步提升市場競爭力和吸引力的新措施，包括計劃縮短現貨市場結算周期的準備工作，擴大無紙化上市機制，落實優化首次公開招股市場的定價新規和推出下調證券交易最低上落價位的第一階段。展望今年下半年及未來，集團將繼續致力於提升集團的平台、基礎設施及產品，為投資者和發行人提供多元化的產品、充裕的流動性和高效的互聯互通機制，助力他們應對不斷變化的全球宏觀經濟環境。


花旗：次季收入及盈利勝預期　予目標價490元


　　花旗發表研報指，港交所第二季總收入達72億元，按季升5%，按年增長33%，超出市場預期6%，主要受投資收益表現優於預期，超出市場共識15%推動，來自於港幣兌美元貶值帶來的外匯一次性收益。歸屬股東淨利潤達44億元，按季升9%，按年增長41%，較市場共識高出8%。營運開支為19億元，按季下降2%，按年增長6%，基本符合預期。公司宣布派發中期股息每股6元，派息比率達89%。


　　花旗認為，港交所核心業務表現基本符合預期，本次業績超預期主要受一次性因素驅動，包括1.35億元的外匯收益及季度內7600萬元的租約修改收益，予「買入」評級，目標價為490元。

 

　　另摩通績前搶閘上調港交所目標價25%至500元，評級由「中性」升至「超配」，指預期資金持續流入可帶動香港市場交易量增加，同時提到近期HIBOR回升，以及人民幣走弱將吸引市場資金回流高息港股。


李偉傑：料續受惠股市投資熱情升溫　近424元可吸中線上望488元

 

港交所 | 季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？

（李偉傑）


　　天風國際李偉傑認為，港交所可以繼續看好，儘管今次公布業績後股價不見爆升，因傳統上大家對其業績都心裏有數，成交量也很透明，故沒帶來新驚喜，不過大家都見到其業績持續向好，單看今年第二季盈利及收入都創了季度新高，這亦標誌著北水成交量持續增加，北水的主導性對港交所帶來持續幫助，當然這與市場投資情緒關連度高，如果市況好，市場資金的交易量可持續提升，這也得益於港交所過去致力優化互聯互通。撇除近期有關新股回撥機制的爭議，若純看其業績，可反映北水持續大量流入對成交量有正面推升作用，北水成交佔比亦正持續升溫，往後除非整個大環境有改變，如內地投資情況比港股吸引，否則港股暫仍有其獨特性，包括升跌無限及獨特新股都會令港股吸引力持續提升。


　　李偉傑又指，下半年仍可期望IPO市場暢旺，第一及第二季都見頗多不同新股來港上市，但較矚目的都已於A股上市，跟著便到H股第二上市或同步上市，因此愈來愈難找到內地大型但仍未以H股上市的企業，惟在與內地進一步融合互聯互通的背景下，相信有頗多A股上市公司有意來H股上市，畢竟寧德時代(03750)及恒瑞醫藥(01276)之前已作出示範，讓大家見到原來H股股價或估值可以高於A股，某程度吸引到國際投資者關注，並吸引到更多中國企業來港上市，所以期望下半年新股市場持續熾熱。另外，港交所擬推動IPO無紙化，可能會令招股流程進一步加快及增強便利性，有機會令市場活躍度更高。另相信市場也樂見新股回撥機制可進一步優化，始終新機制有好有壞，一方面令散戶投資者中籤機會降低，另方面令股份貨源歸邊更易爆升，或可於中間找出平衡點，以維持新股市場熾熱度。

 

　　在部署上，李偉傑指，過去一段時間，港交所都沿著50天線一直向上移動，現時50天線約處於424元，8月頭時也曾於該處穿梭，可待回至接近該處作為吸納或支撐位，相信港交所暫仍可受惠中港股市投資熱情持續升溫，中線可上望488元，以400元大位作為防守位。

 

　　港交所今日升1.71%收報441.2元，成交25.6億元。恒指則升43點或0.17%，收報25165點，成交2852.86億元。

 

港交所季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

