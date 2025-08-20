港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家

港交所(00388)集團行政總裁陳翊庭在中期業績發布會表示，今年上半年香港新股市場「挺火爆」，到目前為止，港交所已經完成超過50宗IPO，融資額也接近170億美元，這個成績使交易所目前在全球IPO排名中處於領先地位，目前正在排隊申請IPO的企業接近230家，認為是很好的現象，而香港仍是中國內地企業首選的國際融資市場，國際發行人對於在香港市場上市融資的興趣也有所增加。

港交所行政總裁陳翊庭

對於美元資產，她續指，觀察到現在很多投資者希望進行分散配置，目光重新回到亞洲地區，中國市場是他們特別青睞的市場，而正當全球投資者在尋找替代產品、希望從美元資產進行分散時，港交所有這麼多IPO項目和「打新」機會可供選擇，這是一個非常難得的情況，並指在「打新」方面，觀察到一個特別值得注意的現象，就是外資參與度相當高。

她提及，在投資者結構方面，目前二級市場中散戶大約佔一成多，「北水南下」約佔日均交易額的23%左右，其餘主要是機構投資者。

在投資方面，她指出，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）自今年5月開始下降，預計2025年下半年的投資收益淨額將受到影響，此外，贖回外部組合以支付購置香港交易所總部物業的款項也會影響投資收益淨額。

對港股24小時交易無既定立場，年底就調整每手股數諮詢

陳翊庭表示，對於港股24小時交易一事，港交所對此並沒有既定立場，此事需要廣泛徵詢公眾意見，並指交易所盡量希望可以給市場有更多便利參與交易，但也要充分分析相關流程會否造成壓力以及減低相關風險等，並指出在現行的流程中，若出現問題也有數小時可供修補，但在24小時交易當中沒有修復相關問題的餘地。

沒有為購置港交所總部物業進行借貸

陳翊庭指出，從推出科技專線到現在，一共新增了50家18A跟18C的申請，並指相關企業也是沒有收入，還處於研發階段，往往有很多特別敏感的信息不方便提前透露，也注意到其他交易所可能容許這一類型的企業用保密的方式來遞交，故港交所也提供相應的方式。

港交所在業績報告中提及，為撥資購置港交所總部物業，外部組合於2025年第二季全數贖回，港交所集團財務總監許亮華強調，集團並沒有為購置港交所總部物業進行借貸，相關作價全由上述外部組合的資金來支付，並指上述外部組合的贖回過程需時，現時「返咗嚟嘅現金」已經有六成。

今年底將就調整港股每手交易單位諮詢市場

港交所首席營運總監劉碧茵表示，不少地方如英國以及歐盟等地的證券市場均表示預計將在2027年底之前轉用「T+1」結算周期，若相關市場全部轉用「T+1」結算周期，料屆時全球股市將會有88%交易採用一個「T+1」結算周期，強調香港不能與國際市場脫軌，今年7月起就縮短結算周期邀請業界進行討論，因此接下來將重點處理如何得出最好的方案。

港交所市場主管余學勤表示，現時每手交易單位有多達40種，若大幅收窄至只有1種，需要進行大量研究如何優化，相關諮詢需要十分全面，與業界取得共識，包括受影響的托管銀行及市場參與者，今年底將就調整港股每手交易單位諮詢市場。

撰文：經濟通採訪組

