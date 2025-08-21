百度 | 次季經調整盈利跌35%收入少4%，縱獲大行力撐股價照跌未宜低撈？

百度(09888)昨日(20日)收市後公布業績，今年第二季經調整盈利按年跌35%至48億元人民幣，略勝市場預期，收入則跌4%至327億元人民幣，符合預期，當中在線營銷收入(即廣告收入)跌15%至162億元人民幣，反映搜索業務的人工智能(AI)轉型正對短期變現能力構成挑戰。不過，非在線營銷收入按年增34%至100億元人民幣，另旗下無人駕駛業務「蘿蔔快跑」(Apollo Go)訂單量依然強勁，按年增逾148%，或可抵銷部分廣告業務疲弱的影響。百度績後仍獲大行力撐，惟隔晚於美股跌2.59%收報86.76美元，今日(21日)於港股亦承接美股跌勢，最多跌3%低見84.6元，跌穿250天線(86.46元)，可否低撈博反彈？

次季經調整盈利跌35%收入少4% 在線營銷收入跌15%



百度公布，截至2025年6月30日止第二季歸屬百度的淨利潤(非公認會計準則)按年跌35%至47.95億元人民幣，好於預期的45.43億元人民幣。期內純利73.22億元人民幣，按年升33%；每股美國存託股基本收益20.9元人民幣。

第二季總收入327.13億元人民幣，按年跌4%，符合預期的327.41億元人民幣。核心收入263億元人民幣，按年減少2%，其中在線營銷收入162億元人民幣，按年減少15%，非在線營銷收入100億元人民幣，按年增長34%，主要受智能雲業務增長所帶動。公司提到，受AI驅動，涵蓋智能雲在內的AI新業務收入增長強勁首次超過100億元人民幣。另外，愛奇藝收入66億元人民幣，按年減少11%。

而集團上半年中期純利150.39億元人民幣，按年升37.5%，每股美國存託股基本收益42.76元人民幣。收入651.65億元人民幣，跌0.4%。

百度：料收入及利潤率短期仍受壓 繼續致力投資於AI

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏稱，第二季得益於不斷增強的全棧AI能力以及全面的端到端AI產品與解決方案，智能雲業務持續實現穩健的收入增長，有助於緩解在線營銷業務的短期壓力。李彥宏指，雖然AI轉型進展迅速，但相關進程仍在初步階段，需要大幅改善才能發揮所有潛力，因此集團並未開始進行大規模變現。他透露，百度正研發下一代旗艦AI大模型，當中多項核心能力都會出現明顯提升。

首席財務官何海建補充，目前百度尚未進行大規模商業化AI搜尋，因而預期短期收入、利潤率仍面臨巨大壓力，不過長遠可釋放強勁增長。何海建又指，考慮到核心廣告業務復甦，或有助集團毛利改善，未來將繼續致力投資於AI，保持智能雲的健康增長，同時加快無人駕駛業務「蘿蔔快跑」於全球擴張。

李彦宏透露，蘿蔔快跑第二季全球出行服務次數超過220萬，按年增長148%。截至8月，蘿蔔快跑累計全球出行服務次數超1400萬。在香港，蘿蔔快跑實現半年三度擴區，測試路段已擴至東涌和南區，覆蓋道路情況更複雜的商業和住宅區。借助在香港右舵左行的落地經驗，蘿蔔快跑有望加快全球化速度。

高盛：季績符預期予目標價91元 瑞銀：營運效率提高盈利超預期

高盛發表研報指，百度第二季收入、經調整每股美國存託股基本收益大致符合預期；經調整營運利潤好於預期，主要受惠於嚴格控制營運開支，尤其是研發支出。而集團其他收益總計淨額49億元人民幣，主因公允值及長期投資收益上升。另百度核心收入亦優於預期。此外，愛奇藝季內收入符合預期，維持百度「買入」評級，目標價91港元。

瑞銀稱，百度第二季度收入符合預期，按年下降4%，並因營運效率提高而實現盈利超出預期。核心廣告收入在第二季按年下降15%，因為百度加速了搜索業務的AI轉型。預計核心廣告收入短期內將面臨更大壓力，料第三季下降22%，第四季將逐季改善。目標價由105美元下調至103美元，以反映盈利預期減弱，維持「買入」評級。



瑞銀提到，在無人駕駛計程車Robotaxi方面，Apollo Go在第二季提供220萬次無人駕駛服務，按年增長148%，截至8月累計服務超過1400萬次。目前已部署超過1000輛車隊，與Uber(亞洲/中東)和Lyft(歐洲)的戰略合作將支持進一步的海外擴張。預計規模擴張將加速實現平均單位經濟效益(UE)收支平衡的時間。

花旗：雲業務積極發展兼Robotaxi具增長動能 升目標價至143美元

花旗表示，百度2025年第二季雲業務收入按年增幅放緩至27%(相較2025年第一季的42%)，核心廣告收入跌幅擴大至按年降15%(相較第一季降6%)，反映AI轉型對收入結構與利潤率的影響擴大。截至6月底，超過50%的移動搜索結果包含AI生成內容，較4月底的約35%佔比有所提升。展望下半年，隨著7月AI生成內容比例進一步升至64%，預測百度第三季核心廣告收入按年降23%，第四季收窄至按年降15%。同時，雲業務收入增長預計在第三季及第四季進一步放緩至20%及17%，反映項目為基礎收入波動，而經常性AI基礎設施收入及個人雲收入將維持穩定增長。

花旗提到，百度全自動駕駛出租車(Robotaxi)服務量按年增長148%至220萬次，較上一季度的140萬次加速增長，顯示用戶需求及服務覆蓋範圍持續擴大。基於調整後的預測，將百度美股目標價由140美元上調至143美元。鑑於雲業務的積極發展及Robotaxi的增長動能，維持「買入」評級。

野村：AI更深度滲透對搜尋業務影響料惡化 予目標價93美元

野村指，百度正推動搜尋服務中AI的更深度滲透，因此對其搜尋業務影響料將惡化。公司指引第三季核心廣告收入按年跌20%至25%，對比市場預期第三及第四季按年跌17%及15%。雲業務收入方面，公司指下半年增長或較上半年的34%按年增長放緩，基於項目為基礎的雲服務合約能見度較低。受廣告收入轉弱影響，百度核心經營溢利指引為按年跌約七成至20億元人民幣左右，對比市場預期的35億元人民幣。

該行又指，百度披露互聯網服務多項正試行的AI變現設想，AI代理及數字人為對垂直廣告客戶提供的兩項AI工具，第二季於核心廣告收人佔比為13%及3%。目前予百度「中性」評級及93美元目標價。

陳政深：銷售成本明顯增加兼現有業務倒退 90元阻力大不值博

艾德金融執行董事陳政深表示，百度股價今日已跌穿所有移動平均線，若仍想低撈會有些危險，若純粹博反彈不反對，畢竟已跌到了平台區底位約84、85元，但始終有些投機性，最多只可博反彈一成，如此大隻的股份很難博其扭轉頹勢。若看中線些少，就要看基本因素，百度此方面暫未算很樂觀，雖然業績差在大家預期之內，亦絕不能說其一文不值，收入按季比較也有1%增長，可說「爛船也有三斤釘」，但較重要的問題是其銷售成本有頗明顯增加，主要由AI及雲業務帶動成本上升，這直接影響其經營溢利，亦順勢帶動其EBITDA會有較明顯下跌，故見其核心經調整EBITDA按季跌了5%，從「整盤數」來看起碼是一個未有很大動力的情況，未能予市場很大信心相信公司在未來幾個季度可將AI及雲業務反映於現有業務，加上核心廣告業務未能呈現動力，故股價亦反映這方面弱勢。

陳政深又指，蘿蔔快跑業務要真的變現，呈現強勁收入，才可對業績有幫助，訂單量高沒有用，且有收入也不代表賺到錢，最重要是現有業務正在倒退，通常在此情況下，市場一定會先看公司有否其他業務可減慢其跌勢，甚至作出彌補，百度的問題是沒有此類業務，故令人較擔憂。總之，博百度反彈不值博，90元阻力會較大，寧願揀些「當頭起」的股份，百度此類業績差、股價又弱的股份所冒的風險會較大。科技股暫以騰訊(00700)為首選，若港股有錢流入一定會揀重磅股，騰訊股價相對落後些少，兼且是一隻強勢股。

百度今日跌2.58%收報85元，成交9.67億元。其他科技股亦普遍向下，阿里(09988)跌1.53%報115.7元，美團(03690)跌3.06%報117.1元，京東(09618)跌1.14%報121.1元，快手(01024)跌0.21%報71.75元，小米(01810)跌2.28%報51.35元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.16%報196.8元，惟騰訊升0.42%報593元，網易(09999)升1.09%報204.4元。

