科企業績｜嗶哩嗶哩第二季虧轉盈，惟市場不收貨？

22/08/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片： https://youtu.be/p1mJ-SADM6s

 

 

相關資料 - 

異動股

異動股

08365

亦辰集團

1.430

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.360

異動股

08511

民富國際

1.480

熱炒概念股
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

