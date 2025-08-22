  • 會員
無人駕駛 | 蘿蔔快跑定Robotaxi掂？ 場景適配技術成關鍵

22/08/2025

　　無人駕駛服務「蘿蔔快跑」與特斯拉旗下Robotaxi的商業化進度成為市場焦點。百度(09888)公布截至6月底止業績中，蘿蔔快跑第二季全球出行服務次數超過220萬，按年增長148%。截至8月，蘿蔔快跑累計全球出行服務次數超1400萬。另外，小鵬汽車-W(09868)董事長及首席執行官何小鵬亦在業績電話會議透露，集團將在明年量產支持「L4」級(即高度自動駕駛)的車型，並在獲得相關批准後，在中國內地部分區域開始試行「Robotaxi」運營和服務。

 

無人駕駛 | 蘿蔔快跑定Robotaxi掂？ 場景適配技術成關鍵

（互聯網圖片）

 

　　在香港，蘿蔔快跑實現半年三度擴區，測試路段已擴至東涌和南區，覆蓋道路情況更復雜的商業和住宅區。借助在香港右舵左行的落地經驗，蘿蔔快跑有望加快全球化速度。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指出，蘿蔔快跑憑藉在內地先發優勢及親民票價策略建立用戶基礎，惟仍面臨GPS信號受高樓干擾、道路場景適配等技術瓶頸​​；至於特斯拉Robotaxi則面臨Waymo在美激烈競爭，更受困於純視覺潛在風險與政治審批變數。而博威環球資產管理聶振邦則分析，特斯拉憑品牌力與太空技術協同效應形成技術優勢，百度則以AI算法見長，兩者各擅勝場。

 

蘿蔔快跑具內地先發優勢，惟地區適配需再發展

 

　　溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，蘿蔔快跑的優勢在於內地市場的先行布局。目前該平台已在重慶等地開展常態化運營，且暫未傳出交通意外等嚴重安全問題。他進一步指出，蘿蔔快跑在公共交通系統中的定價策略比較吸引--收費僅略高於內地公交車，但顯著低於其他出租車服務。

 

　　從數據來看，蘿蔔快跑全球累積出行服務次數已突破1400萬次，覆蓋全球16座城市，並出海中東及歐洲市場。溫鋼城指出，蘿蔔快跑的覆蓋範圍仍有限，僅在個別核心城市運營。溫鋼城直言，每個城市的交通特性都不同，還需解決「水土不服」問題，包括GPS與北斗衛星信號受樓群干擾、地圖數據需適配道路規則、應對複雜交通場景等，「這些問題都需要時間優化」。

 

無人駕駛 | 蘿蔔快跑定Robotaxi掂？ 場景適配技術成關鍵

（互聯網圖片）

 

Robotaxi錯失先機，中美因素被政治化？

 

　　至於特斯拉的Robotaxi，則面臨更複雜的局面。溫鋼城表示，Robotaxi錯過市場先機，在美國市場需直面Google旗下的Waymo的激烈競爭，且後者已占據先發優勢。「Waymo目前已在美國一至兩個州普及運營，累計了上千萬次行程，且暫未發生嚴重意外，當地居民對其接受度較高。」但反觀特斯拉，其純視覺自動駕駛方案曾被爆出易受圖像干擾，例如在測試中誤將街景畫作真實道路，導致市場對其安全性存疑。目前特斯拉仍建議司機在開啟無人駕駛模式時隨時監管，其完全自動駕駛技術的實際上路效果尚待驗證。

 

　　對於Robotaxi的前景，溫鋼城明言，Robotaxi的前景值得期待，但需留意特斯拉首席執行官馬斯克與美國總統特朗普的矛盾，Robotaxi能否獲得監管部門的批准，以及在缺乏政府補貼的情況下，其資金鏈能否承受，投資者都需要考慮。

 

特斯拉以品牌力和技術見長，蘿蔔快跑優勢在AI

 

　　聶振邦表示，從知名度分析，特斯拉認可度相對更高，這一點在市場層面已形成普遍共識，具備一定的品牌吸引力。另外，特斯拉在技術積累與業務協同方面更有優勢。聶振邦指出，特斯拉本身以電動車製造為核心業務，而且馬斯克旗下還擁有SpaceX、星鏈等高端技術業務，這些業務的技術沉澱，有望與無人駕駛業務形成協同效應，進一步強化其技術競爭力。

 

無人駕駛 | 蘿蔔快跑定Robotaxi掂？ 場景適配技術成關鍵

（互聯網圖片）

 

　　至於百度，其核心優勢聚焦於人工智慧(AI)領域。目前百度正全力推進「文心一言」相關技術研發與應用，而AI技術是無人駕駛系統的關鍵驅動力，包括環境感知、路徑規劃、決策控制等關鍵環節均高度依賴AI算法的支撐。「從當前階段來看，兩家企業可謂各有千秋」。

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

