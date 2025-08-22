嗶哩嗶哩 | 次季經調整扭虧賺5.6億人幣，股價卻插逾半成可否趁機吸？

俗稱「B站」的內地視訊和青少年社群平台嗶哩嗶哩(09626)昨日(21日)收市後公布業績，第二季虧轉盈，錄得經調整盈利5.6億元人民幣，惟仍略遜預期，而受廣告及遊戲業務帶動，收入升19.8%至73.4億人民幣，符合預期。嗶哩嗶哩隔晚於美股跌6.11%收報23.76美元，今早(22日)於港股也最多跌逾半成，不過其股價此前頗強勢，可否趁回調買入？

（AP圖片）

次季虧轉盈錄經調整盈利5.6億人幣 營業額升20%

嗶哩嗶哩公布，截至2025年6月30日止第二季純利2.19億人民幣，而對上一年同期淨虧損6.09億人民幣；每股基本盈利0.52元人民幣。經調整轉錄淨利潤5.62億人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損2.72億人民幣，略遜預期的5.2億元人民幣。期內淨營業額總額73.38億人民幣，按年升19.8%，符合預期；毛利升近46%至26.76億元人民幣，毛利率達36.5%，升6.6個百分點。

以四大主業劃分，增值服務營業額28.4億元人民幣，按年升約11%，主要由於直播及其他增值服務的收入增加所致。廣告營業額24.5億元人民幣，按年增約20%，主要由於效果類廣告收入錄得強勁增長所致。移動遊戲營業額16.1億元人民幣，按年增約60%，主要由於公司的獨家授權遊戲《三國：謀定天下》的強勁表現所致。IP衍生品及其他營業額近4.4億元人民幣，按年降約15%。日均活躍用戶(DAU)按年增7%至1.094億戶，月均付費用戶按年增長9%。用戶平均使用時長較去年同期多6分鐘至105分鐘，但較首季的108分鐘紀錄回落。



另嗶哩嗶哩中期純利2.1億元人民幣，而對上一年同期淨虧損13.57億元人民幣；每股基本盈利0.5元人民幣。經調整轉錄淨利潤9.25億元人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損7.11億元人民幣。期內淨營業額總額143.41億元人民幣，按年升21.6%。

嗶哩嗶哩：次季延續健康增長勢頭 有4至5款遊戲等待版號審批

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，集團在第二季度延續了健康的增長勢頭，取得了穩健的財務業績並保持了強勁的社區參與度。第二季集團日活躍用戶及月活躍用戶量均錄得按年增長，反映平台專注於提供優質內容及構建社區的策略具有成效，用戶對內容質量及審美的提升，將驅動嗶哩嗶哩持續增長，未來將加強發展動漫、遊戲、知識、生活、娛樂、興趣等現有內容種類，並會探索播客、圖文、AI虛擬陪伴等新興領域。



談及遊戲業務發展，陳睿強調集團所擁有的研發能力可維持遊戲產品持續穩定經營，確保在每個賽季(遊戲內活動周期)都可提供兼具趣味性及遊戲平衡性的豐富內容，除了將加大投入以鞏固現有玩家的留存及活躍度，也會通過階段性活動吸引非活躍用戶回流。陳睿又透露，公司有4至5款遊戲正在等待版號審批，獲批後將適時公布，並計劃於近期推出一款三國IP休閒遊戲，持續加碼遊戲業務以豐富內容生態。

集團首席財務官樊欣則稱，第二季完成了558.81萬股Z類普通股的回購，總金額近7.83億港元。展望未來，將專注於維持高效、可持續及盈利的營運，為所有利益相關方創造價值。

野村：下半年線上遊戲收入指引遜預期 瑞銀：予目標價30美元



野村稱，嗶哩嗶哩第二季淨利潤優於預期，公司指引下半年廣告收入按年升20%，勝市場預期的升16%。第三季增值服務收入料按年升10%，但第四季增長或因高基數效應而放緩。公司亦預期線上遊戲收入在下半年錄中至高雙位數跌幅，基於去年第二季推出《三國；謀定天下》的高基數效應，指引顯著差於市場預期的跌7%。

瑞銀則指，嗶哩嗶哩次季收入按年升19.8%，符合預期，其中遊戲收入按年升60.1%。毛利率按年擴張661個基點至36.8%，符合預期。預料對於嗶哩嗶哩盈利表現超出預期，以及良好的遞延收入，市場會初步作出適度且正面的反應，予目標價30美元，評級為「買入」。

摩根士丹利稱，預計嗶哩嗶哩下半年的廣告收入按年增長20%，但遊戲收入預計將下降中至高雙位數。另外，盈利能力應會持續改善，受惠於規模和效率提升，第四季的經營溢利率預計為10%，並有望達到15至20%的中期目標。考慮到公司下半年強勁的廣告增長和更快的利潤率擴張，上調2025至2027年的攤薄EPADS預測8.1%、0.2%及1.1%，其估值大致合理，維持「與大市同步」評級，目標價由21美元上調至22美元。

溫鋼城：季績不算很差惟累積升幅大 短期不宜失守172元

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指論到遊戲業務，大家都看重騰訊(00700)，基金界甚至連網易(09999)也不太看重，對嗶哩嗶哩的興趣更麻麻。嗶哩嗶哩次季表現不算很差，賺到約5.6億元人民幣，上年要蝕錢，現時總算有錢賺，其實應是好事，但炒業績要看公司股價表現，若績前已升了上去反而較危險，相反快手(01024)績前已跌了下來，回調壓力較小，嗶哩嗶哩之前則大概由130元一直抽升至差不多200元，故現時反而有些壓力，若有貨短期要密切留意172元的雙頂頸線位，若失守會較麻煩，技術上有機會回至140、150元，相反若守得住該處，後市不需看得太差，可能整固完後可再試之前200元高位。

溫鋼城續指，現時經濟不算很好，內地有些經濟數據正轉差，有認為正因經濟轉差，故要賣多些廣告，B站就有生意做。事實上，公司確「有廣告入」，但未來能否維持要看有沒有其他同行競爭，始終內地內捲情況嚴重，正如美團(03690)受同行夾擊，怎樣做也不見效用。遊戲方面，嗶哩嗶哩怎也不可能與騰訊比拼，因騰訊現時是全球第一的遊戲公司，不過內地監管對嗶哩嗶哩影響沒那麼大，因公司不是此方面的焦點；但留意其股價近期升了不少，預期其預測市盈率約27倍，的確不及快手便宜，雖與快手行業不同難比較，但其對比騰訊也貴些少，只因之前升得較慢才被炒起，作為第二梯隊或再有炒作是其最大亮點，惟買騰訊較合理。

嗶哩嗶哩半日跌4.88%收報187.2元，成交14.15億元。其他科技股表現各異，騰訊升1.43%報601.5元，阿里巴巴(09888)升1.3%報117.2元，美團跌0.43%報116.6元，京東(09618)跌0.58%報120.4元，快手升3.97%報74.6元，百度(09888)跌0.12%報84.9元，網易跌0.29%報203.8元，小米(01810)升1.95%報52.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

其他嗶哩嗶哩相關新聞：

大行報告 | 業績股點部署？快手看$85泡泡最牛看$400

《異動股》嗶哩嗶哩挫近6%失守10天線，現報185.5元

嗶哩嗶哩第二季虧轉盈，錄經調整淨利潤5.62億元人幣

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好