港股 | 午市前瞻 | 美國減息風向牽動金融市場 快手可靈AI成新增長點

市場關注聯儲局主席鮑威爾周五在傑克森霍爾舉行的全球央行年會上演說，會否暗示當局最快9月恢復減息。亞太股市個別發展，日韓股市略升，台澳股市下跌。A股兩市齊升，恒指造好，半日收報25184，升80點或升0.3%，主板成交近1498億元。國企指數報9022，升47點或升0.5%。恒生科技指數報5586，升88點或升1.6%。

（網上圖片）



黃偉豪：恒指上落格局待突破，25700點成關鍵阻力

恒指今日早盤高開100點，報25205。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，當前港股整體走勢反復，呈現上落格局，缺乏明顯方向。他坦言恒指短期內預計在24600點至25700點之間波動，25700為關鍵阻力位，需升穿此位才有望延續升勢，下方則在50天線約24600點有支持。

美PMI創年內新高，鮑威爾講話成減息風向球

美國8月綜合採購經理指數(PMI)初值升至55.4，高於7月終值的55.1，創去年底以來最高水平，展示經濟動力。黃偉豪表示市場高度關注美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾年會中的講話內容，判斷其是否會釋放減息信號。目前美國經濟數據好壞參半，減息與否仍存在不確定性，而且涉及主席職位穩定性的問題，因此講話內容難以預測。他坦言，當前環境下美聯儲短期內採取重大寬鬆政策的可能性不高，主要因美國經濟表現未全面惡化，尚不足以支持大規模減息。若美聯儲釋放寬鬆信號，理論上對港股屬利好，但影響程度有限，暫未預期恒指有劇烈波動。

快手用戶增速放緩成隱患，可靈AI貢獻顯著成新引擎

快手(01024)公布季度業績，快手上季收入增長13.1%至350.5億元人民幣，非國際財務報告會計準則盈利按年增20.1%至56.2億元人民幣，經調整淨利潤率達16%，盈利水平創單季歷史新高。期內利潤49.2億元人民幣，升23.7%，首派特別息每股0.46港元。快手表示，派特息反映對公司長期增長前景及穩健財務狀況的信心，亦體現對持續提升股東回報的承諾。黃偉豪表示，快手最新業績優於預期，部分業務增長迅速，對估值形成支撐。此外，公司特別派息亦對股價有正面作用。他坦言短期內快手股價若能穩守75元，在第三季度有望進一步挑戰月初高位81元。

快手線上營銷服務收入達198億元人民幣，按年增長12.8%，電商GMV增長17.6%至3589億元人民幣。黃偉豪表示，第三季度電商有機會持續增長，關鍵在於增長速度能否加快。後續需要關注用戶增長速度是否放緩，因為第二季活躍用戶數增幅僅為3%左右，增速較慢可能會影響電商的增長潛力。他表示，快手在電商大戰中擁有自身業務特點具備一定優勢，布局可靈AI的業務方向。當前市場偏好科技類公司，尤其是與AI模型相關的企業，這一趨勢對快手構成利好，市場對其在電商大戰中跑贏同行存在憧憬。

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽