恒指季檢 | 泡瑪符染藍標準惟料另有考量，順豐寧德料再等兩季

恒生指數公司將於今日收市後公布季檢結果，中金早於上月底發表報告預計估季檢結果，其中再次將泡泡瑪特(09992)列為染藍大熱，按染藍機會順序則為：交行(03328)、泡泡瑪特、百勝中國(09987)、小鵬(09868)、華住(01179)、京東物流(02618)及信達生物(01801)。

泡泡瑪特績後股價突破300元，以昨日收市價計今年累計升幅已超過2.6倍，華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，以市值及成交量等因素而言泡泡瑪特的確是頭等大熱，但過去兩次季檢泡泡瑪特早已符合標準，但恒指公司都未將其納入恒指，或對股份市值升勢過急有考量，令泡泡瑪特過去幾次都未成功染藍。

過去一季醫藥板塊表現強勢，成交量明顯提升，目前恒指成份股中計及兩隻網醫股後，已有8隻醫藥股成份股。恒指公司會否進一步擴大醫藥股成份股佔比，阮子曦認為藥股熱潮始終有起有跌，或限制恒指公司染藍醫藥股意欲。故以上市值及成交量而定，信達生物及百濟神州(06160)都有較大機會，不過後者多地上市，多次擠身染藍熱門都不成功。

其餘小鵬及百勝中國都有較大機會，但小鵬新一季業績顯示仍未能成功扭虧為盈，亦會削弱晉身恒指的機會。

另外，阮子曦補充指順豐(06936)及寧德時代(03750)在市值及成交量都符合資格，但恒指公司要按流通系數揀選股份，而流通系數如何制定亦不為市場所知，但參考過經驗，如美的(00300)一樣，通常A轉H股份都要等上市兩至三季後才會考慮染藍，預計兩股在未來一至兩次季橡檢才有較大機會染藍。

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

