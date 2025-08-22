恒指季檢 | 泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻

恒指公司公布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特(09992)、京東物流(02618)及中國電信(00728)，成分股數目由85隻增加至88隻。所有變動將於今年9月5日（星期五）收市後實施，並於今年9月8日（星期一）起生效。

（泡泡瑪特官網截圖）

國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股數目維持50隻

恒生中國企業指數成分股加入泡泡瑪特，剔除極兔速遞(01519)，成分股數目維持50隻。另外，恒生科技指數成分股沒有變動，成分股數目維持30隻。

恒生生物科技指數成分股加入映恩生物，剔出21股份

恒生生物科技指數成分股加入映恩生物(09606)，同時剔出四環醫藥(00460)、麗珠醫藥(01513)、石四藥(02005)、錦欣生殖(01951)、上海醫藥(2607)等21隻股份，令成分股數目由50隻減少至30隻。

恒生綜合指數成分股方面，加入恒瑞醫藥(01276)、碧桂園(02007)、三花智控(2050)、滬上阿姨(02589)、曹操出行(02643)、海天味業(03288)、寧德時代(03750)、周六福(06168)等24隻股份，同時剔出22隻股份，成分股數目由502隻增加至504隻。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽