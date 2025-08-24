一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美股A股齊創新高氣氛利好 泡泡瑪特入恒指意料中事

市場解讀聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會的講話正面，期待聯儲局進一步調整貨幣政策，對下半年降息預期升溫，科技股領軍下股市反覆走高。資金流向方面，外資持續加碼A股，儘管內地經濟增長仍有挑戰，在半導體和新興科技股推動下滬指屢創十年新高。

港股方面，恒生指數服務公司上周五（22日）公布季檢結果，成份股從85隻增至88隻，泡泡瑪特如預期般成功入選，與中國電信、京東物流一同加入。此次調整未剔除任何股份。國企指數也有調整，剔除了極兔速遞，加入泡泡瑪特。恒生科技指數則保持穩定，成份股仍為30隻。新成份股的加入，預示港股未來將在價值股與科技股的融合中迎來更多機會。新調整9月8日生效，料為港股增添新氣象。

科網龍頭業績亮眼 百度小鵬無人駕駛值得期待

多間科技公司公布中期業績表現亮麗，小米盈利創歷史新高，AI及電動車領域的快速布局令人滿意。百度第二季盈利略有下滑，但仍超市場預期。快手則重拾強勁增長，盈利和收入雙雙提升，還首次派發特別股息，憧憬行業產業鏈回暖帶動下可以創造新一波升浪。

在電動車和無人駕駛領域，百度的蘿蔔快跑技術日益成熟，成為未來交通的亮點。憑藉其AI演算法優勢，蘿蔔快跑已提供超過1400萬次出行服務，並在香港多區測試，逐步克服GPS信號和道路適配的挑戰，商業化進程順利。小鵬汽車則計劃明年推出支援L4級自動駕駛的車型，已獲批在內地試點運營，香港的右軚駕駛經驗也有助其全球推廣。蘿蔔快跑更擴展至東涌和南區，測試多樣化道路場景。另外，小鵬董事長何小鵬近期增持公司股份，對無人駕駛技術突破、產業化加速以及公司發展充滿信心。

中資金融股接力公布業績 消費金融主題睇中國銀行

中資金融股即將進入業績密集期，隨著內地股市氣氛改善，淨息差逐步回升，財富管理業務復甦，預計年內收入和利潤將持續改善。在經濟增長放緩的背景下，高息股備受資金青睞，料銀行股前景看俏。

中國銀行積極推進消費金融業務，該行最近獲監管局批准，將中銀消費金融的持股比例提升至近50%，鞏固其在消費金融領域的領先地位。副行長蔡釗表示，今年將推出「萬千百億」惠民行動，計劃投放百億級消費補貼和減費措施，發放超過一萬億貸款，帶動千億資產收入，惠及數億消費者。中銀消金與螞蟻、京東、美團等巨頭深化合作，推動業務拓展與創新，上半年盈利逐步回暖，不良資產得到有效控制，為長期發展注入動力。隨著政策支持和業務模式升級，中國銀行有望繼續領跑。

