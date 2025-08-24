  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績

24/08/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美股A股齊創新高氣氛利好　泡泡瑪特入恒指意料中事

 

　　市場解讀聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會的講話正面，期待聯儲局進一步調整貨幣政策，對下半年降息預期升溫，科技股領軍下股市反覆走高。資金流向方面，外資持續加碼A股，儘管內地經濟增長仍有挑戰，在半導體和新興科技股推動下滬指屢創十年新高。

 

　　港股方面，恒生指數服務公司上周五（22日）公布季檢結果，成份股從85隻增至88隻，泡泡瑪特如預期般成功入選，與中國電信、京東物流一同加入。此次調整未剔除任何股份。國企指數也有調整，剔除了極兔速遞，加入泡泡瑪特。恒生科技指數則保持穩定，成份股仍為30隻。新成份股的加入，預示港股未來將在價值股與科技股的融合中迎來更多機會。新調整9月8日生效，料為港股增添新氣象。

 

科網龍頭業績亮眼　百度小鵬無人駕駛值得期待

 

　　多間科技公司公布中期業績表現亮麗，小米盈利創歷史新高，AI及電動車領域的快速布局令人滿意。百度第二季盈利略有下滑，但仍超市場預期。快手則重拾強勁增長，盈利和收入雙雙提升，還首次派發特別股息，憧憬行業產業鏈回暖帶動下可以創造新一波升浪。

 

　　在電動車和無人駕駛領域，百度的蘿蔔快跑技術日益成熟，成為未來交通的亮點。憑藉其AI演算法優勢，蘿蔔快跑已提供超過1400萬次出行服務，並在香港多區測試，逐步克服GPS信號和道路適配的挑戰，商業化進程順利。小鵬汽車則計劃明年推出支援L4級自動駕駛的車型，已獲批在內地試點運營，香港的右軚駕駛經驗也有助其全球推廣。蘿蔔快跑更擴展至東涌和南區，測試多樣化道路場景。另外，小鵬董事長何小鵬近期增持公司股份，對無人駕駛技術突破、產業化加速以及公司發展充滿信心。

 

中資金融股接力公布業績　消費金融主題睇中國銀行

 

　　中資金融股即將進入業績密集期，隨著內地股市氣氛改善，淨息差逐步回升，財富管理業務復甦，預計年內收入和利潤將持續改善。在經濟增長放緩的背景下，高息股備受資金青睞，料銀行股前景看俏。

 

　　中國銀行積極推進消費金融業務，該行最近獲監管局批准，將中銀消費金融的持股比例提升至近50%，鞏固其在消費金融領域的領先地位。副行長蔡釗表示，今年將推出「萬千百億」惠民行動，計劃投放百億級消費補貼和減費措施，發放超過一萬億貸款，帶動千億資產收入，惠及數億消費者。中銀消金與螞蟻、京東、美團等巨頭深化合作，推動業務拓展與創新，上半年盈利逐步回暖，不良資產得到有效控制，為長期發展注入動力。隨著政策支持和業務模式升級，中國銀行有望繼續領跑。

 

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績

 

陳偉聰：恒指支持、阻力位睇邊？港元拆息向上可趁低吸呢啲股份！

 

 

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01372

中國碳中和

1.170

異動股

08365

亦辰集團

1.580

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.340

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,631.74
    +846.24 (+1.890%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,466.91
    +96.74 (+1.519%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,496.54
    +396.22 (+1.878%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升455.136
變動率︰+2.687%
較港股︰+1.59%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升608.515
變動率︰+1.857%
較港股︰+1.42%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.679
變動率︰+1.486%
較港股︰+1.00%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.736
變動率︰-1.338%
較港股︰-3.67%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+4.719%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.460
變動率︰+4.681%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升122.940
變動率︰+4.107%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.110
變動率︰+3.375%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升82.470
變動率︰+12.710%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.090
變動率︰+8.003%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升319.850
變動率︰+6.517%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升340.010
變動率︰+6.217%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/08/2025 15:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/08/2025 15:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.170
  • 08365 亦辰集團
  • 1.580
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.340
  • 08511 民富國際
  • 1.600
  • 02269 藥明生物
  • 32.920
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.060
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.900
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.550
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.690
  • 目標︰--
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00700 騰訊控股
  • 600.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 320.400
  • 00981 中芯國際
  • 56.900
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.600
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.520
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.400
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 16:49  《盤後部署》恒指價量齊升靜候鮑威爾發言，網易二百不破可伺機買

22/08/2025 18:05  【恒指季檢】泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻

22/08/2025 18:11  【恒指季檢】國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股數目維持50隻

22/08/2025 18:55  新世界(00017)：遞延分派13億美元永續債利息

22/08/2025 17:55  《中國監管》中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍

22/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日升至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指本周可再創年內新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 市場解讀鮑威爾內容偏利好，留意更多重磅金融股業績新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個月6.88厘仍屬全城最高新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼城新人質高，熱刺必失；紐卡素未上力，紅軍有計
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025︱奇華月餅早鳥8折：純素月餅、國窖1573、迪士尼及NOC Coffee Co.聯乘系列，奶皇月每日新鮮出爐
人氣文章

親子理財．李錦

愉快教養｜不可或缺的育兒共識
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

為衣櫥注入一抹秋意：Future Classics早秋穿搭提案，以牛仔元素重塑日常造型
人氣文章

Beauty

「美魔女」的日常：護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika Chen：保養是送給自己的禮物
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳一星雙鑽南北菇菌盛宴：雞油菌松葉蟹餅、雞樅菌甘鯛、舞茸菌和牛，味遊寫意山海
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌｜亞視前高層盛品儒逝世，終年48歲，6月確診肝癌，生前暴瘦近照曝光
人氣文章
5個輕鬆啞鈴動作：練出結實二頭肌（老鼠仔） 新文章
人氣文章
胰臟癌 │ 研究：每周飲用某種飲品三次，胰臟癌風險上升80%？醫生警告需注意3種食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/08/2025
港股 | 蕭猷華：恒指本周可再創年內新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處