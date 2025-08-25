  • 會員
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

開市Go | 鮑威爾提振限息預期，恒指新季料獲追捧，以太坊破頂

25/08/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數周五（22日）線強勢收高，聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾央行年會釋放溫和鴿派訊號，提到若條件允許，可能有必要調整政策立場，被市場解讀為9月有望減息。道指應聲創下歷史新高，資金流向更廣泛板塊。道指收市升846.24點，或1.89%，報45631.74點，並於盤中一度觸及45787.84 點，創下歷史新高；標普500指數升96.74點，或1.52%，報6466.91點；納指升396.22點，或1.88%，報21496.53點。中國金龍指數升210點。日經期貨截至上午7時53分升75點。

 

2、美國聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾央行年會發表演說，暗示考慮到當前經濟風險的變化，9月或將適時調整貨幣政策立場，為減息開啟了空間。

 

3、加拿大總理卡尼預計於內閣會議後正式宣布，計劃取消一系列針對美國商品的報復性關稅，並強調此舉是為了緩和與白宮的緊張關係，為即將展開的北美貿易新一輪審議創造條件。

 

4、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，強調發展體育產業與體育消費是擴大內需的重要抓手。會議要求增加體育產品供給、豐富賽事活動、推動用品升級，並強化產業要素支撐，以培育新增長點並構建現代體育產業體系。

 

5、據內媒報導，滴滴出行、T3出行及曹操出行等多家網約車平台近日同步下調抽成比例。其中滴滴與T3出行將最高抽成降至27%，曹操出行則降至22.5%。高德打車亦宣布，將推動至少80家合作平台跟進，設定抽成上限不超過27%。根據知情人士稱，目前多數網約車司機收入因訂單量減少、計費規則頻繁調整等因素普遍下滑。此次抽成調降對司機群體而言屬正面消息。

 

6、財政司司長陳茂波以《從沙特超級盃說起》為題發表網誌指出，香港與中東地區近年交往持續深化，合作領域從金融商貿擴展至文化藝術與體育交流，人員往來日益頻繁，香港與中東深化合作正處於有利的歷史時機。

 

7、摩根大通(US.JPM)宣布已與馬來西亞政府達成和解，支付14億令吉（折合約3.3億美元），以一次性解決與該國前主權基金1MDB有關的所有現有及潛在法律索賠。此舉標誌著這樁橫跨逾十年的國際金融醜聞，正進一步走向尾聲。

 

8、據彭博報道，曾領導蘋果(US.AAPL)人工智能團隊、專注於雲端基礎設施、模型訓練及搜索技術的高管Frank Chu，已正式加盟Meta(US.META)旗下的超級智能實驗室(MSL)，負責構建和強化其AI基礎設施。

 

9、美國法院最新公開文件披露，Tesla(US.TSLA)及SpaceX行政總裁馬斯克今年2月，曾秘密遊說Meta(US.META)行政總裁朱克伯格，希望其加入一項總值約974億美元的OpenAI收購計劃。然而文件同時指出，Meta並無參與其中，亦未簽署任何協議，雙方僅止於初步接觸。

 

10、路透引述五位消息人士稱，歐洲央行下個月很可能按兵不動，但觀察如果經濟疲軟，很可能在秋季恢復減息的討論。

 

00700

騰訊控股

614.500

異動股

02313

申洲國際

62.900

異動股

01378

中國宏橋

24.540

即時重點新聞

25/08/2025 16:53  《盤後部署》恒指曾逼近二萬六見近四年高，反內捲信義光能料受惠

25/08/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升288點子，報7.1517近十個月高

25/08/2025 16:13  恒指全日交投活躍升490點收報25829，紫金升幅領先吉利跌

25/08/2025 15:07  《Ａ股行情》滬綜指收漲1.5%四連升，成交3.1萬億歷史次高

25/08/2025 13:39  《異動股》蔚來勁飆18%，新車ES8售價大幅低於市場預期

25/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒７６億元，買阿里沽盈富基金

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１１４，一周及兩周拆息維持２﹒６％

