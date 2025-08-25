  • 會員
植田和男預計就業市場維持緊俏，增日銀年內加息預期

25/08/2025

植田和男預計就業市場維持緊俏，增日銀年內加息預期

 

　　日本央行行長植田和男在懷俄明州傑克遜霍爾央行年會表示，他預計緊俏的勞動力市場將繼續對工資產生上行壓力。有關言論反映，他認為穩定的通脹將會持續，提升日本年內再度加息的預期。

 

　　植田和男於當地時間上周六（24日）發言時說：「工資增長正在從大型企業，蔓延到中小企業。除非出現重大的負面需求衝擊，否則預計勞動力市場將保持緊俏，並繼續對工資施加上行壓力。」

 

　　儘管植田並未直接討論貨幣政策，但他的講話很可能加劇市場對今年再次加息的猜測。日本央行已將勞動力短缺視為通過工資增長推高通脹的關鍵因素。

 

更多女性進入全職工作崗位

 

　　今年傑克遜霍爾會議的重點是勞動力市場。植田表示，更多女性進入全職工作崗位，有助於緩解日本人口老齡化和低生育率造成的勞動力緊缺問題。目前，女性就業者中只有約50%是全職工作，而男性的比例約為80%。

 

　　植田還指出，雖然外勞僅占日本勞動力的3%，但他們占到2023至2024年勞動力增長的一半以上。據總務省數據，2024年日本人口連續第14年下降。日本也是世界上人口老齡化程度最高的國家之一，近30%的居民年齡在65歲或以上。

 

撰文：經濟通國金組

