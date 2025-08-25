  • 會員
盤前攻略 | 鮑威爾如預期放鴿道指破頂 港股胃納提升再戰兩萬六

25/08/2025

　　美國聯儲局主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會上發言時鬆口，提到美國經濟動力減慢，同時勞動市場面臨下行壓力，目前課幣政策仍然緊縮，「但隨展望與風險平衡變化，可能需要調整政策立場」，更提到關稅對通脹影響可能僅為短暫。鮑威爾久違放鴿帶動美股急升，上周五三大指數齊升超過1.5%，道指升846點或1.89%報45631創新高，納指升396點或1.88%報21496，標普升96點或1.52%報6466。

 

盤前攻略 | 鮑威爾如預期放鴿道指破頂 港股胃納提升再戰兩萬六

（互聯網圖片）

 

　　中概股跟升；阿里巴巴升4.11%報122.94美元，拼多多升3.38%報127.11美元，京東升2.25%報31.88美元，網易升0.02%報131.89美元，嗶哩嗶哩升0.93%報23.98美元，理想升2.56%報24.06美元，小鵬升4.40%報23.75美元，蔚來大升14.44%報6.34美元，名創優品續後勁飆20.12%報26.63美元，金山雲飆9.21%報14.82美元。

 

ADR普遍較港股造價高

 

　　上周五恒指夜期升370點報25722。ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.45%，折合608.7港元；美團(03690)ADR較港高2.06%，折合120.8港元；友邦(01299)ADR較港股高1.68%，折合74.1港元；滙控(00005)ADR較港股高1.35%，折合102.7港元；小米(01810)ADR較港股高1.67%，折合53.4港元。

 

恒指獲利盤阻力不細，惟鴿訊明確有利大市突破26000

 

　　鮑威爾親口放鴿帶動全球金融市場，日經及韓股開市後目前升近1%；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25706，升381點，恒指料跟隨高開逾300點。

 

　　據CME Fed Watch顯示，目前9月份減息0.25厘機會維持約九成，加上鮑威爾言論，9月減息似乎已如箭在弦，料看好氣氛將持續支撐港股。上同五恒指尾市擴大升幅，反映較多人押注鮑威爾放鴿，而今亦押注成功，但相對已反映一部分升幅，恒指能否有力升破26000，仍需看市場表現，包括獲利盤是否消化完畢，如成功後則大市升破並企穩26000機會不小。

 

　　參考上周五恒指牛熊證街貨分布，已反映市場押注放鴿表現，貼價牛區錄得較大淨增街貨數量，主要集中上周重貨區24700至24799之上，24800至24899淨增236張對應期指張數至1000張以上，反映好友風險胃納提升；相對熊友已提前避難，整體熊證街貨淨減1586對應期指張數；恒指即市阻力可以26000為參考。

 

【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票

