東風集團復牌升七成，私有化涉現金及嵐圖H股溢價八成

25/08/2025

東風集團復牌升七成，私有化涉現金及嵐圖H股溢價八成

 

　　東風集團股份(00489)現價升69.2%，報10.1元，該股成交約1491萬股，涉資1.51億元。

 

　　東風汽車　(00489)、東風汽車集團及東風汽車集團（武漢）聯合公布，東風汽車集團（武漢）投資作為要約人建議，通過吸收合併方式將東風汽車私有化及撤銷上市地位，每股H股註銷價6.68元，比停牌收報5.97元溢價約11.89%。該集團同時向每股H股股東分派約0.355股嵐圖H股，及每股內資股獲分派約0.355股嵐圖內資股，同時申請嵐圖H股以介紹方式上市，故每股H股註銷價連同分派每股嵐圖H股的理論價值約4.17元，每股H股私有化合計理論總價值約10.85元，比停牌收報溢價增至81.7%。該集團自8月11日停牌，已申請今日上午9時起恢復股份買賣。

 

　　該集團指，要約人不會提高註銷價格，也不保留提高註銷價格權利，而每股H股理論總價值較6月底每股資產淨值19.73元折讓約45%，要約人及一致行動人士現持73.83%股權，私有化而以現金支付總註銷價約146.8億元。該集團指，鑑於新能源汽車產業已成為國民經濟戰略性支柱產業，擬通過分派、合併及上市方式，重點發展新能源汽車產業。

 

獨立H股股東將持嵐圖近21%股權

 

　　該集團指，持有從事新能源汽車業務的嵐圖約79.67%股權，嵐圖去年虧損9000萬元人民幣，去年底淨資產32.8億元人民幣，而分派後，獨立H股股東持有嵐圖約20.85%股權。該集團指，分派嵐圖汽車及介紹上市將賦能其作為新的H股平台，令融資渠道多元化。

 

　　現時，恒生指數報25606，升267點或升1.1%，主板成交超過48億元。國企指數報9176，升97點或升1.1%。恒生科技指數報5731，升84點或升1.5%。即月期指新報25657，升305點，高水50點。

 

撰文：經濟通市場組

