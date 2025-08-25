泡瑪雙料染藍高開3%，京東物流升4%中電信升2%

泡泡瑪特(09992)現價升3%，報330元創新高，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅17.5%。該股成交約32萬股，涉資1.05億元。京東物流(02618)升3.8%，報13.49元；中電信(00728)升2.4%，報6.33元

恒指公司上周五(22日)收市後公布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特(09992)、京東物流(02618)及中國電信(00728)，成分股數目由85隻增加至88隻。

值得留意泡泡瑪特染藍後權重即為1.44%，比快手(01024)的1.33%以及京東(09618)的1.32%還要高。另外兩隻新貴權重分別為京東物流的0.22%，以及中電信的0.51%。

泡泡瑪特亦獲納入國指取代極兔，科指無變動

泡泡瑪特同時獲納入恒生中國企業指數成分股，取代被剔除的極兔速遞(01519)，成分股數目維持50隻。上述所有變動將於9月5日（星期五）收市後實施，並於今年9月8日（星期一）起生效。恒生科技指數成分股沒有變動，成分股數目維持30隻。

撰文：經濟通市場組

