  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

25/08/2025

　　港股隨美股高開後持續造好，內房科網金屬板塊領軍，加上滙控(00005)股價創最高102.1元，恒生指數半日收報25866，升527點或2.0%，半日交投活躍主板成交近2258億元，港交所(00388)高收3.4%，南下資金遁港股通呈淨流出9億元。恒指檢討成份股獲納入新名單，京東物流(02618)急升7.6%、泡泡瑪特(09992)、中電信(00728)漲約1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

（官方圖片）

 

郭家耀：胃納提升恒指向兩萬六進發，關注中美談判或惹回吐

 

　　美國聯儲局主席在Jackson Hole全球央行年會上終於放鴿，指美國經濟動力減慢以及勞動市場有所下行，將「可能需要調整政策立場」，被視為聯儲局準備放鬆政策的最明確信號之一。全球股市造好，港股今早高開逾200點後愈升愈有，恒指上午一度升超過500點高見25918，逼近26000大關。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，減息預期升溫帶動整體金融市場氣氛上升，上周五美股抽升同時美元轉弱，都有利資金回流港股，恒指將會向著26000進發。

 

　　郭家耀提到，迎期A股表現強勢，上證綜合指數已升上3850水平，反映中港股市近期風險胃納提升，他現時對後市都傾向樂觀，不過要留意中美關稅談判仍在進行中，如期間有突發事情可能會成為港股回吐因素。

 

本地地產宜留意信置、長實等，內房要揀物管股

 

　　減息預期急升，市場憧憬有望減輕房企償債壓力以及提高買樓意欲，本地地產股及內房股集體造好，尤其個別高負債個股表現標青。郭家耀坦言減息理論上有利地產發展商，但不論本地地產股以至內房股都有較高庫存，個別急升個股是否如願能在減息周期下加速去存貨仍要觀望，不能過份憧憬高負債地產股。

 

　　相反，郭家耀認為與其跟炒落後房地產股，寧願多留意個別趁樓市偏淡期間多留土地儲備的地產股，例如信置(00083)及長實(01113)等，待樓市恢復時有望受惠較低成本開支。相對上內房他則較不看好，近期業績期間仍有多隻內房發布盈警等等不利消息，預期內地發展商仍需時化債，反而物管股則較為看好，近期內房旗下物管表現較好，有盈利之餘甚至能維持派息，比發展商股份更值得留意。

 

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

信置股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

長實股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

泡瑪400元不是夢，港股通娛變動大不意外

 

　　恒指公司上周五(22日)收市後公布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特(09992)、京東物流(02618)及中國電信(00728)，成分股數目由85隻增加至88隻。泡泡瑪特幾次成為染藍大熱後終成功，更一舉獲恒指公司給予1.44%的高權重比率，股價半日再升超過1%，高見331元新高。郭家耀指泡泡瑪特中期業績仍然強勢，加上公司積極擴張業務類型，豐富收入來源，預期泡泡瑪特整固過後將有望持續破頂，400元目標指日可待。

 

　　恒指公司同時針對作為「港股通標的」的恒生綜合指數作出調整，新納入24隻股份同時剔出22隻股份，成分股數目由502隻增加至504隻。郭家耀認為港股今年至今升幅己達數千點，因此不少股份都因而成功符合港股通標準，故今次變動較多亦不足為奇。他認為獲納入股份短期受惠北水流入有利表現，但都要視乎基本面表現，不應過份憧憬。

 

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

京東物流股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

中電信股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

614.500

異動股

02313

申洲國際

62.900

異動股

01378

中國宏橋

24.540

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 614.500
  • 02313 申洲國際
  • 62.900
  • 01378 中國宏橋
  • 24.540
  • 01831 十方控股
  • 0.355
  • 01114 華晨中國
  • 3.950
股份推介
  • 00316 東方海外國際
  • 146.100
  • 目標︰$155.00
  • 02121 創新奇智
  • 6.760
  • 目標︰$7.50以上
  • 00062 載通
  • 10.410
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.900
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.500
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.500
  • 00388 香港交易所
  • 462.800
  • 00700 騰訊控股
  • 614.500
  • 00001 長和
  • 52.250
  • 00017 新世界發展
  • 6.800
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 39.100
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 27.420
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 19.160
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2025 16:53  《盤後部署》恒指曾逼近二萬六見近四年高，反內捲信義光能料受惠

25/08/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升288點子，報7.1517近十個月高

25/08/2025 16:13  恒指全日交投活躍升490點收報25829，紫金升幅領先吉利跌

25/08/2025 15:07  《Ａ股行情》滬綜指收漲1.5%四連升，成交3.1萬億歷史次高

25/08/2025 13:39  《異動股》蔚來勁飆18%，新車ES8售價大幅低於市場預期

25/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒７６億元，買阿里沽盈富基金

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１１４，一周及兩周拆息維持２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鮑威爾放鴿減息預期升溫，內地擬規範電商價格競爭，科技股乘勢追落後可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 |東風集團復牌飆升七成，以太幣破頂，滙控回購創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

解鎖英文合約：付款、責任、終止條款的核心表述
人氣文章

港是港非．李慕飛

政府招標制度僵化
人氣文章

財識兼收．止凡

2025年夏，北海道之旅 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

看劉俊謙，看盛唐衰亡二三事
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

溶脂針是智商稅？到韓國實試手臂溶脂：術後一個月，手臂線條有變嗎？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

懶人穿搭術：Co-ord Set 永不失手！跟 BLACKPINK Lisa、Rose 穿上兩件式套裝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
5個輕鬆啞鈴動作：練出結實二頭肌（老鼠仔） 新文章
人氣文章
自製走肉點心三：香茜芋頭球，滿足久違鯪魚球口感的心癮 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 18:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道25/08/2025
定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處