港股 | 午市前瞻 | 減息有利大市惟關注關稅談判 炒地產股吼土儲豐富者

港股隨美股高開後持續造好，內房科網金屬板塊領軍，加上滙控(00005)股價創最高102.1元，恒生指數半日收報25866，升527點或2.0%，半日交投活躍主板成交近2258億元，港交所(00388)高收3.4%，南下資金遁港股通呈淨流出9億元。恒指檢討成份股獲納入新名單，京東物流(02618)急升7.6%、泡泡瑪特(09992)、中電信(00728)漲約1%。

郭家耀：胃納提升恒指向兩萬六進發，關注中美談判或惹回吐

美國聯儲局主席在Jackson Hole全球央行年會上終於放鴿，指美國經濟動力減慢以及勞動市場有所下行，將「可能需要調整政策立場」，被視為聯儲局準備放鬆政策的最明確信號之一。全球股市造好，港股今早高開逾200點後愈升愈有，恒指上午一度升超過500點高見25918，逼近26000大關。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，減息預期升溫帶動整體金融市場氣氛上升，上周五美股抽升同時美元轉弱，都有利資金回流港股，恒指將會向著26000進發。

郭家耀提到，迎期A股表現強勢，上證綜合指數已升上3850水平，反映中港股市近期風險胃納提升，他現時對後市都傾向樂觀，不過要留意中美關稅談判仍在進行中，如期間有突發事情可能會成為港股回吐因素。

本地地產宜留意信置、長實等，內房要揀物管股

減息預期急升，市場憧憬有望減輕房企償債壓力以及提高買樓意欲，本地地產股及內房股集體造好，尤其個別高負債個股表現標青。郭家耀坦言減息理論上有利地產發展商，但不論本地地產股以至內房股都有較高庫存，個別急升個股是否如願能在減息周期下加速去存貨仍要觀望，不能過份憧憬高負債地產股。

相反，郭家耀認為與其跟炒落後房地產股，寧願多留意個別趁樓市偏淡期間多留土地儲備的地產股，例如信置(00083)及長實(01113)等，待樓市恢復時有望受惠較低成本開支。相對上內房他則較不看好，近期業績期間仍有多隻內房發布盈警等等不利消息，預期內地發展商仍需時化債，反而物管股則較為看好，近期內房旗下物管表現較好，有盈利之餘甚至能維持派息，比發展商股份更值得留意。

信置股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

長實股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

泡瑪400元不是夢，港股通娛變動大不意外

恒指公司上周五(22日)收市後公布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特(09992)、京東物流(02618)及中國電信(00728)，成分股數目由85隻增加至88隻。泡泡瑪特幾次成為染藍大熱後終成功，更一舉獲恒指公司給予1.44%的高權重比率，股價半日再升超過1%，高見331元新高。郭家耀指泡泡瑪特中期業績仍然強勢，加上公司積極擴張業務類型，豐富收入來源，預期泡泡瑪特整固過後將有望持續破頂，400元目標指日可待。

恒指公司同時針對作為「港股通標的」的恒生綜合指數作出調整，新納入24隻股份同時剔出22隻股份，成分股數目由502隻增加至504隻。郭家耀認為港股今年至今升幅己達數千點，因此不少股份都因而成功符合港股通標準，故今次變動較多亦不足為奇。他認為獲納入股份短期受惠北水流入有利表現，但都要視乎基本面表現，不應過份憧憬。

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東物流股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中電信股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

