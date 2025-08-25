  • 會員
恒指季檢 | 泡泡瑪特大熱染藍股價曾再破頂，京東物流中電信同為「新貴」更值博？

25/08/2025

　　恒指公司公布季度檢討結果，其中泡泡瑪特(09992)大熱染藍，並取代極兔速遞(01519)成為國指成分股。京東物流(02618)及中電信(00728)亦齊齊躋身恒指新貴，藍籌數目將增至88隻。有券商估算泡泡瑪特染藍後料獲最少34億元資金流入，但今早(25日)高開3%至330元創新高後曾倒跌，記得其在日前公布業績兼預告本周發布迷你版Labubu後股價已飆逾一成。京東物流今早則升逾7%，中電信升幅縮至不足1%，這兩隻恒指新貴是否更值博？

 

恒指季檢 | 泡泡瑪特大熱染藍股價破頂後曾倒跌，京東物流中電信同成「新貴」更值博？

（資料圖片）

 

泡泡瑪特亦獲納入國指取代極兔　科指無變動


　　恒指公司上周五(22日)收市後公布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特(09992)、京東物流(02618)及中國電信(00728)，成分股數目由85隻增加至88隻。值得留意泡泡瑪特染藍後權重即為1.44%，比快手(01024)的1.33%以及京東(09618)的1.32%還要高。另外兩隻新貴權重分別為京東物流的0.22%，以及中電信的0.51%。


　　泡泡瑪特同時獲納入恒生中國企業指數成分股，取代被剔除的極兔速遞，成分股數目維持50隻。上述所有變動將於9月5日(星期五)收市後實施，並於今年9月8日(星期一)起生效。恒生科技指數成分股沒有變動，成分股數目維持30隻。

 

　　另外，恒生生物科技指數成分股加入映恩生物(09606)，同時剔出四環醫藥(00460)、麗珠醫藥(01513)、石四藥(02005)、錦欣生殖(01951)、上海醫藥(2607)等21隻股份，令成分股數目由50隻減少至30隻。恒生綜合指數成分股方面，加入恒瑞醫藥(01276)、三花智控(2050)、滬上阿姨(02589)、曹操出行(02643)、海天味業(03288)、寧德時代(03750)、周六福(06168)等24隻股份，這些股份獲納入後有望迎來北水，另同時剔出22隻股份，成分股數目由502隻增加至504隻。

 

泡泡瑪特染藍後料獲最少34億元資金流入


　　據中金公司(03908)之前估算，合共有303.5億美元ETF資金追蹤恒指，按泡泡瑪特獲納入恒指的權重1.44%推斷，該股染藍後將獲最少4.37億美元(約34億港元)資金流入。至於中電信及京東物流，佔恒指的權重分別為0.51%及0.22%，推算分別將有1.55億美元及6677萬美元資金追入。


　　另值得留意，兩隻現有重磅恒指成分股滙控(00005)及騰訊(00700)，因最新佔恒指權重分別為8.07%及8.74%，已經超過恒指公司所訂下的8%上限，兩股權重將於這次季檢中再平衡(Rebalance)並降至8%。而阿里巴巴(09988)的權重則會由7.71%上調至8%。


泡泡瑪特中期純利升4倍　mini版Labubu本周四發售

 

泡泡瑪特發盈喜料中期溢利增逾3.5倍，大行齊升目標股價反急挫可以點部署？

（AP圖片）

 

　　值得一提，三隻恒指新貴早前都已公布業績，其中泡泡瑪特中期純利45.74億元人民幣，按年升3.96倍，多於早前盈喜預告升不低於3.5倍，勝市場預期。毛利97.61億元人民幣，按年升234.4%；毛利率70.3%，升6.3個百分點；收入138.76億元人民幣，升2.04倍，符合預期，而海外業務收入佔比合計由22.8%增至40.3%。今年上半年共有13個藝術家IP收入過億，當中LABUBU所屬THE MONSTERS家族收入48.1億元人民幣，按年升6.68倍。

 

　　另外，泡泡瑪特上周五在內地官方社交平台宣布，可掛在手機的mini版Labubu將於8月28日(本周四)下午10時正式發售，線下發售時間為翌日即8月29日，單個盲盒售價為79元人民幣。內地媒體指，產品將分為A及B兩端，分別為A至M，N至Z，各含14個常規款，1個隱藏款，常規款機率為1:14，隱藏款機率為1:168，整套售價為1106元人民幣。

 

京東物流次季經調整利潤升5.4%　中電信中期多賺5.5%


　　而京東物流第二季期間非國際財務報告準則利潤為25.88億元人民幣，按年升5.4%。期內收入515.65億元人民幣，升16.6%。毛利54.79億元人民幣，增4.3%。經調整EBITDA為57.19億元人民幣，升1.5%，惟調整毛利率11.1%，降約1.7個百分點。京東物流同時公布，子公司德邦物流截至6月30日止中期盈利約5214.7萬元人民幣，跌84.34%：收入205億元人民幣，升11.4%，除稅前利潤6523萬元人民幣，跌83.6%，扣除非經常性損益之虧損3344萬元人民幣，去年同期扣除非經常性損益之純利1.9億元人民幣。

 

　　中電信中期純利為230.17億元人民幣，按年升5.5%，派發中期息18.12分人民幣，按年增8.4%。期內收入2714.69億元人民幣，升1.3%；除稅前溢利295.95億元人民幣，升4.8%。單計第二季，5G套餐用戶數2.82億戶，當季淨增1581萬戶。

 

莫灝楠：染藍股份或難逃魔咒　中電信具數據中心概念較值博

 

恒指季檢 | 泡泡瑪特大熱染藍股價曾再破頂，京東物流中電信同為「新貴」更值博？

（莫灝楠）

 

　　南華金融集團副總監莫灝楠認為，通常沒有一隻染藍的股份值博，最大問題是每次聽到有股份納入恒指成分股，通常開頭一兩日都會上升，因始終算是好消息，但跟著那個季度不知何解往往出現「藍籌魔咒」，所以大家一聽到納入恒指成分股就覺得不太吉利，儘管「藍籌魔咒」不是定律，亦未必是事實。事實上，今次三隻染藍股份包括中電信及京東物流基本面都不差，都有實在業務，有的派高息，有的算是再恢復增長。而若單看泡泡瑪特，其基本面也沒太大問題，始終Labubu時興並帶起周邊其他IP，且一直有很多聯乘款或不同產品推出，收入增長前景頗佳，故從基本面找不到甚麼毛病，就只嫌其估值貴，至於會否因「藍籌魔咒」下跌唯有繼續留意。

 

　　莫灝楠續指，若要在三隻染藍股份中揀一隻，中電信相對較好，其股價走勢不差，亦派較高息，而且三大電訊商相信是中國擁有最多數據中心的公司，雖然大家始終較看重其電訊業務，而數據中心收入佔比較小，沒人理會，但加上此概念，兼公司有足夠現金，仍具一定前景，因此現時中電信在三隻股份中算是值博率較高，當然現時中電信只約4厘息不算很吸引，但現價估值不算平亦不算貴，若想買也可以考慮。

 

　　泡泡瑪特半日升1.44%報325元，連升4日，累計升幅15.74%，成交23.91億元。京東物流則升7.62%報13.98元，成交3.96億元；中電信升0.81%報6.23元，成交4.17億元。

 

恒指季檢 | 泡泡瑪特大熱染藍股價破頂後曾倒跌，京東物流中電信同成「新貴」更值博？

 

恒指季檢 | 泡泡瑪特大熱染藍股價破頂後曾倒跌，京東物流中電信同成「新貴」更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

大行報告 | 業績股點部署？快手看$85泡泡最牛看$400
恒指擴容 | FOCUS | 三新貴破「染藍魔咒」，港股變幻正當時
泡瑪雙料染藍高開3%，京東物流升4%中電信升2%
《券商精點》中金料泡泡瑪特等3隻藍籌新貴獲53億元資金流入
《外資精點》麥格理列中國科技未來10年十大領域，涉核能、IP
《駐京專電》海關：今年已攔截LABUBU涉侵權產品183萬件
【反內捲】快遞費上漲，廣東、浙江電商客戶單價率先調價

 

