開市Go | 特要求中國供磁鐵，拼多多盈利超預期，錦欣生殖轉虧

要聞盤點

1、美國股市周一（25日）全線下挫，投資者在英偉達(US.NVDA)本周公布季績及7月核心PCE物價指數公布前保持審慎，交易氣氛趨於謹慎。美股三大指數齊跌，道指失守45300點關口。道指收市跌349.27點，或0.77%，報45282.47點；納指跌47.24點，或0.22%，報21449.29點；標普500指數跌27.59點，或0.43%，報6439.32點。中國金龍指數升9點。日經期貨截至上午7時50分升135點。

2、美匯指數反彈，報約98.51點，較上一個交易日上升約0.8%。市場在聯儲局主席鮑威爾於央行年會上的鴿派言論後，對9月份減息的預期進一步升溫，減息機率由約75%提升至約85%至90%之間。

3、英偉達(US.NVDA)正積極推進其新一代中國專用AI晶片－－B30系列，該晶片最高效能將達到標準Blackwell架構GPU的80%，有望於2025年下半年小量試產。

4、中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合發布關於推進綠色低碳轉型及加強全國碳市場建設的指導意見，明確提出階段性目標：2027年，全國碳排放權交易市場基本覆蓋工業領域主要排放行業，自願減排交易市場實現重點領域全覆蓋；2030年，建成配額總量控制為基礎、免費與有償分配相結合的碳交易市場，並構建誠信透明、方法統一、參與廣泛且與國際接軌的自願減排市場，形成減排效果顯著、規則體系完善、定價合理的碳定價機制。

5、滬深兩市成交額突破3萬億元人民幣，創年內新高，時隔217個交易日後再度站上這一關口。此次成交金額同時超越2024年10月9日創下的2.9萬億元歷史次高紀錄，目前僅次於2024年10月8日創下的34,549.33億元歷史最高紀錄。

6、渣打香港宣布，今日上午成功為中信證券國際資本管理、東衛資產管理、廣發全球資本及華泰金控等金融機構客戶，完成首批以「債券通（北向通）」持倉債券作為抵押品的跨幣種外幣結算回購交易。該行並協助客戶在回購期間實現抵押債券的再使用，進一步支持香港金管局完善離岸人民幣流動性市場化機制，提升投資者參與便利度。

7、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布對本田汽車(US.HMC)再啟動重大安全調查，涉及超過141萬輛搭載3.5升V6引擎的本田及Acura車型。

8、星巴克(US.SBUX)將於2026年1月起，縮減美國五間主要烘焙及包裝廠房的產能，由現時每周七天營運改為五天，涉及佐治亞州、南卡羅來納州、賓夕凡尼亞州、內華達州及華盛頓州的設施。

9、據彭博報道，蘋果(US.AAPL)將於2026年秋季推出首款摺疊屏iPhone，機身設計聚焦極致輕薄與多功能應用。

10、據報道，特朗普表示，中國必須向美國提供磁鐵，否則美國會對中國徵收200%關稅。

