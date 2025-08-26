  • 會員
耀才許繹彬：支持港交所推行24小時交易機制，與世界接軌

26/08/2025

耀才許繹彬：支持港交所推行24小時交易機制，與世界接軌

 

　　耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才證券早已在不同場合建議港交所(00388)盡快落實24小時交易機制，認為此舉將有效與世界市場接軌，進一步鞏固香港作為全球金融中心的競爭優勢，為投資者提供更靈活、高效的交易環境。另外，此舉亦有助增加庫房收入，有利本港長遠發展。如今再有團體提出相關建議，相信是觀察到已實施24小時交易的市場，該機制能有效激活股市並帶動實體經濟復甦。

 

若港股推24小時交易，料成交額增50%至70%

 

　　許繹彬指出，香港落實24小時交易機制非常重要，希望政府全力支持，尤其在當前牛市氣氛熾熱的背景下，港交所應把握機遇，加快改革步伐，不要滯後於人。他又預期，若港股推行24小時交易，港股主板成交額初期將會增加50-70%，成熟時將會翻倍。

 

　　他表示，隨著全球金融市場快速演變，24小時交易已成為國際趨勢。美國市場的延伸交易時段及加密貨幣市場的全天候運作，顯示投資者對靈活交易時間的需求日益增長。再者，包括耀才證券在內的大部分本港券商已提供24小時電子化存款渠道，客戶可隨時存入資金並進行交易。

 

香港具備推行24小時交易機制條件

 

　　他相信，香港具備推行24小時交易機制的條件，而耀才證券旗下所有交易平台，早已接通全球金融市場，客戶亦早已適應全天候的交易模式。如港交所能作「零的突破」，實施24小時交易機制，相信可拓寬商機，吸引更多國際資金流入，提升市場流動性，並鼓勵全球發行商將多元化投資產品引入香港上市，為投資者創造更多機遇。

 

　　他又提及，耀才證券建議港交所與業界進行廣泛諮詢，制定清晰的實施路線圖，讓券商能及早準備並無縫銜接。

 

撰文：經濟通採訪組

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/08/2025 12:25 EDT
