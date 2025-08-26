《魚缸博客》滙豐再開定息按揭PLAN，一葉之秋減息要預備了！

博客昨日見到滙豐銀行推出首三年及五年定息按揭計劃，息率均固定為2.73厘，三年期定按計劃的罰息期為2年；五年期定按計劃的罰息期則為3年，其後息率將以P減1.75厘計算，呢件事真係一葉知秋：減息周期預備開始了。

博客作為供樓人士，下個月就要開始供Cap了，所謂「低息蜜月期」終於要結束，但係咪未來一兩年仲要供Cap？博客見到滙豐出呢個Plan就安心晒。

目前大部分做按人士都應該用緊H+1.3% OR P-1.75%(兩者取其最低)呢種PLAN，目前最多唔會高過3.5%(所謂CAP)，而滙豐出呢個2.73%定息，即係賭緊未來三至五年，HIBOR一個月拆息會低於1.43%(2.73%-1.3%)，所以出呢種PLAN走去吸客，想係呢個高息期「賺到盡」。

當然啦，班客仔入唔入呢個Plan，某程度係同緊銀行「對賭」，你賭未來仲繼續行緊高息，就係銀行輸；但銀行開得呢個Plan，就梗係做好晒功課先開呢個局，所以你開頭可能贏粒糖但輸間廠，因為未來一年HIBOR一個月分分鐘再穿1厘了。

博客就覺得，如果做緊H／P按可以按兵不動，因為九月減息信號應該確實落地，市場都吹緊未來三個月一共減0.75%，即係下年年初美國利率係3.58%咁上下；而滙豐隻P目前係5.25%，如果跟減就係4.5%，如果以P按計，實際供樓利率就係2.75%，其實同佢個定息PLAN差唔多。

關鍵係如果美國真係減息到3.58%，到時無乜套息活動，熱錢流返入香港，HIBOR又有可能跌過，所以不變對萬變才是硬道理！

