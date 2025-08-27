  • 會員
開市Go | 美債息趨升，美徵印50%關稅生效，中石油購儲氣庫

27/08/2025

要聞盤點

 

1、美國三大股指周二（26日）全線向上，投資者暫時將注意力從特朗普與聯儲局的政治角力，轉向即將公布的企業業績和經濟數據。道指收市升135.6點，或0.3%，報45418.07點；標普500指數升26.62點，或0.41%，報6465.94點；納指升94.98點，或0.44%，報21544.27點。中國金龍指數升58點。日經期貨截至上午7時53分跌75點。

 

2、美國商務部公布的數據顯示，7月份美國耐用品訂單按月下跌2.8%，跌幅明顯小於市場預期的4.0%，且較6月份修正後9.4%的大幅下滑有所改善。

 

3、美國總統特朗普宣布將於未來50天內完成針對進口家具的關稅調查，計劃對進口家具徵收「非常高」且具體稅率待定的關稅。

 

4、美國國債孳息率曲線周二進一步趨陡，市場聚焦於總統特朗普與聯儲局之間的衝突，外界憂慮聯儲局獨立性再受挑戰，並對聯儲局在9月會議減息的預期升溫。

 

5、香港上海滙豐銀行有限公司因在過去8年間，就香港上市證券發表研究報告時違反披露規定，遭證監會譴責並處以420萬元罰款。

 

6、國務院印發《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，要求強化智能算力統籌，支持AI芯片攻關創新與軟件生態培育，加快超大規模智算集群技術突破和工程落地。意見明確要優化國家智算資源布局，完善全國一體化算力網，發揮「東數西算」樞紐作用，加強數據、算力、電力、網絡等資源協同。同時推動智能算力互聯互通與供需匹配，創新基礎設施運營模式，鼓勵發展標準化、可擴展的算力雲服務，實現智能算力供給普惠易用、經濟高效、綠色安全。

 

7、住房城鄉建設部與中國人民銀行聯合印發《房地產從業機構反洗錢工作管理辦法》，明確要求房地產從業機構依法履行反洗錢義務，接受監管及自律管理，並配合央行反洗錢調查。機構及其人員不得從事或為洗錢活動提供便利，且須完整保存客戶身份資料與交易記錄，保存期限不得少於10年。

 

8、自8月29日起，美國將取消價值800美元及以下進口包裹的免稅待遇，此類商品需全額繳納適用稅費。目前包括俄羅斯、法國、德國、意大利、韓國、印度、日本等25國郵政機構已宣布暫停向美國寄送包裹。分析指出，此舉將嚴重衝擊美國低收入群體，並加劇物流運輸行業的經營壓力。

 

9、蘋果(US.AAPL)正式確認，將於美國西岸時間9月9日上午10時，舉行年度秋季發表會。外界普遍預料，本次焦點將放在全新iPhone 17系列智能手機，並可能同場發布多款穿戴式及音訊新品。

 

10、據路透社報道，美國特朗普以印度購買俄羅斯石油為由，對印度輸美商品額外征收25%關，使總稅率最高達到50%，新關稅於今日生效。

 

