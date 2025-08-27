港股 | 午市前瞻 | 期指結算日前大市窄幅上落 農夫山泉績優股價四年高

港股承接美股高開，惟早市亞洲市場氣氛審慎，加上美債息率升，影響大市氣氛，即使滬指造好，恒生指數半日好淡爭持報25541，升16點或不足0.1%，主板成交超過1619億元，南下資金遁港股通呈淨流入51億元。恒生中國企業指數報9161，升12點或0.1%。恒生科技指數報5815，升32點或0.6%。

（官方圖片）

恒指高位回吐屬正常，料指數維持反覆向上

恒指經歷周一（25日）大升，周二回吐後，今日早段先高後低。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，雖然美國9月減息預期升溫，但消息已逐漸被消化。而恒指每次破年內高位後，都出現回調，部分投資者獲利心態，止賺離場亦正常。此外，明日(28日）期指結算，大戶傾向維持指數現水平結算，而沒有進一步入市推升。張智威指，由於恒指14天RSI目前在58附近，相對來說風險不算大，預料恒指升勢未完，過往幾次，恒指14天RSI觸及80，指數才會出現較大的調整。張智威預料，恒指短期維持反覆向上格局不變，即使再跌，在周一上升的裂口位下方25349附近見支持。

農夫山泉未來進軍海外，市場有憧憬

農夫山泉（09633）中期純利76.22億元人民幣，按年升22.2%，期內收益256.22億元人民幣，按年升15.6%。農夫山泉股價今早高開3%，隨後愈升愈有，最多升7.4%，高見50.45元，為四年來最高。張智威指，農夫山泉去年（2024年）全年業績按年持平，全年純利升不足0.4%，收入僅升0.5%。內地現在面臨內捲困局，農夫山泉中期業績表現亮麗，有點出乎市場預料。此外，集團管理層強調，今年六月進軍香港市場，未來將探索其他海外市場，為投資者帶來憧憬，未來集團有能力分散市場，減少依賴內地市場。

張智威表示，由於飲料行業競爭進一步加劇，同樣是飲品股的華潤飲料（02460）表現相對較差，主要是該集團高度集中在飲用水市場，沒有分散產品和市場。華潤飲料7月底發盈警，預料中期淨利潤預期將減少約20%至30%，就算預期將派中期股息，但股價在發布盈警後，慘瀉13%收市，該股現時在11元附近徘徊，仍低於上市價14.5元。

另一飲料股蒙牛乳業(02319)今日將公布中期業績，該股早段逆市走軟，現時仍跌約2%。張智威指，蒙牛乳業2024年全年純利急跌近98%，當中下半年表現更差。因此，市場並不看好今次中期績，股價近期在16元附近浮沉。不過，張智威指，由於市場對蒙牛的中期績不寄予厚望，只要純利跌幅不太大，股價在線水平或者有支持。

農夫山泉股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

華潤飲料股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

蒙牛乳業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

