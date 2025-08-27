內地推深入實施AI+行動，商湯股價飆逾一成，AI概念股可以點揀？

國務院近日印發文件，提出深入實施「人工智能+」六大重點行動，刺激AI概念股今早(27日)普遍上升，其中商湯(00020)及第四範式(06682)分別飆逾11%及8%。值得一提，商湯將於明日(28日)公布今年中期業績，而第四範式已於上周放榜，中期虧損大幅收窄56%至6697萬元人民幣，哪隻較值得吸納？還有哪些AI概念股也可吼？

國務院：深入實施「人工智能+」行動 目標2027年智能終端普及率超70%

國務院印發《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，要求加快實施「人工智能+」的科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉、治理能力、全球合作共六大方面的行動，包括加快探索人工智能驅動的新型科研範式，加速「從0到1」重大科學發現進程；推動人工智能驅動的技術研發、工程實現、產品落地一體化協同發展，加速「從1到N」技術落地和迭代突破，促進創新成果高效轉化；推動智能終端「萬物智聯」，培育智能產品生態等。

意見又提出，大力發展智能網聯汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端，打造一體化全場景覆蓋的智能交互環境。加快人工智能與元宇宙、低空飛行、增材製造、腦機接口等技術融合和產品創新，探索智能產品新形態。培育覆蓋更廣、內容更豐富的智能服務業態，加快發展提效型、陪伴型等智能原生應用，支持開闢智能助理等服務新入口。

意見提到，目標是到2027年，率先實現人工智能與6大重點領域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經濟核心產業規模快速增長，人工智能在公共治理中的作用明顯增強，人工智能開放合作體系不斷完善。到2030年，中國人工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經濟成為中國經濟發展的重要增長極，推動技術普惠和成果共享。到2035年，中國全面步入智能經濟和智能社會發展新階段，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。

商湯旗下元蘿蔔聯乘迪士尼《優獸大都會》IP推新產品

值得一提，商湯最新公布，旗下家用機械人品牌元蘿蔔聯乘迪士尼(US.DIS)動畫電影《優獸大都會》(Zootopia)，發布重磅新產品「元蘿蔔下棋機械人優獸大都會朱迪系列4加1版」，目前產品開展預訂，售價3499元人民幣。該產品由迪士尼IP授權，以電影主角朱迪為靈感來源。

另外，國際數據公司IDC近日發布的《中國人工智能軟件2024年市場份額：智能體是未來》報告顯示，商湯以22.8%的市場佔有率，連續第九年位居中國計算機視覺應用市場榜首。在與IDC同期發布的《視覺大模型能力及應用評估》報告中，商湯在視覺大模型綜合評估中亦位列全中國第二。報告稱，商湯「以傳統視覺+視覺大模型+多模態大模型能力推動創新，依託原生AI Infra(基礎建設)，在行業落地探索具有前瞻性」，充分肯定了商湯在視覺大模型領域全條創新鏈，從技術研發到產業落地各個環節的實力。

第四範式中期虧損收窄至6697萬人幣 華泰證券升目標價至77.89元

第四範式上周公布中期業績，截至2025年6月30日止中期虧損收窄至6697.3萬元人民幣，而對上一年同期虧損1.52億元人民幣；每股基本虧損0.14元人民幣，不派中期息。期內非國際財務報告準則計量，公司擁有人應佔經調整虧損淨額收窄至4369.9萬元人民幣，而對上一年同期經調整虧損淨額1.52億元人民幣。



華泰證券稱，集團上半年經調整虧損收窄約71%至4369.9萬元人民幣，符業績預告。次季營收15.5億元人民幣，按年升49.2%，按季繼續加速。公司上半年營收加速增長，看好未來規模效應持續釋放，維持「買入」評級，目標價由61.33港元升至77.89港元。

伍禮賢：第四範式中長期看好60元可吸 商湯增長動力較弱宜觀望

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，AI概念股受內地提出深入實施AI+行動相關消息刺激，今日股價出現較明顯異動，此政策對相關行業帶來較正面影響，持續時間亦較長周期，從文件上看分開三個階段，包括去到2027年、2030年及2035年，是一個很長周期的投資，故短期應不會對不同企業的盈利帶來很大改變，反而就此政策從長線投資角度部署會更合適。雖然AI發展趨勢不可逆轉，往後發展空間很大，但投資者最重要清晰知道每間AI概念企業如何發展AI業務，其中第四範式本身是做一些AI模型，此方面佔公司收入主體，所以近幾年隨著AI的發展，帶動其收入增長很快，這亦反映於最新業績中，虧損幅度亦見下降，故中長期仍對其較看好，可先看股價經急升後短期會否有些回落，回至60元附近買入會更理想。

至於商湯，伍禮賢指，它亦是一隻AI模型概念股，最主要業務也是開發AI模型，亦會做一些視覺AI，但從其過去幾年發展來看，增長趨勢不明顯，收入較波動。就算有政策推出，若公司不見增長，未必對股價帶來長遠幫助，故宜揀增長動力較強的股份，始終商湯過去幾年業績增長較慢，市場未必予其特別高估值，儘管公司仍可從政策中受惠，股價今日升上來後宜先行觀望。雖然商湯近幾年虧損亦見收窄，但相信業績未必會成為短期股價急升原因，不妨待業績公布後才考慮。

伍禮賢又指，百度(09888)在AI方面也走得較前，但其本身業務體系較大，且較多元化，若看其每年業績，與商湯及第四範式最主要收入靠AI模型的AI生成不同，百度最賺錢是搜尋引擎所帶來的廣告業務，即公司在財務上所稱「在線營銷」，這佔了其三分之二收入，即最主要看廣告收入，而廣告收入往往與整體宏觀經濟相關，經濟不好企業廣告開支就會縮水，因此，雖然百度也是AI概念股，但AI對其影響沒那麼顯著，近兩年其業績也較乏力，主要因宏觀經濟增長波動，明顯影響其廣告業務。總之，百度沒那麼直接受惠上述國策，反而一些人形機械人股如優必選(09880)及地平線機械人(09660)也可吼。

AI概念股今早普遍走強，商湯升11.52%收報2.13元，第四範式升8.17%報64.9元，匯量科技(01860)升5.94%報14.28元，阿里(09988)升1.57%報123.2元，微盟集團(02013)升0.74%報2.72元，惟百度跌0.67%報88.75元，騰訊(00700)跌0.16%報608.5元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

