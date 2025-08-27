  • 會員
險企業績 | 平保新業務價值增四成，惟市場仍不收貨？

27/08/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IF2_HOwHnHU&ab_channel=etnet

 

 

 

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？

即時重點新聞

27/08/2025 14:29  A股轉弱恒指跌幅擴至300點，美團績前跌近3%，騰訊跌2%

27/08/2025 12:45  《午市前瞻》期指結算日前大市窄幅上落，農夫山泉績優股價四年高

27/08/2025 12:34  安踏體育中期純利跌8.9%至70.3億人幣，息1.37港元

27/08/2025 12:13  蜜雪(2097)中期純利升42.9%至26.9億人幣，不派息

27/08/2025 12:40  中海外(688)中期純利跌16.6%至86億人幣，息25港仙

27/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６６億元，買盈富基金沽中芯

27/08/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大行齊削海底撈目標，中銀升青啤至買入

27/08/2025 11:37  《財資快訊》美電跌報７﹒７７８７，一周及兩周均微升至２﹒９％

人氣文章FOCUS27/08/2025
寒武紀 | FOCUS | 地王、茅王、寧王，新時勢造「寒王」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
