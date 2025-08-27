阿里預測 | 首財季料少賺11%，外賣等業務大手補貼料蝕百億元

阿里巴巴(09988)將於本周五（29日）公布截至今年6月底止第一財季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年首財季收入預測2537.2億元（人民幣．下同），按年升4.3%；經調整純利料錄360.8億元，按年跌11%。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

最近阿里「靜靜起革命」，傳媒近日發現公司更改業務匯報方式，放棄過往的「1+6+N」架構，重部分配業務為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團以及所有其他業務四大部門。當中，市場所關注的外賣業務「餓了麼」則獲併入中國電商事業群，而即時零售業務亦升級為「淘寶閃購」，並與「餓了麼」資源打通，而當中外賣則是即時零售最大組成部分。

內媒則指出，再度整合反映阿里電商平台開始向大消費平台轉變，以在競爭環境中提升業務決策的效率和靈活性。市場關注今次業績公布會交代更多業務架構消息。

普遍預期經調整EBITA跌15%

不過，回顧首財季的激烈競爭，阿里大手投入補貼，無疑激起市場質疑相關虧損及成效，且憂慮虧損持續。

中信里昂預期，阿里首財季在即時配送及零售補貼相關業務方面損失約100億元。及至今季，即第二財季則可能蝕約150至200億元，當然與競爭對手京東(09618)、美團(03690)不遑多讓，但認為如此激進的補貼是不可持續的，應該已經見頂，惟預期在未來兩個季度仍可能拖累利潤。基於人工智能雲計算的上升潛力，中信里昂在三家公司中仍最看好阿里巴巴。

花旗亦因應阿里投入500億元用於主要用於淘寶閃購及餐飲外賣業務的消費者和商家補貼而在研報中指出，將導致集團整體及淘寶天貓集團的EBITA分別按年下跌15%及18%。該行預計首財季非通用會計準則淨利潤321億元，低於市場預期；收入則料按年增長3.9%至2526億元，其中淘寶天貓收入增長6.5%至1207億元，雲智能集團收入增長21%至321億元。

淘天集團EBITA則料跌18%

滙豐環球研究估算阿里首財季總收入按年升4%，由於即時零售投資加碼，該行對集團客戶管理收入（CMR）增長前景保持信心，亦預期商品交易總額（GMV）市佔率持續提升，其中估算CMR及雲業務收入分別增長11%、23%。不過，由於未來數季對即時零售及外賣業務投資顯著增加，看淡盈利表現，預期首財季經調整EBITA按年跌15%至383億元人民幣。

瑞銀亦預期阿里首季EBITA跌15%至381億元人民幣；野村則指出，雖然核心業務淘寶天貓集團及阿里雲表現正面，但仍預期季度EBITA跌20%。

CMR按年增幅維持雙位數，雲業務收入料升約兩成

巴克萊雖料外賣相關虧損超過100億元，拖累中國電商集團經調整EBITA按年跌15%，但若撇除外賣損失，分部經調整EBITA按年增長為低至中個位數；季度CMR則估算按年增長約10%至12%，維持雙位數增幅，由於加強變現能力及GMV市佔緩和。此外，智能雲集團季度營收料按年升20%至25%，主要受惠AI雲強勁增長。

撰文：經濟通採訪組記者許英略

樂本健獨家優惠：【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：25/8-26/8/2025，早上10時開搶！即上healthsmart.com.hk► 了解詳情